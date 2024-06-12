علامتي إلف بار ولوست ماري ترسمان ملامح الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية خلال المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية 2024

الشركتان تكشفان عن أربعة توجهات جديدة في القطاع إلى جانب إطلاق أكثر من 20 منتج جديد

الشركتان الرائدتان عالمياً تسلطان الضوء على عمليات مراقبة الجودة الصارمة

العلامتان تطلقان برامج على مستوى العالم لإعادة تدوير السجائر الإلكترونية وحماية الشباب

شركة لوست ماري تدخل السوق الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- كشفت إلف بار ولوست ماري، العلامتان الرائدتان عالمياً في مجال السجائر الإلكترونية، عن أربعة توجهات جديدة في القطاع بالتزامن مع إطلاق أكثر من 20 منتج جديد خلال فعاليات المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية 2024 في دبي.

وترتقي العلامتان بقطاع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام وتلك التي تعمل بنظام الكبسولات من خلال إطلاق ابتكارات في تكنولوجيا مولد البخار، وابتكارات مبتكرة، ومزايا فريدة، ومجموعة استثنائية من النكهات، ما يعكس التزام العلامتين الراسخ تجاه تجربة المستخدم وتعزيز النمو المتسارع للقطاع.

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وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاك شون لي، المتحدث الرسمي لدى علامتي إلف بار ولوست ماري: "نتطلع لمشاركة نتائج أبحاث وتطوير المنتجات التي توصلنا إليها مع المستخدمين البالغين في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم. وقد بذلنا جهوداً دؤوبة لتوفير منتجات تواكب احتياجات المستخدمين خلال رحلتهم في الإقلاع عن التدخين، إلى جانب تقديم ابتكارات جديدة في القطاع."

ومن جانبها، قالت لورين هوانغ، المدير العام للعلامتين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشهد المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية في دبي استعراض الابتكارات والمنتجات وتقنيات مولد البخار، إضافة إلى دخول علامة لوست ماري إلى السوق الإماراتية، حيث تأتي هذه الخطوة بعد استكشاف الفرص في الأسواق المجاورة، والحصول على المشورة من الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاطلاع على ردود الأفعال الإيجابية حول كيفية إدارة أعمالنا."

وأضافت: "من المتوقع أن تصل مبيعات السجائر الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 68.5 مليون دولار أمريكي خلال عام [1]2024، مما يوفر فرصة استثنائية نرغب بخوضها مع الشركاء."

التطورات في مولد البخار

تزود علامتا إلف بار ولوست ماري أحدث منتجاتها بالشبكة المزدوجة والشبكة الثلاثية، وهما تقنيتي توليد بخار متطورتين. وتعتمد هاتان التقنيتان على ملف تسخين شبكي لتوفران سحابات دخان أقوى ومدة استخدام أطول، ما يجعلها التوجه الأحدث في تقنيات الشبكات لهذا العام.

وتدخل إلف بار فئة نظام الكبسولات المفتوحة الجديدة من خلال سلسلة إلفكس، السيجارة الإلكترونية القابلة للتعبئة التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بمستويات الفخامة التي تقدمها العلامة، وهي مزودة بأول كبسولة قابلة للتعبئة وتعمل بشبكة مزدوجة مع إنتاج طاقة أعلى يصل إلى 45 واط.

وتنفرد إلف بار جي إتش 23,000 بأنها أول سيجارة إلكترونية مزودة بشبكة ثلاثية تضم ثلاثة ملفات تسخين، توفر ثلاثة أنماط قابلة للتعديل، بينما تأتي إلف بار إف إس 18,000 بشبكة ثنائية لتخفيف تلف ملف التسخين ومضاعفة عمره.

منتجات تجمع بين الشكل الأنيق والأداء المميز

ترتقي العلامتان بمعايير المنتجات الحالية من خلال تحويل ابتكار منتجات جديدة، كما تحرصان على تعزيز تجربة المستخدم من خلال زيادة عدد السحبات وتوفير تشكيلة أوسع من النكهات.

وتتميز إلف بار إي دبليو 9,000 بقطعتين مغناطيسيتين متناظرتين ومتصلتين، وهما كبسولة أحادية الاستخدام يمكن استبدالها وبطارية قابلة للفك بسعة 820 ميلي أمبير، وتتميز السيجارة بأداء طويل الأمد يصل إلى 9 آلاف سحبة في الشحنة الواحدة.

وتطلق علامة لوست ماري سيجارة 4 في 1 الإلكترونية الأولى من نوعها والتي تتضمن شاشة تفاعلية ووضعين للطاقة وأربعة كبسولات معبأة مع 3,200 سحبة. وانطلاقاً من أهمية النكهات في تشجيع المدخنين على الانتقال للسجائر الإلكترونية، تتيح هذه السيجارة الجديدة إمكانية الاختيار بين أربع نكهات مختلفة.

