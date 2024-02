عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية تصبح أول مؤسسة معتمدة تحت معايير Medical Travel 5.0 من GHA

بالم بيتش جاردنز، فلوريدا، 15 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في إنجاز هام يؤكد بشكل قاطع على التزامها بأعلى معايير الرعاية الصحية، تم منح عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية وموقعها (https://www.kbjledas.com) في بوسان، كوريا الجنوبية، الاعتماد المتميز لخدمات السفر الطبي من قبل Global Healthcare Accreditation أو GHA وموقعها (https://www.globalhealthcareaccreditation.com). عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية هي أول مزود لخدمات رعاية صحية يحصل على الاعتماد تحت معايير GHA Standards 5.0، النسخة الأكثر حداثة من معايير GHA للسفر الطبي.

قادة في التميز في خدمات السفر الطبي

عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية (LEDAS) معروفة بخدماتها الممتازة لعلاج الدوالي الوريدية، باستخدام أحدث التقنيات مثل EVLA، والعلاج بالتصليب تحت إرشاد الأمواج فوق الصوتية، والعلاج بالتصليب sclerotherapy بمساعدة الموجات فوق الصوتية والعلاج بالتصليب sclerotherapy. إنها أول عيادة متخصصة في علاج الدوالي الوريدية في كوريا تعتمد من قبل GHA، ما يؤكد على التزامها بالجودة وتجربة المريض.

وكما تشير الاعتمادات المحلية والدولية من JCI وKAHF، بالإضافة إلى جائزة رئيس الوزراء، فقد حصلت هذه العيادة على سمعة ممتازة. الدكتور Kim Byoung Joon، المدير العام لعيادة LEDAS، هو جراح صدر مشهور بخبرة في علاج أكثر من 23,000 حالة دوالي وريدية خلال 26 عامًا.

Global Healthcare Accreditation: وضع أعلى المعايير للسياحة العلاجية

GHA معترف به كقائد عالمي في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، حيث طورت المعايير الدولية للسفر الطبي بنسخ 4.1 و5.0، وهي معتمدة من ISQua EEA والمعايير المهنية للسفر الطبي بالتشاور مع خبراء عالميين رائدين في الصناعات التي تمثلها، بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وشركات التأمين، وأرباب العمل. يساعد ختم اعتماد GHA على بناء الثقة من خلال الاستعراض للمرضى والدافعين الدوليين أن المنظمة قد طبقت إجراءات وسياسات مصممة للتقليل من المخاطر الخاصة بمرضى السفر الطبي وتعزيز تجربة المريض في كل خطوة من رحلته. وفقًا للسيدة Renée-Marie Stephano، الرئيس التنفيذي لـ GHA: "معايير GHA Standards 5.0، التي تم بناؤها على سنوات من الخبرة في الصناعة ومدخلات المعنيين، تظهر التزام GHA بتحديد معيار الجودة والأمان في قطاع السفر الطبي.".

لدكتور Kim Byoung Joon، مدير عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية قال: "بآلاف قصص النجاح من مرضانا الكرام وعائلاتهم، اكتسبت عيادتنا سمعة كمزود خدمات رعاية صحية بمستوى عالمي. خدماتنا الفريدة جذبت مرضى دوليين، وتأثيرنا على المجتمع الصحة الوريدية المحلي والعالمي كبير للغاية. بالإضافة إلى ذلك، بفضل المعايير الصارمة لـ GHA، قمنا بتحسين بروتوكولاتنا لمرضى السفر الطبي، مما يضمن تجربة أكثر استثنائية لمن يضعون الثقة بنا للحصول على الرعاية. هذا الإنجاز يؤكد على تفانينا المستمر في تطوير تجارب ونتائج المرضى لكلى الأفراد المحليين والدوليين. نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة مع GHA!".

