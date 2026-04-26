ظهور مونتكس عالميًا مع مفهومين بصريين في معرض الصين الدولي للسيارات 2026

بكين, 26 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- في معرض بكين الدولي التاسع عشر للسيارات (أوتو الصين 2026)، أطلقت مجموعة جي إيه سي (GAC) للمركبات التجارية رسميًا علامة MONTX، وهي علامة تجارية جديدة لكل التضاريس تُعرف بأنها "سلالة جديدة تتحدى الحدود". وتحت شعار العلامة "سلالة جديدة. لا حدود."، عرضت MONTX لأول مرة عالميًا مركبتين مفهوميتين رائدتين: MONTX P10 و MONTX V10. كما أطلقت العلامة برنامج "المشروع بلا حدود"، وهو برنامج عالمي للتشارك في الإبداع مع المستخدمين لصياغة مستقبل الحياة المتنقلة. إلى جانب المركبات، قدمت MONTX "المشروع بلا حدود"، وهي مبادرة جذرية للتشارك في الإبداع مع المستخدمين بالشراكة مع مبتكر السفر الشهير FREEROAD، ودعوة المجتمع العالمي لتصميم مستقبل الحياة المتنقلة.

MONTX P10 and MONTX V10

علامة تنقلات تقدمية مكرسة لكسر حدود المركبات التقليدية وخلق تجارب تنقلات متعددة السيناريوهات وفي كل المجالات. وتحترم قيم المرونة، والابتكار الذكي، والتصميم المتمركز حول المستخدم، وتلبي احتياجات الرواد العالميين الذين يسعون إلى التكامل السلس بين العمل والحياة والاستكشاف بلا حدود. وتتمثل رؤية MONTX في كسر الحدود بين الاستخدام التجاري ونمط الحياة الشخصي، وتقدم حلول تنقلات "مركبة واحدة لكل السيناريوهات" لمستخدمي الرواد العالميين.

يُعد MONTX P10 منصة بيك آب كهربائية ذكية من الجيل الجديد، تدمج التآزر بين الأرض والسماء، والتكامل بين المركبة والدرون، والجماليات التكتيكية المتينة. يتميز بلون رمادي المقاتل والمحاطات المستوحاة من الدرع، ويتم تجهيزه بنظام تعليق ذي مسافة طويلة، ونظام دفع رباعي ذكي AWD، ونظام توجيه عزم الدوران للسيطرة على الطين والحصى والتضاريس القاسية. يوفر نظامه الذكي نمذجة ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي للتضاريس، وتعديلًا تلقائيًا لنظام التعليق، مما يجعله المفهوم الأكثر قدرة وجاذبية للمناطق الوعرة في معرض السيارات هذا العام. ويعمل MONTX V10 كمركز تنقلات متكيف. يتميز بتصميم "صندوقي" جريء وبسيط، وباب خلفي رباعي الاتجاهات، وعجلة قيادة منزلقة بتقنية steer-by-wire، وتصميم منظومة ثلاثية المناطق. تتحول المقصورة بسلاسة بين مكتب متنقل، وصالة اجتماعية، وحجرة نوم، مدعومًا بنظام دعم ذاتي off-grid الذي يدير المياه والطاقة والمناخ تلقائيًا للمغامرات البعيدة والعيش البري.

الاستراتيجية العالمية بجذور صينية ومصممة للعالم، ستركز MONTX في البداية على أربع أسواق خارجية رئيسية: أستراليا، المملكة العربية السعودية، المكسيك، وتشيلي. وفي المستقبل، ستواصل MONTX تطوير محفظة منتجاتها لكل المناطق المدعومة بالهيكل المعماري الموحد، والذكاء الاستباقي، وتقنيات الطاقة الجديدة. يمثل إطلاق MONTX تحولًا عميقًا في مجال التنقلات. من خلال P10 و V10 والالتزام الجذري بالابتكار المشترك مع المستخدمين، تعمل MONTX على هدم جدران تصميم السيارات التقليدي. تدعو MONTX العالم لإعادة تعريف الرحلات والمشاركة في ابتكار مستقبل بلا حدود. من خلال خلق مزايا تنافسية في قطاع التنقل العالمي للطاقة الجديدة، تسعى MONTX جاهدة لتصبح علامة تجارية عالمية موثوقة وتعزز تأثير التصنيع الذكي الصيني في جميع أنحاء العالم.

(الموقع الإلكتروني: https://www.montxtech.com)

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2965711/image1.jpg