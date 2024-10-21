علامتا ELFBAR وLOST MARY تشكلان مجلسًا استشاريًا في المملكة المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلن قادة صناعة السجائر الإلكترونية على مستوى العالم ELFBAR وLOST MARY اليوم عن تشكيل مجلس استشاري في المملكة المتحدة لتقديم المشورة الاستراتيجية للعلامات التجارية.

ينتمي أعضاء مجلس الإدارة إلى مختلف التخصصات ذات الصلة في المملكة المتحدة وهم من أصحاب الخبرة رفيعة المستوى، ومن هذه التخصصات الحكومة الوطنية والمحلية ومهنة الطب وإنفاذ القانون. سيكون لدى الأعضاء مهمة تقديم المشورة لكلا العلامتين التجاريتين حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بعملهما وعملياتهما.

وفي تعليق له، صرّح Victor Xiao، نائب الرئيس العالمي لـ ELFBAR وLOST MARY، قائلاً:

"يمثل إنشاء هذا المجلس الاستشاري علامة فارقة في مسيرة العمليات العالمية لـ ELFBAR وLOST MARY. ويتماشى ذلك مع التزامنا طويل المدى كشركة رائدة في السوق ولديها حس الالتزام والمسؤولية في قطاع التدخين الإلكتروني في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استكشافنا دور منتجات التدخين الإلكتروني في الإقلاع عن التدخين".

وتابع: "يتطرق تشكيل هذا المجلس أيضًا إلى نيتنا في معالجة المخاوف المتعلقة، على سبيل المثال، بالتدخين الإلكتروني لدى الشباب، والتأثير البيئي، والتجارة غير المشروعة. نسعى أيضًا، انطلاقًا من المملكة المتحدة، إلى تطبيق هذه الآلية في الأسواق العالمية الأخرى، بما في ذلك أسواقنا في الشرق الأوسط وأفريقيا".

"لقد شَغِل أعضاء المجلس الاستشاري في المملكة المتحدة أعلى المناصب في مجالات عملهم، ولديهم خبرة مباشرة في العمل في مجالات ذات صلة بالسجائر الإلكترونية، بما في ذلك البيئة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) وإنفاذ القانون. يشرفنا استضافة هذه المجموعة من الخبراء الذين سيقدمون ثروة من المعرفة والخبرة إلى هذا الدور، مع توجيهنا لأن نصبح مؤسسات مواطنة مسؤولة أكثر اجتماعياً".

أعضاء المجلس الاستشاري للمملكة المتحدة:

Steve Bennett ، المدير السابق للتحقيقات في الوكالة الوطنية للجريمة

المحترم George Eustice ، عضو سابق في البرلمان ووزير دولة في وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية

Susie Kemp ، الرئيسة التنفيذية السابقة لمجلس بلدية سويندون والنائبة الأولى للرئيس التنفيذي لمجلس مقاطعة سري

اللورد المحترم Lord Porter ، الزعيم السابق للمجلس ورئيس الرابطة الحكومة المحلية

Sairah Salim-Sartoni ، عالمة صحة نفسيه مؤهلة مع 20 عامًا من الخبرة في الإقلاع عن التدخين والحد من أضرار التبغ، ومن ضمنها العمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ( NHS)

اللورد المحترم Lord Walney ، عضو مجلس اللوردات المستقل، عضو سابق في حزب العمال في البرلمان، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء Gordon Brown ووزير الأعمال Lord Hutton

في المملكة المتحدة، رفعت ELFBAR وLOST MARY مطالبًا حول اتباع نهج أكثر حزمًا لتجارة التجزئة للسجائر الإلكترونية بالإضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية، ويشمل ذلك نظام ترخيص للبيع بالتجزئة لمنتجات السجائر الإلكترونية، ودعم ضريبة متناسبة على السجائر الإلكترونية، ووقف استخدام الصور واللغة غير اللائقة على التعبئة والتغليف ووصف النكهة.

كما تطالب العلامتان التجاريتان بضمانات حول عرض منتجات السجائر الإلكترونية في المتجر، ومنح صلاحيات أكبر للوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، وتوفير المزيد من الموارد لهيئة معايير التجارة للتحقيق في حالات عدم الامتثال والنشاط غير المشروع.

بصفتهما لاعبتين عالميتين مسؤولتين، تتخذ علامتا ELFBAR وLOST MARY تدابير مختلفة للالتزام باستمرار باللوائح المحلية في الأسواق العالمية التي تعمل فيها العلامتين التجاريتين.

نُبذة عن ELFBAR

تعتبر ELFBAR من رواد صناعة السجائر الإلكترونية على مستوى العالم. ظلت ELFBAR ملتزمة بالامتثال وحماية الشباب والنمو المستدام في مسؤوليتها التي لا تتزعزع كواحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي يفضلها ويثق بها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة elfbar.com.

للاستفسارات، يرجى الاتصال على [email protected].

نبذة عن شركة LOST MARY

تضع شركة LOST MARY، الشركة العالمية المبتكرة في عالم السجائر الإلكترونية، نصب أعينها مهمة اكتشاف قيمة السجائر الإلكترونية، وقيادة التوجهات ذات الصلة بالصناعة، وترسيخ أفضل معايير الجودة. تتواجد LOST MARY الآن في أكثر من 50 سوق حول العالم، حيث يفضل عشرات الملايين من المستخدمين البالغين منتجاتها. وتمتلك العلامة التجارية حاليًا أكثر من 200 براءة اختراع حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة lostmary.com.

للاستفسارات، يرجى التواصل عبر [email protected]

ملاحظات:

يلتزم أعضاء مجلس اللوردات بمدونة قواعد سلوكية بشأن أي ارتباط تجاري، وسيكونون ملتزمين تمامًا في هذا الصدد كجزء من مشاركتهم مع المجلس الاستشاري. للمزيد من المعلومات: مدونة قواعد السلوك لأعضاء مجلس اللوردات، ودليل مدونة قواعد السلوك، ومدونة قواعد السلوك لموظفي أعضاء مجلس اللوردات (parliament.uk)

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg