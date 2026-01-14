عقارات السيف تعزز إدارة الأصول والتطوير التشغيلي باستخدام تقنية "ياردي" السحابية

تعتمد إحدى الشركات الرائدة في تطوير العقارات في مملكة البحرين تقنيات العقارات والتحول الرقمي لدعم الابتكار وتطوير كفاءتها التشغيلية.

المنامة، البحرين, 14 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة عقارات السيف، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري المتكامل وإدارة الأصول في مملكة البحرين، عن مواصلة نموها وتوسعها من خلال الاستفادة من منصة ياردي الموحدة لإدارة العقارات، وذلك في أحدث قصص نجاح عملائها. ويأتي ذلك بعد نجاح تطبيق المنصة منذ أكثر من عام، ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تنفذه الشركة، والذي يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحديث إدارة الأصول العقارية، مما أسفر عن تحسينات ملموسة في جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين والزوار عبر مشاريع الشركة المختلفة.

ويعد هذا التوجه في إطار تعزيز التكامل التشغيلي والمالي من خلال حلول "ياردي" السحابية المترابطة، حيث أسهمت المنصة في توحيد الإجراءات التشغيلية، وتحسين تكامل البيانات، ورفع كفاءة إدارة المحفظة العقارية، إلى جانب دعم تجربة المستخدمين في الأصول متعددة الاستخدامات التي تديرها شركة عقارات السيف. كما ساعدت على تسريع الاستجابة لطلبات المستأجرين، وتعزيز شفافية العمليات، وتحسين جودة التقارير ودقة البيانات بما يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات.

وتواصل شركة عقارات السيف، ضمن خطتها التطويرية، العمل على توسيع نطاق الاستخدام وتطوير المزيد من الوظائف والعمليات المرتبطة بالمنصة، بما يضمن قابلية أعلى للتوسع والتكامل مع احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية، ويعزز جاهزيتها للنمو والتوسع الإقليمي ضمن رؤيتها الاستراتيجية، المرتكزة على التحول الرقمي وذلك لرفع الكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد باقي، الرئيس المالي في شركة عقارات السيف، قائلاً "يأتي تعزيز إستخدام منصة "ياردي" بعد النتائج الإيجابية التي حققناها خلال العام الأول من تطبيق المنصة، حيث تمكنا من توحيد البيانات التشغيلية والمالية في نظام واحد، بما يرفع سرعة ودقة اتخاذ القرارات، ويعزز تجربة المستأجرين، ويسهم في تحسين جودة الخدمات عبر مشاريع الشركة المختلفة، ونؤمن بأن التحول الرقمي مسار ممتد نلمس ثماره اليوم في رفع الكفاءة وتطوير أساليب العمل."

وأضاف السيد باقي قائلاً " نحرص على التعاون مع شركاء تقنيين ذوي خبرة لدعم بناء منظومة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة، بما يدّعم خططنا التطويرية على المدى المتوسط والطويل، ويعزز جاهزيتنا للتوسع المستقبلي، تماشيًا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تركز على تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية ودعم استدامة ونمو الأعمال."

من جانبه، قال السيد سعيد حيدر، مدير أول في شركة "ياردي" " يسعدنا مواصلة التعاون مع شركة عقارات السيف في تطوير وتوسيع استخدام حلولنا التقنية، بما يدعم انتقال عملياتها العقارية إلى بيئة رقمية أكثر تكاملًا. ونتطلع إلى البناء على ما تحقق خلال فترة التشغيل عبر تعزيز تكامل البيانات بين الأقسام، وتحسين كفاءة الإجراءات، بما يواكب خطط النمو واستدامة الأعمال في السوق العقارية."

اكتشف كيف يمكن لحلول ياردي أن تعزّز مسيرتكم نحو التحوّل الرقمي من خلال منظومة شاملة ومتكاملة.

نبذة عن شركة عقارات السيف

تُعدّ عقارات السيف من أبرز الشركات البحرينية الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول، وتضم محفظتها أعمالًا متنوعة تشمل قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه والأصول متعددة الاستخدامات. وتحظى الشركة بسمعة مميزة في ابتكار وجهات عالية الجودة تُسهم في تنمية الاقتصاد البحريني والارتقاء بتجارب المجتمع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: seef.com.bh

نبذة عن ياردي

تقدّم شركة ياردي® حلولًا برمجية رائدة ومتقدمة في مجالي الاستثمار وإدارة العقارات، وتوفر دعمها لشركات القطاع العقاري على اختلاف أنواعها وأحجامها حول العالم. وتضم ياردي أكثر من 10,000 موظف يعملون مع عملاء الشركة في مختلف أنحاء العالم لدعم الابتكار في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات حول رؤية ياردي لمستقبل أكثر ابتكارًا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني yardi.ae :

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2860852/Yardi_Photo.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2447766/5715752/Yardi_Logo.jpg