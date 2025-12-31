Le retour au pays d'Edward, de Quzhou dans le Hebei aux champs d'Afrique

News provided byGreat Wall New Media
Dec 31, 2025, 17:06 ET
SHIJIAZHUANG, Chine, 31 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un rapport de Great Wall New Media :
Le mois de décembre marque la saison des semailles au Malawi. Edward, un agriculteur malawite qui a récemment achevé sa formation à l'université agricole chinoise de Quzhou (Science and Technology Backyard), est retourné dans son pays d'origine. Il applique maintenant les connaissances agricoles qu'il a acquises en Chine pour fournir des conseils pratiques et concrets aux agriculteurs locaux. Le modèle de la Science and Technology Backyard, lancé dans le comté de Quzhou, dans la province du Hebei, a commencé à remodeler les pratiques agricoles au Malawi.
Qu'il s'agisse de parcelles expérimentales dans le Hebei ou de vastes terres agricoles en Afrique, l'expérience de la Chine est partagée dans le cadre d'une approche consistant à « apprendre à un homme à pêcher », offrant ainsi des solutions pratiques pour répondre aux défis mondiaux en matière de sécurité alimentaire.
Producteurs exécutifs : Guo Xinyao, Wang Yuelu, Anganile Mwangonola
Producteurs superviseurs en chef : Li Yao, Wang Liping, Henry Banda
Producteurs : Cao Chaoyang, Sam Katambo
Réalisateurs : Zhang Menglin, Liu Zhicheng, Wu Meng, Maria Tembo
Cinématographie : Liu Zhicheng, Wu Meng, Xu Lei, Huo Shaoxuan
Rédacteurs : Liu Zhicheng, Zhang Menglin
Traduction : Wu Meng, Zhang Menglin, Song Lifang
Coordination du projet : Zheng Bai, Duan Xiaoqin, Zhou Ziru, Li Jian, Martin Kalemba
Coproduit par :
Malawi Broadcasting Corporation
Centre international de communication Great Wall
Remerciements :
Université agricole de Chine
Ambassade de la République du Malawi en Chine
Ministère de l'agriculture de la République du Malawi
