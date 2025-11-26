Land Sterling تتعاون مع Yardi لتعزيز خدمات العقارات في المملكة العربية السعودية

تُعزز هذه الشراكة التعاون لتقديم تقنيات متكاملة وخدمات محسّنة عبر قطاع العقارات في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية, ، 26 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- وقّعت Land Sterling، الشركة الرائدة في إدارة واستشارات العقارات، وYardi®، الشركة العالمية لتقنيات العقارات المستندة إلى السحابة، مذكرة تفاهم (MOU) للتعاون في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات في سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية.

Neal Gemassmer and Youcef Betraoui at Land Sterling x Yardi MOU signing

بموجب مذكرة التفاهم (MOU)، ستستفيد شركة Land Sterling من منصَّة Yardi الشاملة والمستندة إلى السحابة لإدارة العقارات كجزء من إطارها التشغيلي. تُرسّخ هذه الاتفاقية الالتزام المشترك بتحسين الكفاءة، وتعزيز شفافية البيانات، وتزويد العملاء برؤىً أعمق وفي الوقت الفعلي لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

يتماشى هذا التعاون مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ما يدعم جهود المملكة نحو النمو المستدام، والتحديث، واعتماد التقنيات المبتكرة عبر منظومة قطاع العقارات.

قال يوسف بتراوي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Land Sterling: "يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تطورًا سريعًا، وتُعدُّ الشراكات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا أمرًا أساسيًا لتلبية احتياجات المستثمرين وأصحاب المصلحة المتغيرة". "إن تعاوننا مع Yardi يمكّننا من تقديم تجربة سلِسة لعملائنا، حيث نجمع بين خبرتنا والأدوات المبتكرة التي تدعم إدارة الأصول بشكلٍ أذكى واستراتيجيات استثمارية أكثر فعالية".

قال Neal Gemassmer، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Yardi: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة Land Sterling". "من خلال تكامل منصَّتنا، ستتمكن شركة Land Sterling من تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية، ودعم نمو وتحديث قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية".

نبذة عن Land Sterling

تُعدُّ Land Sterling في المملكة العربية السعودية شركة رائدة موثوقة في قطاع العقارات، حيث تجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة العميقة بالسوق المحلي لتقديم حلول عقارية مخصصة. تتخصص الشركة في تقييم العقارات، والاستشارات الاستراتيجية، وتقديم النصائح المهنية، موفِّرةً استراتيجيات مبتكرة لتعظيم القيمة وتحقيق النجاح لعملائها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة landsterling.sa.

نبذة عن Yardi

تقوم شركة Yardi® بتطوير ودعم برامج إدارة الاستثمارات والعقارات الرائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام شركات العقارات. مع أكثر من 10000 موظف، تعمل شركة Yardi مع العملاء على مستوى العالم لدفع عجلة الابتكار في قطاع العقارات. لمزيد من المعلومات حول كيفية استعداد Yardi للمستقبل، تفضَّل بزيارة: yardi.ae.

