SHIJIAZHUANG, Chine, 31 décembre 2025 -- Un rapport de Great Wall New Media :

Le mois de décembre marque la saison des semailles au Malawi. Edward, un agriculteur malawite qui a récemment achevé sa formation à l'université agricole chinoise de Quzhou (Science and Technology Backyard), est retourné dans son pays d'origine. Il applique maintenant les connaissances agricoles qu'il a acquises en Chine pour fournir des conseils pratiques et concrets aux agriculteurs locaux. Le modèle de la Science and Technology Backyard, lancé dans le comté de Quzhou, dans la province du Hebei, a commencé à remodeler les pratiques agricoles au Malawi.

Qu'il s'agisse de parcelles expérimentales dans le Hebei ou de vastes terres agricoles en Afrique, l'expérience de la Chine est partagée dans le cadre d'une approche consistant à « apprendre à un homme à pêcher », offrant ainsi des solutions pratiques pour répondre aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire.