تجربة تفاعلية ذكية

يشهد المعرض إضافة المزايا الذكية والتفاعلية الجديدة إلى المنتجات بهدف تقديم تجربة غامرة، وتضمنت هذه المزايا شاشة أكبر وإنتاج طاقة مرتفع.

وتتميز لوست ماري إم أو 20,000 بأكبر شاشة عالية الدقة، بينما تم تزويد أو إس 15,000 بأول شاشة شفافة، وتعرض الشاشتان مستويات النيكوتين السائل والبطارية.

تشكيلة متنوعة من النكهات

تمتلك علامة لوست ماري أكبر مجموعة من النكهات في القطاع تضم أكثر من ألف نكهة. ويعمل فريق البحث والتطوير الخاص بالعلامة على استكشاف نكهات جديدة لتلبية مختلف الأذواق.

مستويات جودة غيرة مسبوقة

تركز مراكز البحث والتطوير لدى العلامتين على جودة المنتج.

وينطوي تقييم جودة المنتج على 142 اختبار للنيكوتين السائل و22 اختبار للبخار و65 اخبار للأجهزة، إضافة للسعي لاستكشاف مواد وتقنيات ومكونات جديدة. وتم إجراء 6,174 اختبار للنيكوتين السائل وحده في المنتجات الجديدة للعلامتين خلال شهر أبريل 2024.

ويدير العديد من شركاء التصنيع الموثوقين أكثر من 50 خط مؤتمت بالكامل من أجل رفع الكفاءة والحفاظ على بيئة نظيفة وضمان جودة المنتجات.

وفي هذا الصدد، قالت لورين هوانغ: "نشجع البالغين على شراء منتجاتنا من خلال قنواتنا الرسمية والتأكد من أن المنتج أصلي، لأن السجائر الإلكترونية المزيفة انتشرت بشكل كبير في المنطقة، ويجري الآن اتخاذ تدابير لمكافحتها. ونحن على استعداد لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، لذلك نحتاج إلى مساعدة المستهلكين."

المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم

أطلقت إلف بار برنامج جرين أويرنس لإعادة تدوير السجائر الإلكترونية، والذي كشف عن عزمه الدخول إلى مزيد من الأسواق العالمية وضم عدد أكبر من العلامات.

وبدأ هذا البرنامج في المملكة المتحدة، وهو من أوائل البرامج في القطاع. وبحلول أبريل 2024، قام بوضع حوالي 2,000 حاوية نفايات، وجمع أكثر من 200 ألف سيجارة إلكترونية مستخدمة يصل وزنها إلى 5,611 كيلوجرام، وتفكيكها ومعالجتها بشكل مستدام.

كما أطلقت إلف بار برنامج لايت هاوس، الذي يتميز بقسم تصميم منتجات وقسم أبحاث وتطوير وقسم تسويق وقسم مبيعات ذات لوائح خاصة بها، ويهدف إلى ضمان الحفاظ على السجائر الإلكترونية بعيداً عن متناول وأنظار الأطفال وعدم اطلاعهم عليها.

وستطلق العلامتان أول تقرير للمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة في يونيو من أجل تسليط الضوء على التدابير المسؤولة التي تتخذها.

لمحة حول إلف بار

إلف بار هي شركة رائدة عالمياً في مجال السجائر الإلكترونية تأسست في عام 2018، وتسعى منذ ذلك الوقت لاستكشاف آفاق جديدة من خلال توفير تجارب متنوعة عن طريق تشكيلتها من المنتجات الرامية لتخفيف الأضرار.

وتلتزم إلف بار بالحفاظ على الامتثال وتحقيق النمو المستدام ومنع وصول الشباب إلى السجائر، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها بوصفها العلامة التجارية الرائدة المفضلة لدى عشرات الملايين من المستخدمين البالغين حول العالم.

لمحة حول لوست ماري

لوست ماري هي شركة رائدة في الابتكارات في مجال السجائر الإلكترونية على مستوى العالم، وتسعى إلى استكشاف أهمية السجائر الإلكترونية وتحديد ملامح هذا القطاع والارتقاء بمستوى معايير الجودة فيه.

وأحرزت العلامة تقدماً على مدار السنوات الماضية في تقديم أشكال جديدة للسجائر الإلكترونية، وتحقيق ابتكارات غير مسبوقة في هذا القطاع، وتقديم أفضل تجربة للمستخدمين مع تصاميم وتقنيات ونكهات جديدة.

وتمتلك العلامة حضوراً في أكثر من 50 سوقاً عالمية، حيث تحظى منتجاتها بإعجاب عشرات الملايين من المستخدمين البالغين. وتشير بيانات المؤسسات المستقلة إلى أن العلامة تحظى بمكانة مميزة ضمن أفضل علامات السجائر الإلكترونية في العديد من الأسواق من حيث انتشار العلامة وحجم مبيعاتها.

وتمتلك العلامة أكثر من 200 براءة اختراع من مختلف أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: lostmary.com

للاستفسارات، يرجى التواصل على: [email protected]

[1] https://www.statista.com/outlook/cmo/tobacco-products/e-cigarettes/united-arab-emirates

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