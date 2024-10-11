فازت شركة هواوي (Huawei) بجائزة "حالة استخدام النقل الضوئي الأكثر ابتكارًا" في معرض شبكات الألياف الضوئية من الجيل القادم (NGON) 2024من Network X

"Most Innovative Optical Transport Use Case" Award

مدينة باريس، 11 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- فازت شركة Huawei بجائزة "حالة استخدام النقل الضوئي الأكثر ابتكارًا" في معرض Network X 2024، والمعروفة أيضًا باسم معرض شبكات الألياف الضوئية من الجيل القادم (NGON) 2024، التي أقيمت في مدينة باريس، بدولة فرنسا. تهدف هذه الجائزة إلى التعرف على بائع الأجهزة صاحب الحل الأكثر ابتكارًا، وخلق قيمة نقدية جديدة للمشغلين. تساعد Huaweiالمشغلين العالميين في بناء شبكات العمود الفقري للإنترنت الأفضل من حيث التكلفة لكل بت والموجهة للتيار المستمر بفضل حلولها المبتكرة 400G/800G، بما في ذلك أكبر شبكة عمود فقري للإنترنت في العالم الـ 400G. وهذا دليل على الاعتراف داخل الصناعة بالابتكارات التي طورتها Huawei في مجال النقل الضوئي، مثل السرعة العالية للغاية، والنطاق الواسع للغاية، والتوصيل الضوئي المتقاطع (OXC) للتبديل بالكامل إلى الألياف الضوئية، وقدرات الخوارزميات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ خبرة شركة Huawei في مجال الشبكات الضوئية تمتد لعدة أعوام، كما تستحوذ الشركة على أكبر حصة من سوق الشبكات الضوئية عالميًا منذ 16 عامًا. خلال معرض شبكات الألياف الضوئية من الجيل القادم (NGON) 2024، اقترحت Huawei بنية شبكة مستهدِفة لتحقيق النقل الضوئي بالكامل؛ لأجل العصر الذكي، وأظهرت سلسلة من الحلول المبتكرة لمساعدة المشغلين على بناء قدرات الشبكة مثل الوصول الممتاز في كل مكان، وجعل فترة التأخير 1 مللي ثانية فقط، وجعل الموثوقية 99.9999%. توفر الحلول المبتكرة من الشركة تجارب استخدام متميزة لمختلف التطبيقات الذكية وتمكن المشغلين من الاستفادة من الفرص الجديدة للاتصال القابل للتنبؤ في العصر الذكي.

من حيث السرعات الفائقة، فقد عرضت Huawei وحدات بصرية متماسكة بسرعة 1.6 تيرا، والتي يمكن أن تلبي المتطلبات التجارية للاتصال المترابط بسعة كبيرة باستخدام التيار المستمر في شبكات المترو. أما من حيث النطاق الواسع للغاية، فقد وسعت Huawei قدرة التكامل في لوحات وحدات النقل الضوئية باستخدام مفتاح انتقائي لطول الموجات يدعم النطاق C+L المستخدم تجاريًا من العام الماضي. ما يحسن من تكامل أنظمة النطاق C+L أكثر ويقلل من استهلاك الطاقة والبصمة الشبكية للأجهزة. أما بشأن التبديل بالكامل للألياف الضوئية، فقد أصدرت Huawei لوحات التبديل إلى الألياف الضوئية متعددة الدرجات الموجهة لسيناريوهات الوصول للشبكة من المترو لتحقيق انتشار الشبكة في المترو في جميع السيناريوهات. من حيث قدرات النظام غير المادية، يطبق حل Hybrid ASON المبتكر من Huawei التآزر الكهربائي الضوئي لإعادة التوجيه متعددة المسارات، ويوفر حماية فعالة من حيث التكلفة ضد قطع الألياف المتعددة، ويضمن موثوقية الشبكة بنسبة 99.9999%. أما بالنسبة لإدارة الشبكات الضوئية والتحكم فيها، فإن شركة Huawei تروج دومًا لصياغة معايير للشبكات الضوئية المستقلة وتطلق ميزات مبتكرة مثل ضمان صحة الشبكة الضوئية والكشف عن الكابلات المشتركة الذكية والضغط الذكي للإنذار. ما يسهل عمليات التشغيل والصيانة الاستباقية ويحسن الكفاءة بشكل كبير.

علاوة على ذلك، فقد تم استخدام حل الخط الخاص الممتاز لشبكة النقل الضوئية (OTN) من Huawei تجاريًا من قبل عشرات المشغلين في جميع أنحاء العالم لزيادة الإيرادات. في هذا العام، أطلقت هواوي حل شبكة النقل الضوئية (OTN) P2MP القائم على شبكة من جهاز OTN واحد، ما يساعد المشغلين على بناء خطوط شبكة نقل ضوئية (OTN) خاصة أكثر شمولًا، ويوفر إمكانية وصول متميزة في كل مكان لمستجدات الصناعة الذكية.

يجلب العصر الذكي فرصًا جديدة للمشغلين. ستواصل Huawei مساعدة مشغلي الشبكات على بناء شبكات متميزة ضوئية بالكامل لتلبية متطلبات الذكاء في كل من التكنولوجيا والأعمال التجارية، وتوفير آلية ضمان لشبكة أكثر استقرارًا وكفاءة للتطبيقات الذكية، وتعزيز التطبيق الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الاستفادة من الفرص في العصر الذكي معًا.