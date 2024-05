مركز علاج الشلل وجراحة الأعصاب الترميمية التابع لمركز Hackensack Meridian الطبي بجامعة Jersey Shore University يحصل على الاعتماد العالمي للرعاية الصحية

المركز هو أول منشأة طبية حاصلة على الاعتماد العالمي للرعاية الصحية GHA في ولاية نيو جيرسي.

ميامي, 17 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- حقق مركز Hackensack Meridian الطبي بجامعة Jersey Shore University ، الواقع في مدينة نبتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إنجازًا مهمًا تمثل في الحصول على الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) ، وذلك في مجال خدمات السياحة العلاجية التي يوفرها مركز علاج الشلل وجراحة الأعصاب الترميمية التابع له. يأتي هذا الاعتماد المرموق ليؤكد على التزام المركز الثابت بتقديم رعاية استثنائية لكل من المرضى المحليين والدوليين. ويُعد المركز أول منشأة طبية حاصلة على الاعتماد العالمي للرعاية الصحية GHA في ولاية نيو جيرسي.

يتبوء مركز علاج الشلل وجراحة الأعصاب الترميمية (CPRNS) بالشراكة مع Institute for Advanced Reconstruction، وتحت القيادة الحكيمة للجراحين المرموقين الدكتور Matthew Kaufman، حاصل على شهادة الدكتوراة في الطب M.D وزميل كلية الجراحين الأمريكية FACS، والأستاذ الدكتور Andrew Elkwood، حاصل على شهادة الدكتوراة في الطب M.D وزميل كلية الجراحين الأمريكية FACS، مكانة رائدة في الابتكار الطبي العالمي. يتخصص هذا المركز ذو الطراز العالمي في الجراحة الترميمية لمجموعة متنوعة من اضطرابات الأعصاب الطرفية، حيث قام رواد جراحة الأعصاب بالمركز بابتكار علاجات جراحية لحالات مرضية عصية تسبب إصابة الأعصاب والألم والشلل.يعُد برنامج إعادة بناء العصب الحجابي هو البرنامج الرئيسي في المركز لعلاج حالات شلل الحجاب الحاجز - وهي حالات مرضية صعبة تؤدي إلى فقدان العضلات المسؤولة عن التنفس لوظائفها. ويُمكّن المركز الأفراد الذين يعانون من شلل الحجاب الحاجز من استعادة وظيفة التنفس من خلال إجراء عمليات إعادة بناء الأعصاب المعقدة، كما يمكن أن تؤدى تلك العمليات، في حالات الإصابة الشديدة، إلى استعادة المرضى الذين كانوا يعتمدون في السابق على أجهزة التنفس الاصطناعي لقدرتهم على التنفس بشكل مستقل. بالإضافة إلى برنامج إعادة بناء العصب الحجابي، نجح أطباء المركز المتخصصون في علاج الآلاف من المرضى حول العالم من خلال معالجة مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك: إصابات الضفيرة العضدية، وشلل اليد والذراع، وشلل الوجه، والصداع المزمن، وآلام الحوض، وتدلي القدم، والآلام "الوهمية" التي تنتاب الأطراف بعد بتر جزء منها.

هذا وقال الدكتور Kaufman: "من خلال مراجعة الأسباب التي أدت إلى إصابة المرضى بالشلل، نجحنا في تمكين الغالبية العظمى من مرضانا على التنفس بشكل مستقل مرة أخرى أو تحسين قدرتهم على التنفس، حتى يتمكنوا من مواصلة أنشطتهم مجددًا. عادة ما يعاني الأشخاص المصابون بالعصب الحجابي من صعوبة في التنفس أثناء القيام بالأنشطة اليومية الأساسية، مثل صعود السلالم، أو أثناء النوم، أو أثناء ربط أحذيتهم. يمكن أن تساعد هذه الجراحة هؤلاء المرضى على العودة إلى أنشطتهم المعتادة، والنوم بشكل أفضل، والعودة إلى نمط حياة أكثر نشاطًا، وتحسين نوعية حياتهم. يُعد الدكتور Kaufman واحدًا من الخبراء الرائدين على مستوى العالم في هذه الجراحة، حيث أكمل علاج ما يقارب من 800 حالة مرضية، وهو إنجاز لا مثيل له لأي جراح أو مؤسسة طبية أخرى في العالم. يُمنح الاعتماد العالمي للرعاية الصحية GHA للمؤسسات الطبية التي تعمل على تعزيز جودة الرعاية الصحية والسلامة في مجال السياحة العلاجية. ويساعد اعتماد GHA مقدمي الرعاية الصحية على جذب مرضى السياحة العلاجية وخدمتهم من خلال خدمات مثل الاعتماد والتصديق والاستراتيجية وتطوير وتحسين برامج السياحة العلاجية وحلول الأعمال الأخرى للمساعدة في توسيع نطاق النمو، الأمر الذي يعزز في النهاية النتائج السريرية ورضا المرضى والأداء التجاري للمؤسسة.

