طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2026: إقامة حفل لويس كابالدي وزارا لارسون في ليلة الافتتاح

الإعلان عن أول الفنانين المشاركين في برنامج حفلات ياسلام الترفيهي العالمي الشهير في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 في أبوظبي متوفرة الاّن ويبدأ الاحتفالات نجميّ الموسيقى العالميين لويس كابالدي وزارا لارسون في ليلة الافتتاح.

يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، السباق الختامي الشهير لموسم الفورمولا 1، هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس، بتنظيم شركة إثارة التي تُوجت مؤخراً بكأس "F1 Promoter of the Year" كأفضل جهة منظمة لسباق الفورمولا 1 لهذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه سباق عام 2025. وأعلنت الشركة عن أول الفنانين الذين سيُحيون فعاليات نسخة عام 2026، حيث سيقدم كابالدي ولارسون عرضاً يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، في انطلاقة قوية لحفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

ويعود النجم الأسكتلندي لويس كابالدي إلى حديقة الاتحاد في أبوظبي في حفلٍ مرتقب، حيث يشتهر بأغانيه المؤثرة وحضوره القريب من الجمهور. ويؤدي الفنان العالمي عروضاً مؤثرة لأشهر أغانيه مثل "Someone You Loved" و"Before You Go". وبعد نجاحاته الكبيرة في عام 2025، يلتقي كابالدي بجمهوره في عرض يتميز بالإحساس العالي والتواصل المباشر، ما يجعله أحد أكثر الأصوات المحبوبة في عالم الموسيقى.

وتكمل نجمة البوب السويدية زارا لارسون، التي تصل إلى أبوظبي بعد عام حافل بالإنجازات، برنامج حفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى مساء الخميس، حيث نال ألبومها الخامس "Midnight Sun" استحسان النقاد وحصلت على أول ترشيح لها لجائزة غرامي. وتقدم لارسون في ليلة افتتاح السباق أجواءً حماسية بصوتها القوي وحركاتها الراقصة التي أصبحت علامة مميزة لعروضها وإطلالتها المستوحاة من شخصية ماليبو باربي، حيث ستقدم لارسون مجموعة من أشهر أغانيها مثل "Lush Life" و"Never Forget You".

تُعد حفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى جزءاً من مهرجان ياسلام برعاية e& خلال أسبوع السباق. وهذه الحفلات حصرية لحاملي تذاكر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، الذين يمتلكون أيضاً خيار الترقية إلى الدائرة الذهبية لدخول الحفلات الموسيقية والاقتراب من المسرح.

وقال ديفيد باول، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة إثارة: "كانت نسخة 2025 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى استثنائية بكل المقاييس، حيث استقبلنا عدداً غير مسبوق من الجماهير وقدمنا أضخم برنامج ترفيهي في تاريخ الحدث وتوجنا بلقب "F1 Promoter of the Year"، وهو من أرفع تقدير في مجالنا".

وأضاف: "ومع الإقبال الكبير على التذاكر والإعلان عن مشاركة اثنين من الفنانين العالميين المبدعين في الفعاليات الترفيهية، نتطلع إلى عام جديد استثنائي ونترقب الترحيب بالجماهير من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي لحضور ختام لا ينسى لموسم الفورمولا 1".

إلى جانب الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق، يُمكن لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى الاستمتاع بدخول مجاني إلى العديد من معالم وتجارب العاصمة الإماراتية التي تتجاوز حدود حلبة السباق، مما يجعل أسبوع السباق مغامرةً لا تُنسى لجميع أنواع المشجعين. وتُقدم تذاكر عام 2026 قيمةً استثنائيةً للجماهير، حيث تُتيح لهم الدخول إلى مدن ملاهي جزيرة ياس ومعالم أبوظبي المعمارية والفنية البارزة: قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وفعاليات تيم لاب فينومينا.

وبعد الحضور القياسي البالغ 339 ألف مشجع لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2025، أكدت شركة إثارة أن الطلب على تذاكر سباق 2026 غير مسبوق، حيث تم شراء نسبة كبيرة من قبل الجماهير المسجلة مسبقاً، مع توفر عدد محدود من التذاكر عبر فئات متعددة. ويُنصح الجماهير بحجز تذاكرهم وترقية الدائرة الذهبية عبر الموقع الرسمي دون تأخير.

