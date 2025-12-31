Le retour au pays d'Edward, de Quzhou dans le Hebei aux champs d'Afrique

News provided by

Great Wall New Media

Dec 31, 2025, 17:06 ET

SHIJIAZHUANG, Chine, 31 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un rapport de Great Wall New Media :

Continue Reading

Le mois de décembre marque la saison des semailles au Malawi. Edward, un agriculteur malawite qui a récemment achevé sa formation à l'université agricole chinoise de Quzhou (Science and Technology Backyard), est retourné dans son pays d'origine. Il applique maintenant les connaissances agricoles qu'il a acquises en Chine pour fournir des conseils pratiques et concrets aux agriculteurs locaux. Le modèle de la Science and Technology Backyard, lancé dans le comté de Quzhou, dans la province du Hebei, a commencé à remodeler les pratiques agricoles au Malawi.

Qu'il s'agisse de parcelles expérimentales dans le Hebei ou de vastes terres agricoles en Afrique, l'expérience de la Chine est partagée dans le cadre d'une approche consistant à « apprendre à un homme à pêcher », offrant ainsi des solutions pratiques pour répondre aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire.

Producteurs exécutifs : Guo Xinyao, Wang Yuelu, Anganile Mwangonola
Producteurs superviseurs en chef : Li Yao, Wang Liping, Henry Banda
Producteurs : Cao Chaoyang, Sam Katambo
Réalisateurs : Zhang Menglin, Liu Zhicheng, Wu Meng, Maria Tembo
Cinématographie : Liu Zhicheng, Wu Meng, Xu Lei, Huo Shaoxuan
Rédacteurs : Liu Zhicheng, Zhang Menglin
Traduction : Wu Meng, Zhang Menglin, Song Lifang
Coordination du projet : Zheng Bai, Duan Xiaoqin, Zhou Ziru, Li Jian, Martin Kalemba

Coproduit par :
Malawi Broadcasting Corporation
Centre international de communication Great Wall

Remerciements :
Université agricole de Chine
Ambassade de la République du Malawi en Chine
Ministère de l'agriculture de la République du Malawi

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2853414/video.mp4 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Edward's Homecoming From Quzhou, Hebei to the fields of Africa

Edward's Homecoming From Quzhou, Hebei to the fields of Africa

A report from Great Wall New Media: December marks the planting season in Malawi. Edward, a Malawian farmer who recently completed his training at...
Gen Z Walks China: Building Cultural Bridges Through Youth Exchange

Gen Z Walks China: Building Cultural Bridges Through Youth Exchange

A News Report from Great Wall New Media: In 2025, many middle school teachers and students from several states across the United States traveled to...
More Releases From This Source

Explore

Agriculture

Agriculture

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics