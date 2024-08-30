عالم فيراري، جزيرة ياس أبوظبي، تستضيف عرض حصري لمرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا" قبل إطلاقها رسمياً في سبتمبر المقبل

• المرفق الجديد يضم ثلاثة أجهزة محاكاة لسباقات الفورمولا 1 و20 جهاز محاكاة متطور للعبة الفيديو الشهيرة "جراند توريزمو" تشمل جهازين مخصصين لتلبية الاحتياجات والاهتمامات الخاصة بأصحاب الهمم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة , 30 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- إستضافت "عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي" في 29 أغسطس عرض حصري لمرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا"، الأول من نوعه على مستوى العالم المستوحاة من علامة فيراري، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتقديم تجارب ترفيهية رائدة ومبتكرة. وشهد العرض الحصري لـ مرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا"، المقرر افتتاحه رسميًا للجمهور في سبتمبر 2024، احتفالية مميزة حضرها نخبة من كبار الشخصيات، الإعلامين ومشاهير التواصل الاجتماعي.

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Ferrari World Abu Dhabi Esports Arena Coming Soon Ferrari World Esports Arena

https://www.multivu.com/players/uk/9287851-ferrari-world-yas-island-hosts-preview-event-ahead-launch-ferrari-themed-esports-arena/

وتميزت هذه الاحتفالية بباقة متنوعة من الفقرات والأنشطة الترفيهية الحية التي أخذت الضيوف في رحلة فريدة إلى عالم الألعاب الإلكترونية الساحرة. كان من أبرز هذه الفقرات عروض مبهرة لفرقة الرقص "بت كرو" التي أذهلت الحضور بأدائها الحيوي، وعرض "الميكانيكي الفكاهي" الذي أضفى جواً من المرح، وعروض الخفة التي أسرّت الحضور بمهاراتها الاستثنائية، والأجواء الاحتفالية التي أضفتها موسيقى الدي جيه المميزة. وتألق المرفق الجديد بتصاميمه المبتكرة التي خطفت الأنظار، حيث تزين المرفق بعروض لسيارتي فيراري فريدتين، ونفق هواء مذهل، بالإضافة إلى شاشات "إل إي دي" ضخمة أضفت طابعاً مستقبلياً على المكان. واستمتع الضيوف لدى دخولهم إلى مرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا" بالتفاصيل الدقيقة التي ميزت المكان الجديد، بما في ذلك مقاعد القيادة الفريدة، وتصاميم فيراري الحمراء المذهلة التي غطت المكان وعززت من الأجواء البهيجة التي غمرت الأرجاء.

وأعرب فيصل النعيمي، مدير عام "عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي"، عن سعادته قائلاً: "يسرنا الترحيب بضيوفنا في سبتمبر المقبل لاختبار مرفق "عالم فيراري إي سبورتز أرينا"، الأول من نوعه على مستوى العالم المستوحاة من علامة فيراري هنا في جزيرة ياس. ينفرد المرفق الترفيهي الجديد بتقنيات متطورة وأجهزة محاكاة مبتكرة تمنح ضيوفنا تجربة قيادة غير مسبوقة. فخورون بتوفير هذه التكنولوجيا المتقدمة في مدينتنا الترفيهية، وإتاحة الفرصة لضيوفنا للاستمتاع بتجربة فريدة ومثيرة في عالم السباقات الافتراضية".

وسيتمكن محبي السرعة الحماس وسباقات الفورمولا 1 الاستمتاع بتجربة سباقات فريدة في المدينة الترفيهية المستوحاة من عالم فيراري، حيث يضم المرفق الجديد 20 جهاز محاكاة متطور للعبة الفيديو الشهيرة "جراند توريزمو"، منها 14 جهازاً مخصصاً للضيوف الكبار و6 أجهزة مخصصة للصغار، ما يضمن بيئة ترفيهية مثالية للعائلات والضيوف. ويمكن للزوار أيضاً الانغماس في تجربة مشوّقة عبر ثلاثة أجهزة محاكاة لسباقات الفورمولا 1، والتي تأخذ المشاركين في تجربة أشبه ما تكون بقيادة سيارة سباق فيراري حقيقية على حلبة سباق فورمولا 1. كما يضم المرفق الجديد مواقع مخصصة لأصحاب الهمم، حيث تمّ تعديل أجهزة "جراند توريزمو" لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم الخاصة، الأمر الذي يعكس التزام "عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي" بدمج أصحاب الهمم وتعزيز الشمولية في المجتمع.

وتشمل تذاكر دخول المدينة الترفيهية تجربة أجهزة محاكاة "جراند توريزمو" حتى نهاية العام، بينما تتوفر أجهزة محاكاة الفورمولا 1 مقابل رسوم إضافية تبدأ من 60 درهم. ويمكن لعشاق السرعة والسباقات زيارة المرفق الترفيهي الجديد في شهر سبتمبر المقبل والاستمتاع بأقوى تجارب سباقات الفورمولا 1 في قلب أبوظبي.

تقع "عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي" في جزيرة ياس، بجوار "كلايم جزيرة ياس أبوظبي"، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات. وتبعد مسافة دقائق فقط من كل من "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي"، المدينة الترفيهية الداخلية الأكبر في المنطقة؛ و"ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي"، أول مدينة ألعاب مائية مستوحاة من الثقافة والتراث الإماراتية؛ و"سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي"، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء المائية في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ferrariworldabudhabi.com.

نبذة حول عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي:

افتتحت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" ، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري، أبوابها أمام محبي التشويق والحماس في عام 2010، التي تتولاها شركة ميرال إكسبيرينسز. وتحتفي المدينة الترفيهية بمعاني السرعة والتشويق التي تجسّدها العلامة الأسطورية، وتنفرد بالعديد من الألعاب المشوقة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة. كما تقدّم عروضاً ترفيهيةً حيةً ومهرجانات وفعاليات موسمية مدهشة تستقطب الضيوف من كافة أنحاء العالم. وتضمّ "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" أفعوانية "فورمولا روسّا" الأسرع في العالم، وأفعوانية "طيران الأبطال" بأرقامها القياسية العالمية وأفعوانية "مهمة فيراري" الأكثر تطوراً وابتكاراً في العالم.

وفي العام 2020، أطلقت عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي تجربتين ترفيهيتين جديدتين كلياً هما تجربة "جولة على السطح" و"المسار الانزلاقي". وكانت عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي قد أطلقت أيضا "منطقة العائلة" التي صممت لتمنح ضيوف المدينة من مختلف الأعمار المزيد من مشاعر المرح والترفيه عبر أربع نسخ مصغرة من أشهر الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية.

ومنذ افتتاحها، حصدت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم والتي بلغ عددها أكثر من 60 جائزة. وفازت "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي" مؤخراً بلقب "المدينة الترفيهية الرائدة في العالم" للعام الخامس على التوالي في حفل جوائز السفر العالمية، وفازت

أيضاً بجائزة "التجارب المذهلة" من قبل جوائز "بلولوب للابتكار 2023" وأفضل مدينة ترفيهية من قبل جوائز "مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي" (مينالاك) 2023، وجائزة "ستيفي الذهبية" للعام 2023.

للمزيد من المعلومات حول "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، يرجى زيارة: https://www.ferrariworldabudhabi.com/ar

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