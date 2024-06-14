فازت ELFBAR بـ "أفضل ابتكار" في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية 2024 في دبي

جائزة "أفضل ابتكار" الممنوحة لقيادة أربعة اتجاهات ناشئة في مجال البحث والتطوير

التزام ELFBAR بتعزيز معايير الصناعة

الابتكارات في قلب تطوير المنتجات القائمة على تجربة المستخدم في ELFBAR

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تفخر علامة ELFBAR الرائدة في مجال التدخين الإلكتروني العالمي بالإعلان عن فوزها بجائزة "أفضل ابتكار" في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية 2024، وهو أكبر معرض تجاري سنوي في هذه الصناعة يعقد في دبي من 12 إلى 14 يونيو/حزيران.

‘Best Innovation’ at 2024 World Vape Show

يتم منح هذا الشرف من منظم المعرض التجاري إلى ELFBAR لتركيز العلامة التجارية على القيادة وتعزيز الابتكارات في الصناعة سريعة النمو، بالإضافة إلى التزامها الثابت بوضع تجربة المستخدم البالغ في المركز.

لسنوات، كانت ELFBAR وراء تقدم الصناعة. في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية لعام 2024، تقدم ELFBAR وعلامتها التجارية الشقيقة LOST MARY إنجازات في مجالات تشمل تكنولوجيا الذرية، والإعدادات المبتكرة، والميزات المثيرة، ومجموعة نكهات واسعة النطاق، الاتجاهات الأربعة التي تم التأكيد عليها بأكثر من 20 منتجًا جديدًا، بما في ذلك أول مجموعات سجائر إلكترونية من نوع كبسولة المفتوحة، ELFX وELFX Pro، من ELFBAR.

بدعم من سنوات من الأبحاث المتعمقة حول تكنولوجيا Mesh Coil، تكشف ELFBAR عن أحدث المنتجات التي تعمل بواسطة DUAL MESH وTRIPLE MESH.

تم اتباع ELFBAR أيضًا لأشكال منتجاتها التي تتجاوز الفئات القائمة في الصناعة. في المعرض، يتم عرض EW9000. إنها عبارة عن عدة تدخين إلكتروني مبتكرة على شكل كبسولة للاستخدام الواحد ووحدة شحن قابلة للإرفاق.

يتم التركيز أيضًا على تجربة المستخدم الغامرة التي تعززها الميزات الذكية. يشمل جزء من مجموعة منتجات ELFBAR الواسعة الآن شاشات أكبر وأعلى إنتاجية طاقة. بالإضافة إلى ذلك، تركز جهود البحث والتطوير المستمرة للعلامة التجارية باستمرار على إدخال مكونات نكهة جديدة وضمان سلامتها.

لا تنعكس ابتكارات ELFBAR فقط في تطوير المنتجات ولكن أيضًا في جعل إعادة تدوير منتجات التدخين الإلكتروني أكثر ملاءمة. في أبريل/نيسان 2024، قدمت ELFBAR جهاز R3، نموذجًا أوليًا للسجائر الإلكترونية للاستخدام الواحد يُمَكن المستخدمين من فصل البطارية بمفردهم للتعامل مع النفايات الاجتماعية، مما يرفع معدل إعادة تدوير المنتج إلى 85٪.

حول ELFBAR

تعتبر ELFBAR من رواد صناعة السجائر الإلكترونية على مستوى العالم. فمنذ إنشائها عام 2018، تعمل الشركة على استكشاف آفاق جديدة من خلال توفير تجربة متنوعة عبر تشكيلة واسعة من المنتجات المصممة للحد من الأضرار.

تظل ELFBAR ملتزمة بالامتثال وحماية الشباب والنمو المستدام في مسؤوليتها التي لا تتزعزع كواحدة من العلامات التجارية العالمية الرائدة التي يفضلها ويثق بها عشرات الملايين من المستخدمين البالغين حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة elfbar.com.

للاستفسارات، يرجى التواصل عبر [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2438024/Best_Innovation_2024_World_Vape_Show.jpg