عقد "قمة دبي للموزعين لشركة Deye لعام 2025 - صناعة خضراء .. مستقبل مشرق" بنجاح

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 7 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في نوفمبر 2025 ، استضافت شركة "داي" (Deye) بنجاح "قمة دبي للموزعين لشركة Deye لعام 2025 - صناعة خضراء .. مستقبل مشرق"، حيث جمعت أكثر من 200 شريك أساسي من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. سلطت القمة الضوء على أحدث مستجدات التقدم العالمي لشركة "داي" وعززت التعاون في تسريع تحوّل العالم نحو الطاقة النظيفة.

خلال تصريحاته الافتتاحية ، سلط الرئيس السيد "تشانغ هيجون" الضوء على الاستراتيجية العالمية لشركة "داي" وسط تسارع مسارات تحوّل الطاقة. وأكد على الأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة وأكد من جديد التزام شركة "داي" بالابتكار التكنولوجي والتصنيع الجيد والخدمة المحلية. وأشار أيضًا إلى أن المنظومة المتكاملة لشركة "داي" ، والتي تشمل المحوّلات، وحلول تخزين الطاقة، و"أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء" (HVAC)، ومنصات السحابة الذكية ، تستمر في تعزيز زخم النمو العالمي الخاص بها.

الابتكار في المنتجات يدفع التنافسية في السلسلة الكاملة

كان أحد أبرز نقاط القمة هو العرض التفصيلي لمصفوفة المنتجات المطورة من شركة "داي" عبر أربعة أقسام أعمال رئيسية.

المحوّلات: تحديثات الجيل السادس وأنظمة تحويل الطاقة عالية الأداء

عرض "قسم المحوّلات" اختراقات في محوّلات الجيل السادس ، والتي توفر كفاءة تحويل أعلى، وآليات حماية محسنة، وتوافق أكبر للنظام. اجتذب نظام التخزين المصغّر الجديد من سلسلة (BK) الانتباه لتطبيقه السكني الجاهز للتشغيل ، في حين أن حلول أنظمة تحويل الطاقة بقدرة 100 كيلووات/125 كيلووات المحدثة توفر استقرارًا قويًا وتكوينًا مرنًا للمشاريع التجارية والصناعية. توفر هذه الابتكارات للشركاء قدرة تنافسية أقوى في السوق على مستوى الاحتياجات الإقليمية المختلفة.

تخزين الطاقة: محفظة سيناريوهات كاملة من نطاق المنازل إلى المرافق

قدم "قسم تخزين الطاقة" مجموعة حلوله الأكثر شمولاً حتى الآن. بالنسبة للمستخدمين السكنيين ، توفر سلسلة بطاريات

(SE-F) عالية الأمان كثافة طاقة محسنة وتجربة تركيب أكثر تبسيطًا. بالنسبة للتطبيقات التجارية والصناعية، توفر أنظمة مثل BOS-B Pro و GE-F128/240 تكاملاً أعلى وتشغيل، وعمليات تشغيل وصيانة أكثر كفاءة، وتوافقًا أوسع مع بيئات الطاقة المتنوعة. أطلقت شركة "داي" أيضًا حلول خزائن خارجية لفئة المرافق بقدرات 2 ميغاوات/ساعة و 4.3 ميغاوات/ساعة و 5 ميغاوات/ساعة ، مما وضع معايير جديدة في التوحيد ، والإدارة الحرارية ، وتحسين تكلفة دورة الحياة. أثارت هذه المنتجات اهتمامًا كبيرًا بين الحضور وأدت إلى نوايا تعاون جديدة متعددة.

"أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء": تقنيات التكيف مع المناخ للأسواق العالمية

قدم قسم "أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء" مضخات حرارة عالية الكفاءة ومكيفات هواء شمسية مصممة للبيئات القاسية. إن أدائها المتميز تحت درجات الحرارة العالية مناسب بشكل خاص لمناخات الشرق الأوسط وأفريقيا ، مما يدل على قدرات شركة "داي" القوية في مجال البحث والتطوير في التكيّف مع المناخات المتعددة.

المنصات السحابية: خدمات الطاقة الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي

قدمت منصة "Deye Cloud" المحدثة مراقبة محسنة، وعمليات تشغيل وصيانة عن بُعد، وتشخيصات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى "مساعد الذكاء الاصطناعي من Deye" المضاف حديثًا. من خلال التفاعل الصوتي ، يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى معلومات الجهاز وإصدار الأوامر ، مما يتيح تجربة أكثر سهولة وذكاءً لإدارة الطاقة.

تحديث نظام التسويق والخدمات العالمي

لتعزيز التعاون العالمي ، قدَّمت شركة "داي" تحديث لإطار التسويق والخدمات يركز على تنسيق أكثر كفاءة عبر الإنترنت/بدون اتصال ، وتحسين أنظمة المستودعات الإقليمية، وتعزيز الدعم المحلي. وستعمل منصة التسويق المتكاملة القادمة و"خطة نمو الشركاء" المعززة على زيادة تبسيط التعاون وتمكين الموزعين عبر تزويدهم بالموارد العملية.

اختُتِمت القمة بـ "حفل توزيع جوائز الشركاء"، للاحتفاء بالثقة طويلة الأمد والإنجازات المشتركة. في المستقبل ، ستواصل شركة "داي" تطوير التكنولوجيا وتعميق الشراكات العالمية لدفع مستقبل طاقة أكثر استدامة.

للتواصل: Sarah Yu، بريد إلكتروني: [email protected]