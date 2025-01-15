طواف الإمارات من أجل الوحدة يعود مجدداً بهدف تعزيز الترابط بين المجتمعات في الشرق الأوسط

بعد النجاح المميز الذي حققه حدث طواف الإمارات للدراجات الهوائية "7 أيام/7 إمارات" في يناير الماضي يعود طواف الإمارات بجولة جديدة تستمر لمدة يومين فقط، في 16 و17 يناير 2025.

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 15 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- إذ يشارك في هذه الفعالية "طواف الإمارات من أجل الوحدة 2025 "مجموعة من رواد الأعمال ، والرياضين العالميين و محبي المغامرة ، ورواد التغيير بهدف نشر رسالة الوحدة والمصالحة والتسامح في المجتمعات.

'Ride for Unity’ Returns to Reconnect Communities in the Middle East 'Ride for Unity’ Returns to Reconnect Communities in the Middle East

إذ يجتمع 15 متسابق من راكبي الدراجات المرموقين لينطلقو إلى قمة جبل جيس، أعلى قمة في الإمارات بارتفاع 1,934 مترًا، مرورًا بزيارة مدرسة "ولسبرينغ" الخاصة، وختامًا بحدث عام ومجاني بعنوان "الإنسانية في القيادة: مستقبل التواصل، والاستدامة، والصمود "و الذي سيُقام في مكتبة الشيخ محمد بن راشد بدبي يوم 17 يناير الساعة 5 مساءً.

وفي هذا الإطار أوضح دانييل برنارد مؤسس "طواف الإمارات من أجل الوحدة قائلاً،" فعاليتنا الثانية في الإمارات تركز على تعزيز هذه المشاركة لإعادة بناء الروابط ودعم الصمود. نحن ملتزمون برد الجميل للمجتمعات من خلال مبادرات ذات أثر مستدام. ولهذا السبب نعود إلى مدرسة ولسبرينغ حيث سنتبرع بدراجات جديدة لإطلاق برنامج تعلم ركوب الدراجات بعد المدرسة ، الذي سيستمر بفضل جهود أولياء الأمور المتطوعين.

وقد أضاف ، يتمتع المشاركون بقدرات استثنائية. ستُلهم قصصهم الجميع ، فمن بينهم ماريا كونسيساو، أول امرأة برتغالية تتسلق قمة جبل إيفرست، والحاصلة على عشرة أرقام قياسية في موسوعة غينيس؛ ونايلة كياني، أسرع باكستانية تتسلق 11 قمة يزيد ارتفاعها عن 8,000 متر في أقل من ثلاث سنوات؛ والدكتورة إديث شيرو، أخصائية نفسية بارزة متخصصة في 'نعمة الصدمات النفسية'، والكثير غيرهم. نحن نعيش في أوقات مليئة بالاضطرابات، وكنا نرغب حقًا في معالجة ذلك، وتوفير آليات للتكيف، وأساسات لتوحيد المجتمعات لتتجاوز هذه الأوقات معًا".



من جانبها، علّقت ليا تيدرو، الشريكة المؤسسة لمؤسسة طواف الإمارات للدراجات الهوائية" حققنا ردود فعل مذهلة بعد جولتنا السابقة، ونخطط الآن لتنظيم حدث يمتد لأسبوع في رواندا هذا الصيف، وآخر في ميامي، فلوريدا، خلال الشتاء القادم. الرياضة كانت ولا تزال وسيلة قوية لتوحيد الشعوب. لقد لاحظنا رغبة عالمية كبيرة في تعزيز التواصل بين المجتمعات، خاصة في أوقات الانقسامات الكبيرة. إنه لشرف كبير لنا أن نكون منصة لسماع الأصوات وإعادة توحيدها. هذه رسالتنا وسنواصل نشرها على مستوى العالم.

RIDE FOR UNITY نبذة عن مؤسسة:

مؤسسة RIDE FOR UNITY (RFU) هي منظمة غير ربحية تعمل على إعادة ربط العالم والمجتمعات المُنقسمة من خلال تعزيز الروابط الإنسانية واستخدام الرياضة كوسيلة لتحقيق ذلك.

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