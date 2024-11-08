عقدت مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو الصينية الأفريقية حفل توزيع الجوائز ورحبت بالفائزين الأفارقة في بكين

مدينة بكين, 8 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من صحيفة GLOBAL TIMES عبر الإنترنت:

أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو الصينية الأفريقية "قصتي الصينية" في بكين في 1 نوفمبر.

حضر الحفل مبعوثون دبلوماسيون مما يقرب من 30 دولة لدى الصين، مثل مصر وجمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأثنوا بإطراء على المسابقة.

قال Kenneth S. Rabale، سفير مملكة ليسوتو في الصين: "الصداقة بين الصين وأفريقيا لا تحتاج إلى كلمات منمقة؛ علاقتنا تنمو لتغدو أعمق وأقوى".

Representatives of the prize winners of the "My Chinese Story" China-Africa Photo and Video Competition pose for a photo on the Badaling Great Wall (PRNewsfoto/GLOBAL TIMES ONLINE)

تمت دعوة عشرين فائزًا بالجائزة في المسابقة من جنوب أفريقيا، ومصر، ومدغشقر لزيارة بكين لمدة خمسة أيام على هامش حفل توزيع الجوائز الممتد من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وقد زاروا متحف القصر، المعروف أيضًا باسم المدينة المحرمة، في وسط المحور المركزي لمدينة بكين، وصعدوا إلى سور الصين العظيم في بادالينغ، واختبروا ثقافة بكين من خلال بوابة كيانمن ومقهى الشاي في لا وشي.

كما ذهبوا إلى مركز تطوير مركبات الطاقة الجديدة ليشهدوا التطور السريع للتكنولوجيا الصينية، وانضموا إلى ندوات مع طلاب جامعة تسينغهوا والصحفيين للبحث في التنمية المستقبلية للصين وأفريقيا.

خلال نشاط زيارة بكين، انتشر مقطع فيديو لـ RUCHINGA CHERUBALA HUGUES، شاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يؤدي الكونغ فو ويعزف على آلة فلوت القرع، المعروفة أيضًا باسم هو لو شياو، على سور الصين العظيم، على منصات الفيديو القصيرة.

أشار الفائزون بالجائزة الذين شاركوا في نشاط زيارة بكين إلى أنهم سيواصلون العمل كمبعوثين للتبادلات الثقافية بين الصين وأفريقيا، وسينشرون ما رأوه وشعروا به في الصين في كل ركن من أركان العالم.

تم تنظيم مسابقة "قصتي الصينية" للتصوير الفوتوغرافي والفيديو بين الصين وأفريقيا بالتعاون بين أمانة اللجنة الصينية للمتابعة في منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا ورابطة الدبلوماسية العامة الصينية، وأدارتها صحيفة Global Times Online.

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