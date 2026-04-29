من ميلانو إلى الشرق الأوسط: غورينيه تستعرض أحدث ابتكاراتها من الأجهزة المُدمجة بمشاركة لوكا مودريتش

أجهزة منزلية حديثة تجمع بين الموثوقية والتصميم الأنيق عالي الدقة لتلبية الطلب المتزايد على أنماط الحياة العصرية والمتكاملة في المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- كشفت غورينيه (gorenje)، العلامة الأوروبية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والتابعة لمجموعة هايسنس (Hisense)، عن أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة المنزلية خلال مشاركتها في معرض يورو كوتشينا، (EuroCucina 2026) في ميلانو بإيطاليا، وهو الحدث الدولي المتخصص في مجال أثاث المطابخ. وذلك بحضور لاعب كرة القدم العالمي ونجم نادي ميلان الإيطالي ومنتخب كرواتيا، وسفير علامة غورينيه، لوكا مودريتش، في فعالية استقطبت اهتمام شركاء الصناعة ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم.

ومع الزخم المرتبط بتنظيم بطولة كأس العالم (FIFA 2026)، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب تنامي الطلب على حلول المطابخ التي تجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، تواصل غورينيه تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق منطقة الشرق الأوسط. وتُشير التوقعات إلى أن معدل النمو السنوي المركب لسوق الأجهزة المُدمجة (Built-in)، والمُصممة لتتكامل مع الطراز المعماري الحديث للمنازل ذات المساحات المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط سيبلغ 6.2% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، مدفوعاً بتوسع المشاريع العقارية الراقية، وتطوير المجمعات السكنية الفاخرة، وانتشار مفاهيم الحياة المتكاملة التي تعزز الطلب على الأجهزة المدمجة عالية الجودة.

ومع تطور توقعات المستهلكين حول منتجات المطابخ الفاخرة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، تركز غورينيه على ترسيخ حضورها بقوة في قطاع تجارة التجزئة للمطابخ، من خلال تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين، وتجار التجزئة، وخبراء تصميم المطابخ، لتقديم حلول أجهزة مُدمجة عالية الجودة تتكامل بسلاسة مع أنماط الحياة العصرية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال فضل الرحمن، المدير الإقليمي للتسويق في شركة هايسنس الشرق الأوسط وإفريقيا: إن "منطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر الأسواق ديناميكية على مستوى العالم، حيث يُولي العملاء أهمية كبيرة للتصميم والأداء والموثوقية. وتعكس مجموعتنا الجديدة المتميزة من الأجهزة المُدمجة مواصلة غورينيه التزامها بتقديم حلول رائدة ترتقي بأسلوب الحياة العصري، حيث يسعدنا ترسيخ حضورنا في منطقة تواصل وضع معايير عالمية جديدة للجودة والابتكار."

وخلال معرض يورو كوتشينا، نقل لوكا مودريتش لمسة خاصة من مهاراته الكروية المعهودة إلى مجال الطهي، حيث استعرض دقة الأداء التي يتميز بها فرن غورينيه المُدمجة عالي الجودة من خلال إعداد بيتزا نابولية في دقيقتين فقط، بالتعاون مع الشيف الإيطالي فيتو ياكوبيللي. وسلطت هذه التجربة الضوء على كيفية استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المدروس للارتقاء بتجارب الطهي اليومية للأسر داخل المنازل العصرية.

ومن جانبه، علق لوكا مودريتش قائلا: "يُشرفني التواجد مع غورينيه ومتابعة تطورها اللافت، إذ أن النجاح في عالم الرياضة يعتمد على الانضباط واستخدام الأدوات المناسبة، والأمر لا يختلف في مجال صناعة الأجهزة المنزلية. حيث تقدم غورينيه منتجات موثوقة وسهلة الاستخدام، تساعد العائلات على الاستمتاع بلحظات أكثر قيمة معاً."

وتنسجم مشاركة مودريتش مع رؤية غورينيه لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية الفاخرة على مستوى العالم، وتعزيز توسعها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مواصلة الابتكار، وتميز التصميم، وعقد الشراكات الاستراتيجية. كما تعكس محفظتها المُوسّعة من الأجهزة المُدمجة مدى التزامها بتقديم حلول عملية تجمع بين الموثوقية والتصميم الأنيق عالي الدقة، لتلبية الطلب المتزايد على أنماط الحياة العصرية والمتكاملة في المنطقة.

نبذة عن غورينيه (gorenje) :

تُعد غورينيه إحدى أبرز الشركات الأوروبية الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً، مع حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتشتهر العلامة بقدرتها على الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأوروبي المتميز، لتقديم أجهزة سهلة الاستخدام وموفرة للطاقة تسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سلوفينيا، وتُدير عدة منشآت صناعية في أوروبا، كما أصبحت جزءاً من مجموعة هايسنس منذ عام 2018، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. وانطلاقاً من رؤيتها القائمة على الابتكار المرتكز إلى التصميم، تواصل غورينيه تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المنازل العصرية وأنماط الحياة المتطورة.