أكدت السيدة Stephano على الدور الحاسم الذي يلعبه اعتماد GHA وأهمية إنجاز LEDAS، موضحًا: "اعتماد GHA يعتبر رمز للثقة والتميز في الرعاية الصحية، ما يوفر الضمان للمرضى، والحكومات، وشركات التأمين، والميسرين، والمعنيين المختلفين بأن المؤسسات المعتمدة من GHA، مثل عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية، ملتزمة بأقصى معايير رعاية مرضى السفر الطبي وبتحقيق نتائج طبية ناجحة. تهانينا الحارة لـ LEDAS لتحقيقها هذا التقدير المرموق ولكونها أصبحت أول منظمة تحصل على الاعتماد تحت معايير GHA Standards 5.0.".

التزام GHA بجودة وأمان الرعاية الصحية

GHA ملتزمة بتحسين جودة وأمان الرعاية الصحية في صناعة السياحة العلاجية. من خلال اعتماداتها، وشهاداتها، وتدريباتها، وخدمات التطوير والتهيئة والاستشارات، تعزز GHA الشفافية، والرعاية المتمحورة حول المريض، والتحسين المستمر. تضع عملية اعتماد GHA مقدمي خدمات الرعاية الصحية حيث يمكنهم جذب وخدمة مرضى السفر الطبي، ما يعزز النتائج السريرية، ورضا المريض، وأداء المنظمة كعمل في نهاية المطاف.

توعية السوق

لزيادة الوعي بأهمية اعتماد GHA في تحسين الأمان وتجربة المريض، بدأت Global Healthcare Accreditation حملة تسويقية شاملة متعددة اللغات للمستهلكين والمشترين، متاحة باللغات الإنجليزية، والعربية، والروسية، والإسبانية. تهدف الحملة إلى توعية السوق حول الفوائد الكبيرة لاختيار المستشفيات التي حصلت على اعتماد GHA لبرامج السياحة العلاجية.

إنجاز ضخم لقطاع الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية

هذا الإنجاز من قبل عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية سيعمل كمصدر إلهام للمؤسسات الصحية إقليميًا وعالميًا، ما يبرز أن اعتماد GHA لا يقوم فقط بتحسين سمعة المؤسسة ولكن أيضًا يمركزها لتحقيق النمو الضخم وزيادة الطلب.

حول عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية:

عيادة Kim Byoung Joon LEDAS لعلاج الدوالي الوريدية هي مؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية للأوعية، توفر خدمات علاجية متقدمة مثل EVLA، والعلاج بالتصليب sclerotherapy بمساعدة الموجات فوق الصوتية، والعلاج بالتصليب sclerotherapy. بقيادة جراح الصدر المشهور Kim Byoung Joon، تعرف العيادة عالميًا بتقنياتها فائقة التطور، مكتسبة سمعة كمؤسسة طبية عالمية المستوى. يتم تخصيص خطط العلاج حسب جدول المريض، لذا يمكن دمج علاج الدوالي الوريدية مع العطلة أو العمل. يرافق المريض طوال عملية العلاج منسق يتحدث الإنجليزية والصينية والروسية لمساعدته على التواصل مع الطاقم الطبي بدون صعوبة. تم منح عيادة LEDAS جائزة رئيس الوزراء للرعاية الصحية العالمية Prime Minister's Award for Global Healthcare، والجائزة الكبرى للجذب الممتاز للمرضى الأجانب Grand Prize for Excellent Attraction of Foreign Patients من وزارة العدل وتم اختيارها مرتين كمؤسسة طبية رائدة للسياحة العلاجية في بوسان.

حول Global Healthcare Accreditation:

Global Healthcare Accreditation® واختصارها (GHA) هي هيئة عالمية معترف بها في الاعتماد والشهادات المركزة على السفر الطبي والسياحة العلاجية، والأمان، والعافية. تأسست GHA في عام 2016، والغرض التجاري الأولي لـ GHA تمحور حول تحسين تجربة المريض للمسافرين بغرض العلاج ودعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية في التحقق من الجودة، وتحسين الوضوح، وتنفيذ نموذج عمل مستدامة للسفر الطبي. منذ ذلك الحين، تبتكر GHA مجموعة متنوعة من البرامج للمنظمات والأفراد، تغطي النطاق الكامل لاستمرارية الرعاية وتقدم الشهادات والاعتمادات في جميع جوانب الصحة والعافية.

