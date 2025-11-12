Konferensi Internasional Pariwisata Pegunungan dan Olahraga Alam 2025 Sukses Digelar di Guiyang

Serangkaian sesi utama turut digelar, termasuk Pertemuan Tahunan International Mountain Tourism Alliance (IMTA), Konferensi Promosi Pariwisata Pegunungan Internasional (IMTPC), kunjungan lapangan ke destinasi wisata pegunungan Guizhou, serta Pameran "Bank of Guizhou – Budaya Pegunungan, Pariwisata, dan Peralatan Olahraga Alam".

Pidato pembukaan disampaikan oleh Dominique de Villepin, Ketua IMTA; Lu Yongzheng, Direktur Departemen Publisitas CPC Provinsi Guizhou; Zhu Shanzhong, Duta Pariwisata PBB; serta Mansour Chaya, Kuasa Usaha a.i. Kedutaan Besar Republik Lebanon di Tiongkok. Dalam kesempatan tersebut, IMTA meresmikan kerja sama dengan Pacific Asia Travel Association (PATA), Everest Alliance Nepal, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Hubei, Tiongkok. Selain itu, IMTA juga meluncurkan publikasi khusus berjudul "Innovation in Mountain Tourism and Community Co-development". Konferensi juga menjadi momen penyerahan penghargaan untuk delapan gunung wisata terkenal dunia yang meraih sertifikat "World Famous Tourism Mountains" dan enam rute pendakian gunung yang memperoleh predikat "International Mountain Hiking Tourism Demonstration Routes". IMTA juga menyambut 15 anggota baru yang resmi bergabung.

Dengan tema "Mendorong Kemakmuran Pegunungan dan Menciptakan Kesuksesan Bersama", Konferensi Promosi Pariwisata Pegunungan Internasional (IMTPC) berlangsung pada sore hari. Liu Zhaohui, Wakil Ketua IMTA, dan Giorgio Grussu, Koordinator Proyek MPS dari FAO, menyampaikan sambutan. Peter Semone, Ketua PATA, memaparkan laporan penelitian bertajuk "Strategi Pengembangan Pasar Wisatawan Mancanegara ke Guizhou dengan Fokus pada Negara-Negara Utama di Kawasan Asia-Pasifik". Sementara, Yang Xiangdong, Direktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Guizhou, memperkenalkan keindahan destinasi wisata alam Guizhou. Tujuh perwakilan lain dari lima negara juga berbagi pandangan tentang perkembangan terkini pariwisata pegunungan di wilayah masing-masing.

Pameran "Bank of Guizhou – Budaya Pegunungan, Pariwisata, dan Peralatan Olahraga Alam" dibuka untuk umum, menampilkan berbagai inovasi terbaru dalam peralatan pariwisata dan olahraga pegunungan. Selain itu, pameran fotografi bertajuk "Life Amid the Earth's Folds" turut memamerkan keindahan alam serta kekayaan budaya di kawasan pegunungan melalui karya visual yang memukau.

Sebagai penutup, peserta acara berkunjung ke destinasi wisata pegunungan di Guizhou, termasuk Jembatan Grand Canyon Huajiang yang menjadi contoh inovasi dalam integrasi antara teknologi jembatan dan pariwisata.

SOURCE IMTA