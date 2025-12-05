Le Green Industry, Bright Future - Deye 2025 Dubai Distributor Summit a connu un véritable succès

DUBAI, EAU, 6 décembre 2025 /PRNewswire/ -- En novembre 2025, Deye a accueilli avec succès le « Green Industry, Bright Future - Deye 2025 Dubai Distributor Summit » à Dubaï, réunissant plus de 200 partenaires principaux venus d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Le sommet a mis en lumière les derniers progrès réalisés par Deye au niveau mondial et a renforcé la coopération en vue d'accélérer la transition vers l'énergie propre.

Dans son discours d'ouverture, le président M. Zhang Hejun a souligné la stratégie mondiale de Deye dans un contexte de transitions énergétiques en pleine accélération. Il a souligné l'importance croissante des marchés émergents et réaffirmé l'engagement de Deye en faveur de l'innovation technologique, de la fabrication de qualité et du service local. Il a également noté que l'ensemble de l'écosystème de Deye (les onduleurs, le stockage de l'énergie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que les plateformes cloud intelligentes) continue de renforcer sa dynamique de croissance mondiale.

L'innovation en matière de produits stimule la compétitivité de l'ensemble de la chaîne

L'un des points d'orgue du sommet a été la présentation détaillée de la matrice de produits améliorée de Deye dans quatre grandes divisions commerciales.

Onduleurs : mises à niveau de la sixième génération et PCS haute performance

La division Onduleurs a présenté les avancées de la sixième génération d'onduleurs, qui offrent un meilleur rendement de conversion, des mécanismes de protection améliorés et une plus grande compatibilité avec les systèmes. Le nouveau système de microstockage de la série BK a attiré l'attention pour son application résidentielle prête à l'emploi, tandis que les solutions PCS 100 kW/125 kW améliorées offrent une grande stabilité et une flexibilité de configuration pour les projets commerciaux et industriels. Ces innovations permettent aux partenaires de renforcer leur compétitivité sur le marché en fonction des différents besoins régionaux.

Stockage de l'énergie : large éventail de scénarios, de l'échelle domestique à l'échelle des services publics

La division Stockage d'énergie a présenté sa gamme de solutions la plus complète à ce jour. Pour les utilisateurs résidentiels, la série de batteries de haute sécurité SE-F offre une densité énergétique améliorée et une installation plus simple. Pour les applications C&I, des systèmes tels que BOS-B Pro et GE-F128/240 offrent une intégration plus poussée, une exploitation et une maintenance plus efficaces et une compatibilité plus large avec divers environnements électriques. Deye a également lancé des solutions d'armoires extérieures de qualité standard de 2 MWh, 4,3 MWh et 5 MWh, établissant de nouvelles références en matière de modularité, de gestion thermique et d'optimisation des coûts du cycle de vie. Ces produits ont suscité un vif intérêt parmi les participants et ont donné lieu à de nombreuses intentions de coopération.

CVC : technologies adaptées au climat pour les marchés internationaux

La division CVC a présenté des pompes à chaleur à haut rendement et des climatiseurs solaires conçus pour les environnements extrêmes. Leurs performances exceptionnelles à haute température sont particulièrement adaptées aux climats du Moyen-Orient et de l'Afrique, ce qui démontre les solides capacités de R&D de Deye en matière d'adaptation multi-climatique.

Plateforme Cloud : services énergétiques numériques pilotés par l'IA

La plateforme Cloud Deye mise à niveau a permis d'améliorer la surveillance, l'exploitation et la maintenance à distance, les diagnostics assistés par l'IA et un « assistant IA Deye » qui vient d'être ajouté. L'interaction vocale permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations sur les appareils et d'émettre des commandes, ce qui permet une gestion plus intuitive et plus intelligente de l'énergie.

Mise à niveau du système global de marketing et de service

Pour renforcer la collaboration internationale, Deye a mis en place un cadre de marketing et de service amélioré, axé sur une coordination en ligne et hors ligne plus efficace, sur l'amélioration des entrepôts régionaux et sur le renforcement de l'assistance locale. La future plateforme de marketing tout-en-un et le plan de croissance amélioré pour les partenaires permettront de rationaliser davantage la coopération et d'offrir aux distributeurs des ressources pratiques.

Le sommet s'est achevé par la cérémonie de remise des prix aux partenaires, qui a célébré une confiance de longue date et des réalisations communes. À l'avenir, Deye continuera de faire progresser la technologie et d'approfondir les partenariats internationaux, afin d'assurer un avenir énergétique plus durable.

