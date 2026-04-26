MONTX Presenta su Debut Mundial con Dos Conceptos Visionarios en el Auto China 2026

PEKÍN, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la 19ª edición del Salón Internacional del Automóvil de Pekín (Auto China 2026), GAC Vehículos Comerciales lanzó oficialmente MONTX, una nueva marca de todo dominio definida como "una nueva raza que desafía las fronteras". Bajo la propuesta de marca "Nueva Raza. Sin Fronteras.", MONTX estrenó mundialmente dos vehículos conceptuales pioneros: MONTX P10 y MONTX V10. La marca también lanzó «Proyecto Sin Límites», un programa global de cocreación con usuarios para dar forma al futuro de la vida móvil. Junto a los vehículos, MONTX presentó «Proyecto Sin Límites», una radical iniciativa de cocreación con usuarios en asociación con el conocido creador de viajes FREEROAD, invitando a la comunidad global a diseñar el futuro de la vida móvil.

MONTX P10 y MONTX V10 (PRNewsfoto/MONTX)

MONTX es una marca de movilidad progresista dedicada a romper las fronteras tradicionales de los vehículos y crear experiencias de movilidad multiescenario y de todo dominio. Defiende los valores de utilidad versátil, innovación inteligente y diseño centrado en el usuario, atendiendo a pioneros globales que buscan una integración fluida entre trabajo y vida y la exploración sin límites. Posicionada para romper las fronteras entre utilidad comercial y estilo de vida de pasajero, MONTX ofrece soluciones de movilidad de un vehículo para todos los escenarios a pioneros mundiales.

El MONTX P10 es una Plataforma de Movilidad Multidimensional que integra sinergia tierra-cielo, simbiosis vehículo-dron y estética táctica robusta. Acabado en gris avión de combate con contornos inspirados en la armadura, está equipado con suspensión de largo recorrido, tracción distribuida en cuatro ruedas y control vectorial de par para dominar barro, grava y terrenos extremos. Su sistema inteligente proporciona modelado 3D en tiempo real del terreno y ajuste automático de la suspensión, lo que lo convierte en el concepto todoterreno más capaz y llamativo del salón de este año. El MONTX V10 actúa como un Centro de Movilidad Adaptativo. Cuenta con una silueta cuadrada bold y minimalista, portón trasero de cuatro vías, volante deslizante por control electrónico y diseño modular de tres zonas. El interior se transforma sin problemas entre oficina móvil, salón social y cabina para dormir, apoyado por un sistema autosostenible fuera de red que gestiona agua, energía y clima automáticamente para aventuras de larga distancia y vida salvaje.

Con raíces en China y diseñada para el mundo, MONTX se centrará inicialmente en cuatro mercados exteriores clave: Australia, Arabia Saudita, México y Chile. En el futuro, MONTX continuará avanzando en su cartera de productos de todo dominio impulsada por arquitectura modular, inteligencia proactiva y tecnologías de nueva energía. El lanzamiento de MONTX representa un cambio profundo en la movilidad. A través del P10, el V10 y el compromiso radical con la cocreación de usuarios, MONTX está derribando los muros del diseño automotriz tradicional. MONTX invita al mundo a redefinir el viaje y a cocrear un futuro sin límites. Al crear ventajas competitivas en el segmento global de movilidad de nueva energía, MONTX se esfuerza por convertirse en una marca global confiable y elevar la influencia de la fabricación inteligente china en todo el mundo.

(Sitio web: https://www.montxtech.com)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965759/image1.jpg

FUENTE MONTX