لزيادة الوعي بأهمية الاعتماد العالمي للرعاية الصحية GHA في تعزيز السلامة وتجربة المريض، حيث بدأت منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية حملة تسويقية شاملة متعددة اللغات للمستهلكين والمشترين باللغات الإنجليزية والعربية والروسية والإسبانية. وتهدف الحملة إلى تثقيف السوق حول الفوائد الجوهرية لاختيار المستشفيات التي حصلت برامجها في السياحة العلاجية على اعتماد منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية. وفي هذا الصدد، صرح Vito Buccellato، المدير العام والرئيس التنفيذي للمركز الطبي بجامعة Jersey Shore University (JSUMC) والحاصل على ماجستير الإدارة العامة MPA ومدير معتمد لإدارة ديار الرعاية LNHA، قائلًا: "يعتبر الاعتماد العالمي للرعاية الصحية بمثابة اعترافًا مهمًا للمركز الطبي بجامعة Jersey Shore University". وأضاف: "لقد توافد المرضى من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ومن جميع أنحاء العالم، مثل اليابان وجنوب إفريقيا وبوليفيا وإسرائيل وأستراليا، إلى المركز الطبي الأكاديمي لإجراء عملية إعادة بناء العصب الحجابي وغيرها من إجراءات الأعصاب الطرفية المتقدمة".

ومن جانبه، قال الدكتور Kenneth N. Sable، حاصل على شهادة الدكتوراة في الطب M.D وماجستير إدارة الأعمال MBA، وزميل الكلية الأمريكية لطب الطوارىء FACEP، والرئيس الإقليمي للسوق الجنوبية بمركز Hackensack Meridian الطبي: "نحن فخورون بأن الدكتور Kaufman وجميع الأخصائيين في مركز علاج الشلل وجراحة الأعصاب الترميمية تمكنوا من مساعدة العديد من الناس حول العالم".

وقالت السيدة Renée-Marie Stephano، الرئيسة التنفيذية لمنظمة اعتماد GHA: "إن الاعتماد العالمي للرعاية الصحية GHA ليس مجرد اعتراف، بل إنه شهادة على التزام المركز الطبي بجامعة Jersey Shore University بالجودة والرعاية التي تتسم بالرحمة. ومن خلال تحقيق هذا الاعتماد المرموق لمركز علاج الشلل وجراحة الأعصاب الترميمية، فقد أثبت مركز JSUMC تفانيه في تلبية أعلى معايير تقديم الرعاية الصحية. ويؤكد هذا الإنجاز على دور المركز المحوري في إعطاء الأولوية لتجربة المرضى في السياحة العلاجية وتعزيز الرؤية العالمية للمستشفى في مجال الرعاية الصحية".

يسعى مركز Hackensack Meridian (HMH) الطبي لتوسع تواجده، سواء محليًا كان أم دوليًا، حيث يلعب مركز JSUMC دورًا محوريا في مبادرات الرعاية الصحية العالمية. خلال زيارة إلى الهند في مارس 2024، وَقَعَت القيادة التنفيذية لمركز HMH مذكرات تفاهم مع مؤسسات رعاية صحية بارزة، بما في ذلك مستشفى Mumbai Oncocare، ومجموعة Aster Hospitals، وكذلك مجموعة Apollo Hospitals Enterprise Ltd. ويركز اهتمام مركز HMH في البداية على علاج الأورام، والاستفادة من قدرات التسلسل الجيني من الجيل التالي لتحسين الطب الدقيق، وتسهيل التبادل المعرفي، وتقديم آراء طبية ثانوية، وإجراء تحليلات مجالس الأورام. تشتمل خطط المركز أيضًا إبرام شراكات مع مراكز الأعصاب الرائدة في أوروبا وتوسيع البرامج المبتكرة مثل جراحة الصرع لدى الأطفال وجراحة إعادة بناء العصب الحجابي المتخصصة في مركز CPRNS.

