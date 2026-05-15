فئات تذاكر جديدة وطرق اكثر للاستمتاع بتجربة سباق جائزة أبوظبي الكبرى مع اقتراب عطلة أسبوع السباق

تتيح تذكرة الأيام الأربعة حضور أربع ليالٍ من الحفلات الموسيقية والدخول إلى تسعة من أبرز معالم أبوظبي، ضمن مزايا وتجارب مجانية تقدّر قيمتها بحوالي 2,200 درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- يعود موسم الفورمولا 1 وأجواء المنافسة تتصاعد من جديد استعداداً للسباق الختامي المرتقب في ديسمبر على حلبة مرسى ياس. ومع تزايد الحماس لما قد يكون جولة حاسمة أخرى، يوسّع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي خيارات التذاكر المتاحة مع طرح فئات جديدة لنسخة عام 2026، مع إتاحة تجربة 16/360 الفاخرة للبيع وإطلاق تذكرة "أبوظبي هيل" الجديدة لثلاثة أيام بأسعار تبدأ من 995 درهماً. ويتم الإعلان عن مزيد من فئات التذاكر وخيارات الضيافة خلال الأسابيع المقبلة.

Abu Dhabi Grand Prix adds new ticket packages as race week takes shape

وتُضاف هذه الخيارات إلى مجموعة متنوعة من التذاكر التي تشمل الدخول إلى المناطق العامة والمدرجات وباقات الضيافة، لتمنح الجمهور تجارب ومواقع مشاهدة مختلفة لمتابعة ختام موسم سباق الفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

وتُعد تجربة 16/360 واحدة من أبرز تجارب الضيافة في عالم الفورمولا 1، بعدما ظهرت للمرة الأولى خلال نسخة 2025. وتوفر هذه التجربة، التي تقع داخل الحلبة بالقرب من المنعطف 16، إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة ومشاهد مباشرة على الخط المستقيم الرئيسي والمنعطفات 6 و7 و15 و16 بالإضافة إلى خط النهاية. كما تتيح هذه التجربة للضيوف التنقل بين التراسات المفتوحة والساحة المركزية والاستمتاع ببرامج منسّق الموسيقى و تجارب الضيافة وقوائم الطعام المتجددة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

أما تذكرة "أبوظبي هيل" فتمنح الجمهور تجربة مرنة ضمن أجواء مفتوحة وإطلالات واسعة على الحلبة مع إمكانية التنقل طوال أسبوع السباق. وتشمل التذكرة الجديدة لثلاثة أيام، التي تبدأ أسعارها من 995 درهماً، حضور التجارب التأهيلية والسباق الختامي للموسم، إضافةً إلى الدخول إلى مناطق المشجعين وحفلات ما بعد السباق أيام الخميس والسبت والأحد.

وتشمل كل تذكرة حامليها مجموعة من المزايا والعروض الخاصة، فيما توفّر تذكرة الأيام الأربعة حامليها بأفضل قيمة بما في ذلك الدخول إلى تسع من أبرز الوجهات والمعالم في أبوظبي، إلى جانب حضور أربع ليالٍ من الحفلات الموسيقية الكبرى، بقيمة إجمالية تصل إلى 2,200 درهم من التجارب المجانية.

وتتيح التذاكر للجمهور زيارة أبرز الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، بما في ذلك "عالم فيراري أبوظبي" الذي يحتضن أسرع أفعوانية في العالم، إلى جانب "ياس ووتروورلد" و"سي وورلد" و"عالم وارنر براذرز". كما تشمل التذاكر إمكانية الدخول إلى خمس من أبرز الوجهات الثقافية في العاصمة، وهي متحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي و"تيم لاب فينومينا أبوظبي" ومتحف زايد الوطني وقصر الوطن.

وتشكّل حفلات ما بعد السباق في الاتحاد بارك جزءاً أساسياً من أجواء عطلة نهاية الأسبوع كل عام، حيث يفتتح لويس كابالدي وزارا لارسون حفلات هذا العام مساء الخميس، على أن يتم الإعلان عن مزيد من الفنانين خلال الأسابيع المقبلة.

سجّلت نسخة عام 2025 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 339,000 مشجع. وتتوفر تذاكر نسخة 2026 الآن للبيع لمختلف الفئات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: abudhabigp.com



نبذة عن جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1

منذ انطلاقها على حلبة مرسى ياس يوم 30 أكتوبر 2009، حافظت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي على مكانتها البارزة ضمن أجندة الفورمولا 1، واعتمدت كختام رسمي للموسم منذ عام 2014. وتُعرف عالمياً بصيغة سباقها الفريدة بين النهار والليل، كونها سباق الغسق الوحيد على روزنامة البطولة. وتواصل الفعالية الارتقاء بمعايير تجربة الجماهير والترفيه الحي والضيافة، ما أدى إلى حضور قياسي بلغ 339,000 زائر في عام 2025 وحصوله على لقب Promoter of the Year من قبل إدارة الفورمولا 1.

وتتجاوز جائزة أبوظبي الكبرى كونها سباقاً رياضياً، لتقدم تجربة متكاملة تجمع رياضة السيارات الرفيعة بالموسيقى والثقافة في أجواء استثنائية على جزيرة ياس، أبرز وجهات السياحة والترفيه في المنطقة. كما تتضمن العروض الترفيهية لحفلات "ياسلام" المقدّمة من e& حفلات ما بعد السباق والحفلات الرسمية الليلية وغيرها، مقدّمة أربع ليالٍ من الترفيه الموسيقي العالمي، يختتمها يومياً نخبة من نجوم الموسيقى العالميين على مسرح حديقة الاتحاد.

ويمتد الحدث بتجربة المشجعين إلى ما هو أبعد من حلبة السباق، حيث توفر تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى قيمة استثنائية من خلال الدخول المجاني إلى أبرز معالم أبوظبي، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، وورنر براذرز أبوظبي، وياس ووتر وورلد، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا، وقصر الوطن.

وتُقام النسخة الثامنة عشرة من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال الفترة من الخميس 3 ديسمبر إلى الأحد 6 ديسمبر. abudhabigp.com

نبذة عن شركة إثارة

تعمل شركة إثارة على رسم ملامح مستقبل قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة وخدمات الفعاليات وإدارة الأصول على المستوى المحلي والدولي. تتخذ الشركة من جزيرة ياس بأبوظبي مقراً لها، ولها مكاتب في دبي والرياض، ويضم فريقها أكثر من 300 موظف يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة في تصميم وإدارة الفعاليات. وتشغّل الشركة مجموعة من أبرز الأصول في المنطقة، بما في ذلك حلبة مرسى ياس ومركز مؤتمرات ياس، إضافة إلى مجموعة الأصول التي يديرها مشروعها المشترك OVG الشرق الأوسط التي تتضمن مدينة زايد الرياضية والاتحاد بارك والاتحاد أرينا و"بيت الاستدامة". تتعاون شركة إثارة مع نخبة من الشركاء في مجالات الفعاليات والترفيه محلياً وعالمياً لتقديم تجارب وفعاليات عالمية المستوى وغير مسبوقة في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ethara.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2981006/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg