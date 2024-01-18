عقود من التدويل تؤتي ثمارها بعد الاعتراف بـ UnionPay في أنحاء العالم

شنغهاي، 18 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- تحتضن UnionPay، إحدى أكبر العلامات التجارية للدفع في العالم، عهدًا جديدًا من التطوير، بعد أن شمل نطاق قبولها العالمي 183 دولة ومنطقة وتجاوز إصدار البطاقة خارج بر الصين الرئيسي 230 مليون بطاقة مؤخرًا.

وبفضل 20 عامًا من جهود التدويل، أصبح بإمكانها المساهمة بمزيد من "الحلول الصينية" في صناعة الدفع العالمية.

في 18 يناير 2004، أطلقت UnionPay خدمات البطاقات في هونج كونج بموافقة بنك الشعب الصيني، مما يمثل بداية جهود التدويل التي تبذلها العلامات التجارية الصينية للبطاقات المصرفية.

وفي عام 2012، أُنشئت شركة UnionPay International المخصصة للأعمال التجارية الدولية، وتطورت استراتيجيتها الدولية من عبارة "حيثما يذهب الصينيون، تتبعهم خدمات بطاقة UnionPay" إلى عبارة أكثر شمولية "شبكة عالمية، علامة تجارية دولية"، بهدف خدمة رغبة الصين في الانفتاح على نطاق أوسع ووضع معايير عالية في قطاع الدفع بشكل أفضل.

ومع إطلاق خدمات بطاقة UnionPay مؤخرًا في السلفادور، أصبح نطاق قبولها العالمي يغطي الآن 66.4 مليون تاجر سواءً عبر الإنترنت أو داخل المتاجر خارج بر الصين الرئيسي، حيث صدرت بطاقات UnionPay في 81 دولة ومنطقة خارج البر الرئيسي الصيني. وفي الوقت الحالي، حققت UnionPay International تعاونًا مع أكثر من 2600 مؤسسة على مستوى العالم.

الخيار الأول للسياح

نظرًا للتطور السريع الذي شهدته صناعة الدفع في الصين على مدار العقدين الماضيين، فقد عززت UnionPay International بشكل فعال قدرات خدمات الشبكة وعروض المنتجات المتنوعة وسيناريوهات الدفع المُحسّنة لتوفير خدمات دفع مالية عالية الجودة لكل من المقيمين الصينيين والدوليين المشاركين في التجارة والتعاون.

وخلال عطلة رأس السنة الجديدة، وجد السائحون الصينيون الذين يحتفلون حول العالم شعار UnionPay المميز ثلاثي الألوان حاضرًا في كل مكان، سواءً في شوارع هونج كونج وماكاو أو لدى التجار في بانكوك وطوكيو وأبو ظبي وغيرها من المناطق.

ووفقًا لتقرير Nielsen، أصبحت UnionPay أكثر علامة تجارية دولية للبطاقات تحظي بقبول عالميًا. ومنذ وصول أول معاملة UnionPay في هونج كونج، أصبحت بطاقات UnionPay مقبولة في 183 دولة ومنطقة حول العالم، من بينها 99 دولة ومنطقة تدعم منتجات الدفع عبر الهاتف المحمول UnionPay. وقد ارتفعت معدلات قبول UnionPay في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى إلى حوالي 80 بالمائة.

ويدعم مئات الآلاف من التجار في هونج كونج وماكاو الصينيتين، والملايين في كوريا الجنوبية، وجميع تجار رموز الاستجابة السريعة (QR) في ماليزيا وسريلانكا تقريبًا، تطبيق UnionPay.

وبناءً على الممارسة العملية، تعاونت UnionPay International على نطاق واسع عبر الصناعات لإنشاء نظام بيئي غني لمدفوعات UnionPay، مما يمنح حاملي البطاقات مزيدًا من الراحة والسهولة عند إجراء المدفوعات.

في عام 2023، تعاونت مكاتب السياحة في أستراليا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وتايلاند والمملكة العربية السعودية، ومجموعة الأسواق الدولية الحرة DFS، ومنصة السفر Trip.com ووكالة استرداد الضرائب Planet Tax Free، من بين جهات أخرى، مع UnionPay International، لتعزيز قدرات الدفع في سيناريوهات مثل حجوزات الفنادق والنقل والمطاعم والتسوق.

وفي الوقت الحالي، أصبحت خدمات الدفع UnionPay مدعومة في أكثر من 5000 مدرسة بالخارج، وأفضل 10 مجموعات فنادق على مستوى العالم، وشركات الطيران الشهيرة، ووسائل النقل عبر الحدود مثل السكك الحديدية بين الصين ولاوس ووسائل النقل العام في الوجهات السياحية الشهيرة بالخارج.

يوفر التعاون الوثيق في المدفوعات عبر الحدود بين البنوك التجارية وUnionPay International خيارات مخصصة للمقيمين. وقد طرحت العديد من البنوك التجارية منتجات بطاقات UnionPay المميزة، مثل بطاقات الاسترداد النقدي عبر الحدود، وPrestige Asia، وبطاقات Tour South Korea""، وغيرها، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. ومن خلال الاتصال بمنصة الدفع عبر شبكة تطبيق UnionPay، يمكن لتطبيقات البنوك التجارية أيضًا استخدام رموز الاستجابة السريعة UnionPay QR مباشرةً في سيناريوهات الاعتماد خارج البلاد.

