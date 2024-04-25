فاريان تتعاون مع برى سين الطبية لفتح آفاق جديدة للعلاجات المتقدمة للسرطان في المملكة بالاستعانة بتقنية هالسيون المستدامة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 25 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة فاريان، وهي شركة تابعة لشركة سيمنز هيلثينيرز، عن تعاونها مع شركة برى سين الطبية لإطلاق أول نظام هالسيون الذي يتميز بخصائص الاستدامة المتميزة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مركز باتك -إكس للعلاج الإشعاعي المستقل المتخصص التابع لشركة برى سين بالرياض. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة في توسيع إمكانية الوصول إلى علاج عالي الجودة مع دفع عجلة الاستدامة والتميز في مجال الرعاية الصحية.

يُشتهر نظام هالسيون بأنه نظام علاج إشعاعي مبتكر وفعّال ويمتاز بتصميمه الذي يركز على راحة المريض مما يمكن مقدمي الرعاية من تقديم علاج دقيق موجه بالصور. يتميز نظام هالسيون بقدرته على تبسيط عملية علاج السرطان من خلال تقنية التصوير المتكاملة وسهولة الاستخدام وسرعة جلسات العلاج، فضلًا عن تصميمه لتعزيز الكفاءة التشغيلية؛ حيث يستخدم النظام مساحة أقل ويتميز بتصميم ذاتي الحماية مما يُقلل من المساحة المطلوبة للغرفة العلاجية والخرسانة اللازمة للحماية الإشعاعية، ويقلل من استهلاك الطاقة مقارنة بالمسرعات الخطية التقليدية، كما يتيح تصميمه سرعةً أكبر في عملية التركيب وتهيئته للعمل.

صرح الدكتور حسام العساف، الرئيس التنفيذي لشركة برى سين الطبية، قائلًا: "لقد وقع اختيارنا على نظام هالسيون لمركزنا الطبي وذلك لما يوفره من تبسيط تسلسل سير العمل مما يُساهم في تقديم علاج أسرع وأكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميمه الفريد يتيح بيئة علاج فسيحة ومريحة، بينما يقلل الاستهداف الدقيق من تعرض الأنسجة السليمة للإشعاع مما يُساهم في تحسين النتائج العلاجية. علاوة على ذلك، يتميز النظام بتعددية استخدامه لتلبية احتياجات المرضى المختلفة. نحن نؤمن بأن نظام هالسيون سيعزز قدراتنا بشكل كبير ويرتقي بمستوى رعاية المرضى."

نحن نُبحرُ في آفاق الابتكار في شركة فاريان لرسمِ ملامح مستقبلٍ مُستدامٍ لعلاج السرطان. وباستخدام نظام هالسيون، يتسنى لمقدمي الرعاية الصحية تقديم علاجات متطورة للسرطان تُحسّنُ تجربةَ المرضى العلاجية، وذلك بفضل أدائه المستدام الذي يجمعُ بين سهولة الاستخدام المتقدمة وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وزيادة القدرة الاستيعابية للمرضى.

ومن جانبه، صرح لوران أميل، رئيس قسم حلول علاج الأورام بالإشعاع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة فاريان، قائلًا: "يسعدنا التعاون مع شركة برى سين الطبية لإدخال إمكانات علاج السرطان المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية. تمثل هذه الشراكة قفزة نوعية نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في حصول المرضى حول العالم على رعاية صحية عالية الجودة بطريقة تراعي الاستدامة. إننا نعتز بثقة الجميع بتقنياتنا، ونؤمن إيمانًا راسخًا بأن تركيب نظام هالسيون في مركز باتك-إكس سيُحدث نقلة نوعية في خدمة المرضى بالمنطقة."

وبالاستفادة من قوة نظام هالسيون، لا تقتصر شراكة شركة فاريان مع مركز باتك-إكس على إحداث ثورة في علاج الأورام فحسب، بل إنها تمهد الطريق أيضًا لمستقبل أكثر استدامة في مجال الرعاية الصحية.

"فاريان" و "هالسيون" علامتان تجاريتان لشركة فاريان للأنظمة الطبية مسجلتان أو قيد التسجيل في مكتب الولايات المتحدة لتسجيل براءات الاختراعات والعلامات التجارية.

نبذة عن فاريان

نحلم في فاريان، وهي شركة تابعة لشركة سيمنز هيلثينيرز، بعالم يخلو من الخوف من الإصابة بالسرطان. عملت فاريان، على مدار أكثر من 75 عامًا، على تطوير وبناء وتقديم تقنيات وحلول مبتكرة تساعد مقدمي الرعاية الصحية حول العالم على علاج ملايين المرضى سنويًا، ونسهم اليوم بوصفنا شركة تابعة لشركة سيمنز هيلثينيرز، في دعم كل خطوة في رحلة رعاية مرضى السرطان بدءًا من اكتشاف المرض وحتى الانتصار عليه والبقاء على قيد الحياة، كما نسخر قوة رؤيتنا ومعرفتنا وخبراتنا الفريدة علاوة على مواصلة إجراء الأبحاث السريرية لإنشاء مسار رعاية أكثر كفاءة وتخصيصًا بدءًا من التصوير المتقدم والعلاج الإشعاعي ووصولاً إلى البرامج والخدمات الشاملة والأشعة التداخلية، مدفوعين في ذلك بإيماننا بدورنا في مشاركة المرضي حول العالم في معركتهم ضد السرطان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.varian.com.

نبذة عن شركة برى سين الطبية

تأسست شركة يارى سين الطبية في عام 2021 وتمتلك وتدير مركز باتك-إكس للعلاج الإشعاعي، وهو أول مركز متخصص مستقل للعلاج الإشعاعي في المملكة، واستلهم المؤسسون فكرة إنشاء الشركة عندما لاحظوا محدودية الوصول إلى خدمات العلاج الإشعاعي عالية الجودة في المنطقة، نلتزم في مركز باتك-إكس الإشعاعي بتقديم أحدث خدمات العلاج الإشعاعي والحلول الطبية المتطورة الأقرب إلى المرضي على يد خبراء في هذا المجال، ونؤمن بالتخصص في مجال واحد وتقديمه في أمثل صورة.

يؤكد التزامنا بالابتكار وتسهيل الوصول على مهمتنا المتركزة حول إحداث تأثير إيجابي دائم على مشهد الرعاية الصحية في منطقتنا، ونتطلع إلى المساهمة في تحسين النتائج العلاجية للمرضى وتعزيز آمالهم في الشفاء ووضع معيار جديد للتميز في رعاية العلاج الإشعاعي الخاص. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.batikx.com

اتصال:

Kristin Corey

Varian Corporate Communications

[email protected]

