عقد "المؤتمر الدولي السياحة الجبلية والرياضة في الهواء الطلق لعام 2025" بنجاح

غوييانغ، الصين ، 12 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- تم افتتاح "المؤتمر الدولي للسياحة الجبلية والرياضة في الهواء الطلق لعام 2025" في 11 نوفمبر في مدينة غوييانغ بمقاطعة قويتشو في الصين ، مع استمرار موضوع "تكامل الثقافة والسياحة والرياضة يقدم حياة ذات جودة عالية". جمع المؤتمر حوالي 350 مشاركًا من 30 دولة ومنطقة ، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز التنمية المستدامة للسياحة الجبلية العالمية.

عُقِدت سلسلة من الأنشطة الرئيسية ، بما في ذلك "المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للسياحة الجبلية" ( IMTA ) ، و"مؤتمر ترويج السياحة الجبلية الدولي" ( IMTPC ) ، ورحلة ميدانية إلى وجهات السياحة الجبلية في قويتشو ، و "معرض ثقافة الجبال والسياحة ومعدات الرياضة في الهواء الطلق برعاية بنك قويتشو - [ Bank of Guizhou ]".

تم تقديم التصريحات الافتتاحية من قبل "دومينيك دي فيلبن"، رئيس "التحالف الدولي للسياحة الجبلية"،و"لو يونغزينغ" مدير إدارة الدعاية في لجنة ولاية قويتشو للحزب الشيوعي الصيني ، إلى جانب "تشو شانزونغ"، سفير السياحة في الأمم المتحدة ، و"منصور تشايا"، المسؤول عن الشؤون بسفارة جمهورية لبنان في الصين. تبادل "التحالف الدولي للسياحة الجبلية" مذكرة تفاهم مع "رابطة آسيا والمحيط الهادئ للسفر" ( PATA ) ، و"تحالف إفرست بنيبال" وإدارة الثقافة والسياحة في مقاطعة هوبي في الصين ؛ تم إصدار منشور خاص بعنوان: "الابتكار في السياحة الجبلية والتنمية التعاونية المجتمعية" خلال المؤتمر. وشهد المؤتمر أيضًا حفل توزيع الجوائز حيث تم إصدار شهادات لثمانية "جبال سياحية مشهورة في العالم" وستة "طرق دولية لإظهار سياحة المشي لمسافات طويلة في الجبال". تم الترحيب بخمسة عشر عضوًا جديدًا في "التحالف الدولي للسياحة الجبلية".

تحت عنوان "تعزيز ازدهار الجبال وخلق براعة مشتركة" ، عُقِد "مؤتمر ترويج السياحة الجبلية الدولي" في فترة ما بعد الظهر. ألقى كل من "ليو تشاو هوي"، نائب رئيس "التحالف الدولي للسياحة الجبلية"، و"جورجيو جروسو"، منسق المشروع في "أمانة الشراكة من أجل الجبال" ( MPS )، الذي استضافته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، خطبة. تم تقديم "تقرير الأبحاث حول استراتيجيات تطوير سوق السياحة الداخلية في قويتشو التي تستهدف البلدان الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ" من قبل "بيتر سيموني" ، رئيس "رابطة آسيا والمحيط الهادئ للسفر". شارك "يانغ شيانغ دونغ"، مدير إدارة الثقافة والسياحة في مقاطعة قويتشو، المناظر السياحية الرائعة في قويتشو. قام سبعة ممثلين آخرين من خمسة بلدان مختلفة بالترويج لحالة تنمية السياحة الجبلية.

وفي الوقت نفسه ، تم افتتاح "معرض ثقافة الجبال والسياحة ومعدات الرياضة في الهواء الطلق برعاية بنك قويتشو" للجمهور ، حيث عرض أحدث الابتكارات في السياحة والمعدات الرياضية المتعلقة بالجبال. أبرز معرض التصوير الفوتوغرافي الذي حمل عنوان "الحياة وسط طيات الأرض" الثراء البيئي والثقافي للمناطق الجبلية من خلال سرد القصص المرئية.

شملت الرحلة الميدانية بعد المؤتمر إلى مواقع السياحة الجبلية في قويتشو "جسر هواجيانغ جراند كانيون"، الذي يعرض التكامل المبتكر بين "الجسر والسياحة".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2819912/International_Conference_of_Mountain_Tourism_and_Outdoor_Sports_2025_Successfully_Held.jpg