توسُّع عالمي

منذ استئناف الحركة عبر الحدود، عُقِدت فعاليات دولية مثل معرض Canton ومعرض الصين الدولي للاستيراد بنجاح في الصين، مما يجعل من الضروري تقديم خدمات دفع عالية الجودة للزوار الأجانب في الصين.

وفي الوقت الحالي، صَدرت أكثر من 230 مليون بطاقة UnionPay في 81 دولة ومنطقة، وأُنشِئت 180 محفظة محلية UnionPay في 35 دولة ومنطقة، خارج البر الصيني الرئيسي. وتغطي منتجات الدفع المتنوعة من UnionPay وظائف متعددة، بما في ذلك تمرير البطاقات والمسح الضوئي والسحب النقدي، وتلبية احتياجات الحياة اليومية والمدفوعات عبر الحدود، مما يجعل UnionPay واحدة من علامات الدفع المفضلة لزوار الصين.

وقد بدأت هذه الرحلة مع بداية قبول بطاقة UnionPay في هونج كونج الصينية، حيث أصدر بنك الصين (هونج كونج) أول بطاقة UnionPay محلية في نفس العام، وكان هذا بمثابة توطين لأعمال UnionPay International، ونقطة البداية لاستكشاف خدمات الدفع للمقيمين حول العالم.

وقد أصدرت منطقة خليج جواندونج وهونج كونج وماكاو الكبرى 30 مليون بطاقة UnionPay إجمالًا، في الوقت الحالي. ويصل الإصدار التراكمي إلى 170 مليون بطاقة، في الدول والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، وفي دول مثل الإمارات العربية المتحدة وكينيا ومنغوليا وسنغافورة وكازاخستان، أصبحت UnionPay بطاقة الدفع المفضلة لدى الطلاب والعمال والمعلمين المحليين، وأصبحت متكاملة مع الحياة المحلية.

ويمكن استخدام هذه البطاقات في جميع محطات وسيناريوهات نقاط البيع تقريبًا في الصين، بما في ذلك استخدام وسائل النقل العام، والتسوق على تطبيق Taobao، وحجز التذاكر على وكالة السفر Trip.com، وطلب رحلة على تطبيق Didi، وطلب الطعام من خلال تطبيق Meituan.

وبالاعتماد على خبرتها في الترويج لمدفوعات رمز الاستجابة السريعة QR code محليًا، قامت UnionPay باستمرار بتوسيع خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لتشمل المقيمين خارج البر الرئيسي الصيني.

وفي عام 2018، وصلت نسخة هونج كونج-ماكاو من تطبيق UnionPay إلى هونج كونج، وبعد ذلك، ابتكرت UnionPay International نماذج تعاون، ودعمت المحافظ الخارجية لربط بطاقات UnionPay أو إصدار بطاقات UnionPay الافتراضية داخل تطبيقاتها. ويتيح ذلك للمستخدمين الاستفادة من المنتجات المحلية المألوفة للمدفوعات في البر الرئيسي الصيني، دون الحاجة إلى إنشاء حساب إضافي أو تنزيل تطبيقات محلية. يمكن إكمال المصادقة من خلال المؤسسات المحلية، مما يلغي متطلبات تقديم معلومات شخصية حساسة لمنصات الطرف الثالث.

الحل الصيني الرائد

تتعاون UnionPay International مع البنوك المركزية وشبكات الدفع الوطنية وتحالفات الدفع في مختلف البلدان لوضع معايير فنية لشبكات الدفع ورموز الاستجابة السريعة QR وبطاقات الشريحة، لتوفير خدمات دفع عالية الجودة للمقيمين في الخارج، ومن خلال القيام بذلك، فإنها تساهم بمزيد من "الحلول الصينية" في صناعة الدفع العالمية.

ومن خلال التكيف مع اتجاهات التنمية الصناعية، تسعى UnionPay International بنشاط إلى تنفيذ استراتيجيات جديدة لبناء مزايا الشبكة العالمية من خلال تطوير كل من البطاقات والدفع عبر الهاتف المحمول.

في السنوات الأخيرة، قامت العديد من البلدان بتسريع بناء شبكات الدفع المحلية، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الشبكات المختلفة. ومنذ عام 2023، تعاونت UnionPay International مع شبكات محلية في 15 دولة ومنطقة في الخارج لتعزيز قابلية التشغيل البيني لرموز QR. وهناك حاليًا ستة عشر مشروعًا تم تنفيذه أو قيد التنفيذ، بما في ذلك شبكات الدفع من دول جنوب شرق آسيا، مثل PayNet من ماليزيا، وNAPAS من فيتنام، وباكونج من كمبوديا، وLAPNet من لاوس. وقد زاد بعد ذلك نطاق قبول رموز UnionPay QR خارج البر الرئيسي الصيني إلى 6.5 مليون تاجر في 45 دولة ومنطقة. مما يجعل UnionPay منتج دفع يتمتع بمزايا كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.