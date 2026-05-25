غورينيه تطلق جهاز فرن (G800) المُدمج الجديد لتعزيز الارتقاء بتجارب الطهي المنزلية في منطقة الشرق الأوسط

مع جهاز مدمج جديد فاخر مُصمم خصيصاً لأسلوب الحياة العصرية للعائلة، تُواصل غورينيه مواكبة أنماط الحياة الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت غورينيه (gorenje)، إحدى أبرز العلامات الأوروبية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية والتابعة لمجموعة هايسنس (Hisense Group)، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها في أسواق الشرق الأوسط، وهو جهاز فرن (G800) المُدمج الجديد. في خطوة تعكس مواصلة التزامها بتطوير أفضل الحلول المنزلية التي تجمع بين التصميم المتميز والأداء العملي والابتكار الذكي، بما يُسهم في تبسيط أنشطة الحياة اليومية للعائلات والارتقاء بتجارب الطهي وتعزيز الضيافة وأنماط الحياة المتنوعة داخل المنازل العصرية في المنطقة.

Gorenje Introduces the G800 Built In Oven, Bringing More Space, Smarter Cooking, and Summer Ready Convenience to Middle Eastern Homes

ويأتي إطلاق جهاز الفرن الجديد في وقت تشهد فيه أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر نمواً متواصلاً في المشاريع العقارية الحديثة، بما في ذلك الفلل الفاخرة والمجمعات السكنية المتكاملة والمشاريع الراقية، وهو الأمر الذي يعزز الطلب على الأجهزة المنزلية المُدمجة التي توفر حلولاً عملية وعالية الأداء تتكامل بسلاسة مع التصاميم الداخلية الحديثة. كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأجهزة المُدمجة في المنطقة حتى عام 2033، مدعوماً بزيادة الإقبال على أنماط الحياة العصرية التي تجمع بين أعلى مستويات الراحة وكفاءة الأداء والتصميم الأنيق.

واستجابةً لهذه التوجهات، يقدم جهاز فرن (G800) تجربة طهي أكثر مرونة وأتمتة بفضل سعته الكبيرة البالغة 77 لتراً، والتي تمنح المستخدمين مساحة إضافية لإعداد الوجبات العائلية الكبيرة أو تعزيز إمكانية استضافة التجمعات والمناسبات المنزلية بسهولة. كما يتيح التصميم الداخلي الذكي للجهاز الاستفادة الكاملة من المساحة المتاحة، والتعامل بمرونة مع الأواني كبيرة الحجم من حيث استخدام الرفوف كاملة بكفاءة مع توزيع متوازن للحرارة يضمن نتائج متجانسة عند طهي الطعام أو إعداد الخبز أو إعادة تسخين أكثر من صنف في الوقت نفسه دون الحاجة إلى إعادة ترتيب الأواني داخله أو القلق بشأن جودة النتائج.

ويعزز الفرن الجديد سهولة الاستخدام من خلال تقنية (AutoBake) الذكية، التي تضم أكثر من 70 برنامجاً مُعداً مُسبقاً للطهي، حيث يكفي اختيار نوع الطبق وتحديد الوزن والبدء في عملية الطهي بضغطة زر واحدة، ومن دون الحاجة إلى التسخين المُسبق، أو المراقبة المستمرة، إذ يتولى الفرن ضبط الإعدادات المناسبة تلقائياً للحصول على نتائج دقيقة. وتوفر هذه الميزة أعلى مستوى من الراحة للأسر التي تبحث عن طهي موثوق وآمن ومثالي للأمسيات العائلية، والمنازل العامرة، وخطط الضيافة المفاجئة بما يساعد في توفير الوقت والجهد في المطبخ.

كما تم تزويد الفرن بتقنية (PyroClean) للتنظيف الذاتي، والتي تعتمد على درجات حرارة مرتفعة لتحويل بقايا الدهون والطعام إلى رماد ناعم يمكن إزالته بسهولة بعد انتهاء دورة التنظيف، بما يحد من الحاجة إلى استخدام مواد التنظيف التقليدية ويوفر تجربة استخدام أكثر راحة وسهولة.

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل الحوراني، نائب رئيس شركة هايسنس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: إن "منطقة الشرق الأوسط تتميز بثقافة غنية تقوم على التجمعات العائلية وحسن الضيافة ومشاركة الوجبات اليومية، وهو ما يجعل المطبخ جزءاً محورياً من الحياة المنزلية. ومن خلال جهاز فرن (G800) الجديد، نسعى إلى تقديم حل مُدمج يمنح الأسر مساحة أكبر ومرونة أعلى وتجربة استخدام أكثر سهولة، بما يعكس التزام غورينيه المستمر بتطوير أجهزة تعزز تبسيط أنشطة الحياة اليومية وتجمع بين الأداء المتميز والتصميم الأوروبي الرائع والابتكار العملي."

ويعزز إطلاق جهاز فرن (G800) استراتيجية غورينيه الرامية إلى توسيع محفظة منتجاتها من الأجهزة المُدمجة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل زيادة الطلب على الحلول المنزلية المتكاملة التي تجمع بين التكنولوجيا الذكية والتصميم العصري وسهولة الاستخدام. وبفضل مجموعة المزايا التي يقدمها من السعة الكبيرة والخصائص الذكية ومتطلبات الصيانة البسيطة، يمثل جهاز فرن (G800) الجديد إضافة مميزة للمنازل الحديثة التي تبحث عن أفضل مستويات الكفاءة والراحة وجودة التصميم والأداء.

//انتهى //

نبذة عن غورينيه (gorenje) :

تُعد غورينيه إحدى أبرز الشركات الأوروبية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً، مع حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتشتهر العلامة بقدرتها على الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأوروبي المتميز، لتقديم أجهزة سهلة الاستخدام وموفرة للطاقة تسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سلوفينيا، وتُدير عدة منشآت صناعية في أوروبا، كما أصبحت جزءاً من مجموعة هايسنس منذ عام 2018، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. وانطلاقاً من رؤيتها القائمة على الابتكار المرتكز إلى التصميم، تواصل غورينيه تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المنازل العصرية وأنماط الحياة المتطورة.

للمزيد ومتابعة أحدث أخبار غورينيه، يُرجى زيارة: https://gorenje.com