لمزيد من المعلومات حول المركز، اتصل بالرقم أو قم بزيارة www.hackensackmeridianhealth.org/en/services/neurosciences/paralysis-and-reconstructive-nerve-surgery732-776-3893

نبذة عن مركز HACKENSACK MERIDIAN الطبي

يعد مركز HACKENSACK MERIDIAN الطبي منظمة رائدة للرعاية الصحية غير الربحية، وهي أكبر شبكة رعاية صحية متكاملة وشاملة في ولاية نيوجيرسي، حيث تقدم مجموعة كاملة من الخدمات الطبية والبحوث المبتكرة والرعاية التي تُحسّن الحياة. تضم الشبكة 18 مستشفى وأكثر من 500 موقع لرعاية المرضى، بما في ذلك مراكز الرعاية الخارجية ومراكز الجراحة وخدمات الرعاية المنزلية وخدمات الإسعاف والنقل الطبي الجوي المنقذ للحياة ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الرعاية العاجلة ومواقع ممارسة الأطباء ومركز للياقة البدنية والتأهيل.

تشمل مميزات الشبكة البارزة امتلاكها للمستشفيات الوحيدة المصنفة رقم 1 للبالغين والأطفال في نيوجيرسي، وفقًا للتصنيف الذي ذكره تقرير U.S. News & World Report لعام 2023-24. كما أن مركز Hackensack الجامعي الطبي مصنف على الصعيد الوطني من قبل U.S. News & World Report في ستة تخصصات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.hackensackmeridianhealth.org .

في مركز علاج الشلل وجراحة الأعصاب الترميمية التابع لمركز JSUMC، قمنا ببناء فريق على مستوى عالمى يستخدم خيارات العلاج الجراحي المتقدمة لشلل الحجاب الحاجز وإعادة بناء العصب الحجابي. هدفنا هو تحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من تلف الأعصاب والشلل بسبب إصابة رضحية أو عملية جراحية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي:

Center for the Treatment of Paralysis & Reconstructive Nerve Surgery | Hackensack Meridian Health

نبذة عن INSTITUTE FOR ADVANCED RECONSTRUCTION

يتصدر معهد Institute for Advanced Reconstruction المشهد الطبي برؤية طموحة تركز على تحطيم الحواجز والعوائق في مجال الرعاية الصحية من خلال الأبحاث والاكتشافات المبتكرة. فبالإضافة إلي التزامه القوي بتقديم الرعاية الصحية للمرضى بولاية نيو جيرسي، يمتلك معهد Institute for Advanced Reconstruction أيضًا مراكز علاجية عبر ولايات أخرى متعددة، بما في ذلك نيويورك وبنسلفانيا وأوهايو ولويزيانا وفلوريدا وتكساس وكاليفورنيا، ويستقطب العديد من المرضى من مختلف دول العالم.

نبذة عن منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية:

نحن في منظمة GHA أكثر من مجرد هيئة اعتماد - نحن شركاء استراتيجيون ملتزمون بتحسين تجارب المرضى والممارسات العالمية للرعاية الصحية. تضمن خبرتنا، المستمدة من وكالات الاعتماد الرائدة ورواد الرعاية الصحية والمديرين التنفيذيين في قطاع السياحة العلاجية من الدرجة الأولى، تقديم حلول مخصصة للحكومات ومقدمي الرعاية الصحية والجهات المعنية الأخرى في الصناعة على مستوى العالم. ينعكس تأثيرنا في زيادة أعداد المرضى، وارتفاع معدلات الرضا، والتحسين الشامل لاستراتيجية عملك.

يمكن للمؤسسات المهتمة بالاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) تقديم طلب على [email protected] |هاتف الولايات المتحدة: 001.561.228.4014 |www.GlobalHealthcareAccreditation.com