ويشهد موسم الفورمولا 1 هذا العام انطلاق عصر جديد مع قواعد تقنية جديدة وفرق مختلفة على الحلبة، ما ينبئ بموسم تنافسي قوي، مع توقعات بأن يستمر الصراع على اللقب حتى اللحظات الأخيرة، ما يجعل السباق الختامي في أبوظبي حدثاً استثنائياً يترقبه عشاق الرياضة حول العالم.

حافظ سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي على مكانته البارزة ضمن أجندة الفورمولا 1 منذ انطلاقته في عام 2009 كحدث رياضي وترفيهي استثنائي، حيث يشتهر بصيغة سباقه الفريدة بين النهار والليل وحفلات ياسلام الترفيهية برعاية e&. وتشمل الاحتفالات الممتدة لعدة أيام حفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى وحفلات الافتر بارتي وغيرها. وبعد النجاح الكبير الذي حققه سباق 2025، والذي شهد منافسة ثلاثية محتدمة على لقب بطولة العالم للسائقين وأكبر مجموعة حفلات موسيقية وترفيهية في تاريخ الحدث، يتزايد الترقب لنسخة عام 2026.

لمزيد من المعلومات وفرصة حجز تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى، يمكن للجماهير زيارة الموقع الإلكتروني: www.abudhabigp.com

نبذة عن جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1

منذ انطلاقها على حلبة مرسى ياس يوم 30 أكتوبر 2009، حافظت جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي على مكانتها البارزة ضمن أجندة الفورمولا 1، واعتمدت كختام رسمي للموسم منذ عام 2014. وتُعرف عالمياً بصيغة سباقها الفريدة بين النهار والليل، كونها سباق الغسق الوحيد على روزنامة البطولة. وتواصل الفعالية الارتقاء بمعايير تجربة الجماهير والترفيه الحي والضيافة، ما أدى إلى حضور قياسي بلغ 339,000 زائر في عام 2025 وحصوله على لقب F1 Promoter of the Year من قبل إدارة الفورمولا 1.

وتتجاوز جائزة أبوظبي الكبرى كونها سباقاً رياضياً، لتقدم تجربة متكاملة تجمع رياضة السيارات الرفيعة بالموسيقى والثقافة في أجواء استثنائية على جزيرة ياس، أبرز وجهات السياحة والترفيه في المنطقة. كما تتضمن العروض الترفيهية لحفلات "ياسلام" المقدّمة من e& حفلات ما بعد السباق والحفلات الرسمية الليلية وغيرها، مقدّمة أربع ليالٍ من الترفيه الموسيقي العالمي، يختتمها يومياً نخبة من نجوم الموسيقى العالميين على مسرح حديقة الاتحاد.

ويمتد الحدث بتجربة المشجعين إلى ما هو أبعد من حلبة السباق، حيث توفر تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى قيمة استثنائية من خلال الدخول المجاني إلى أبرز معالم أبوظبي، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، وورنر براذرز أبوظبي، وياس ووتر وورلد، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتيم لاب فينومينا، وقصر الوطن.

وتُقام النسخة الثامنة عشرة من جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي خلال الفترة من الخميس 3 ديسمبر إلى الأحد 6 ديسمبر. abudhabigp.com

نبذة عن شركة إثارة

تعمل شركة إثارة على رسم ملامح مستقبل قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة وخدمات الفعاليات وإدارة الأصول على المستوى المحلي والدولي. تتخذ الشركة من جزيرة ياس بأبوظبي مقراً لها، ولها مكاتب في دبي والرياض، ويضم فريقها أكثر من 300 موظف يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة واسعة في تصميم وإدارة الفعاليات. وتشغّل الشركة مجموعة من أبرز الأصول في المنطقة، بما في ذلك حلبة مرسى ياس وحديقة الاتحاد وصالة الاتحاد، ومركز مؤتمرات ياس، ومدينة زايد الرياضية، و"بيت الاستدامة". تتعاون شركة إثارة مع نخبة من الشركاء في مجالات الفعاليات والترفيه محلياً وعالمياً لتقديم تجارب وفعاليات عالمية المستوى وغير مسبوقة في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ethara.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902035/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg