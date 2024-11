20 représentants africains en visite à Beijing : un pont culturel pour un avenir prometteur de la coopération sino-africaine

BEIJING, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Rapport par Global Times Online:

Photo de groupe sur la section de Badaling de la Grande Muraille (PRNewsfoto/GLOBAL TIMES ONLINE)

Du 30 octobre au 3 novembre, la cérémonie de remise des prix du Concours photo et vidéo Chine-Afrique « Mon histoire avec la Chine » et la visite des représentants des lauréats africains à Beijing se sont déroulées avec succès. Les événements ont été organisés par Global Times Online sous le patronage du Secrétariat du Comité de suivi chinois du Forum sur la coopération sino-africaine et de l'Association de la Diplomatie publique de Chine. La cérémonie de remise des prix du concours, qui s'est tenue le 1er novembre, a réuni des envoyés diplomatiques de près de 30 pays africains en Chine, dont l'Égypte, la République du Congo et la République centrafricaine. Ces derniers ont hautement salué ce concours. L'ambassadeur du Lesotho en Chine, Kenneth S. Rabale, a déclaré : « Il va sans dire que l'amitié entre la Chine et l'Afrique est de plus en plus profonde ».

Pendant cinq jours de visite, les 20 représentants venant d'Afrique du Sud, d'Égypte, de Madagascar et d'autres pays ont exploré plusieurs sites culturels emblématiques de Beijing, tels que la majestueuse Cité interdite située sur l'axe central de la capitale et la section de Badaling de la Grande Muraille. Ils ont découvert la culture authentique de Beijing à travers l'avenue Qianmen et la Maison de thé Laoshe. Ils ont également eu l'opportunité de s'immerger dans le patrimoine culturel immatériel chinois, tels que la gravure de sceaux représentant le panda géant et le maquillage de l'opéra de Beijing à la galerie Rongbaozhai et à l'Espace de l'essence de la Fondation Soong Ching Ling. De plus, ils ont pu ressentir l'essor scientifique et technologique de la Chine lors de leur visite d'une entreprise spécialisée dans les véhicules à énergie nouvelle et ont envisagé un avenir prometteur pour la coopération sino-africaine lors de leur passage par le campus de l'Université Tsinghua et des conférences d'échange...

Il est à noter qu'une vidéo, dans laquelle un jeune Congolais pratique le kung-fu chinois et joue du Hulusi (un instrument de musique traditionnel chinois) sur la Grande Muraille, a fait le buzz sur les plateformes de vidéos courtes. Certains internautes ont réagi avec enthousiasme : « Il est fascinant de voir le monde entier s'intéresser à la culture chinoise ! »

Les représentants ont tous déclaré qu'en tant qu'ambassadeurs des échanges culturels entre la Chine et l'Afrique, ils étaient prêts à partager avec le reste du monde les expériences et les connaissances acquises lors de leur visite en Chine, ainsi que leurs réflexions. Leur objectif est de permettre au monde de mieux comprendre la véritable Chine et de renforcer les liens entre la Chine et le reste du monde, ce qui constitue également la signification la plus profonde de cette visite en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551272/image_5016866_19872286.jpg