عندما يلتقي الذكاء الكهربائي مع تطوير حقول النفط: حل شامل لحقول النفط الذكية من Jereh

يانتاي، الصين, 16 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- تمر صناعة النفط والغاز بمنعطف حرج، حيث توازن بين الحاجة إلى الكفاءة والطلب المتزايد على الاستدامة والكفاءة. واستجابةً لهذه التحديات، طورت مجموعة Jereh Group حلًا ذكيًا شاملًا لحقول النفط بنظام التكسير بنقرة واحدة (One-Click Fracturing System) يدمج بين مركز القيادة الذكي ومعدات التكسير التي تعمل بالكهرباء.

One Click Fracturing System Applied in Xinjiang Oilfield

يقع في أساس هذا النظام موقع بئر Jereh الذي يعمل بالكهرباء، وهو ما يمثل قفزة نوعية من التجهيزات التقليدية التي تعمل بالديزل. من خلال استبدال الأنظمة التقليدية التي تعمل بالديزل بمضخات التكسير الكهربائية ومنصات الطاقة الكهربائية المعيارية، تقدم Jereh تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون والتلوث الضوضائي. تتماشى هذه التكنولوجيا مع التوجه العالمي نحو إزالة الكربون، مما يوفر لمشغلي النفط والغاز بديلاً أكثر اخضراراً واستدامة.

يقع في صميم هذا الحل مركز القيادة الذكي، الذي يعمل كمحور للتشغيل واتخاذ القرار. وباستخدام تقنيات مثل المحاكاة الافتراضية والنمذجة الرقمية، يوفر مركز القيادة رؤية شاملة لعملية التكسير الهيدروليكي بأكملها. من خلال عرض المعدات الهامة في الوقت الفعلي وتقديم رؤى دقيقة قائمة على البيانات، فإنه يمكّن المشغلين من اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب. والأهم من ذلك، يسهّل مركز القيادة مزامنة الأنظمة والعمليات المتعددة، بدءًا من مزج السوائل وتوريدها إلى توصيل الرمال.

استنادًا إلى أساس موقع البئر الكهربائي، يترجم نظام التكسير بنقرة واحدة من Jereh الذكاء المركزي إلى تنفيذ ميداني مبسط. يعمل هذا النظام المبتكر على أتمتة عمليات سير العمل المجزأة تقليديًا، حيث يجمع بين عمليات مثل تهيئة المعدات والمراقبة والضبط في واجهة واحدة. بفضل أساسه القائم على تقنية نظام التحكم الموزع (DCS) والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإنه يدير المخاطر التشغيلية بشكل استباقي، ويضبط المعلمات بشكل ديناميكي، ويتيح التحكم عن بُعد لتعزيز السلامة. وقد أثبت هذا النظام موثوقيته، حيث نجح في تسهيل أول عملية تكسير عن بُعد في الصين في حقل شينجيانغ النفطي. كما يؤكد انخفاض الاحتياجات من الموظفين في الموقع، من ثمانية إلى ثلاثة موظفين لكل بئر، على تركيز النظام على السلامة والكفاءة. تعمل الأتمتة الشاملة على تقليل الأخطاء البشرية وتسريع الجداول الزمنية للمشروع، مما يحقق تحسناً بنسبة 18% في الكفاءة الإجمالية.

إن حل Jereh يخلق نظامًا بيئيًا متماسكًا يحول التكسير الهيدروليكي إلى عملية آلية للغاية وذكية ومسؤولة بيئيًا. من خلال الحد من التعقيدات التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، يضع هذا الابتكار معيارًا جديدًا لتطوير حقول النفط. مع استمرار قطاع الطاقة في تبني التحول الرقمي، فإن تقنيات Jereh الرائدة تضعها كشركة رائدة في تشكيل مستقبل مستدام وذكي لصناعة النفط والغاز.