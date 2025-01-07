فانتاج يحتفل بمرور 15 عامًا من التميز في حفل العشاء السنوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.

‫بانكوك، 6 يناير 2025/PRNewswire/ -- استضافت "فانتاج ماركتس" حفل عشاء رائعًا في بانكوك للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة، والذي يمثل محطة بارزة من الإنجازات والشراكات. وجمع المساء عملاء وشركاء ومقدمي خدمات تعليمية وفريق منطقة آسيا والمحيط الهادئ للاحتفال بالنجاح والابتكار المشترك.

Vantage Celebrates 15 Years of Excellence at the APAC Gala Dinner in Bangkok

‫وقد شرف الحفل حضور الضيف المميز "مارك ديزباليير"، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتداول في "فانتاج"، حيث عكس الحدث التزام الشركة بتمكين المتداولين وتعزيز مجتمع متعاون. وقال مارك في كلمته الرئيسية: "هذا الاحتفال يبرز 15 عامًا من النمو والابتكار والشراكة. إنه دليل على الثقة التي وضعها عملاؤنا وشركاؤنا فينا، ونحن نبقى ملتزمين بتشكيل مستقبل التداول."

‫احتفى المساء بالتميز من خلال تقديم العديد من الجوائز التي كرمت المساهمين الرئيسيين في نجاح "فانتاج":

شريك العام أفضل مقدم خدمات تعليمية أسرع الشركاء نموًا أفضل جائزة لتطوير " EA المستشارين الخبراء" أفضل جائزة للمؤثرين

‫سلطت هذه الجوائز الضوء على التعاون والابتكار الذين كانا أساسيين في مسيرة "فانتاج".

‫تميز الحفل بحضور الثنائي المشهور في تايلاند "ليديا سارونرات دين" و"ماثيو دين"، مما يعكس الشراكات المستدامة ل "فانتاج". وقام ماثيو دين، الممثل والمقدم الشهير، بدور مقدم الحفل بتميز، بينما قدمت ليديا سارونرات دين عرضًا موسيقيًا مذهلاً أذهل الجمهور. كما تم تقديم أحدث إنجازات فريق تطبيق "فانتاج"، لا سيما في التداول بالنسخ، والمعالم الجديدة للحملات.

‫اختُتمت الليلة بالكشف المثير عن سيارة "فانتاج إف 1"F1، إلى جانب العرض الأول لفيديو "آلة التداول القصوى". وتمتع الضيوف أيضًا بجولات حظ مثيرة، حيث تم تقديم منتجات "آبل" كجوائز، وكانت الجائزة الكبرى – ساعة "رولكس سبمارينر ستاربكس" – من أبرز لحظات المساء.

‫جسد حفل العشاء السنوي في بانكوك روح قيادة "فانتاج" وابتكاراتها وتفانيها تجاه عملائها ومجتمعها خلال 15 عامًا. وبينما تتطلع "فانتاج" إلى المستقبل، تواصل تمكين المتداولين وتعزيز الروابط الهادفة في جميع أنحاء العالم.

‫للمزيد عن رحلة "فانتاج" وإنجازاتها، قم بزيارة "فانتاج ماركتس".

‫عن "فانتاج"

‫"فانتاج ماركتس" (أو "فانتاج") هي وسيط تداول متعدد الأصول يوفر للعملاء خدمات مرنة وقوية لتداول منتجات "عقود الفروقات" بما في ذلك العملات الأجنبية، السلع، المؤشرات، الأسهم، "الصناديق المتداولة في البورصة"، والسندات.

‫مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الأسواق، تتجاوز "فانتاج" دور الوسيط، حيث تقدم منظومة تداول موثوقة، وتطبيقًا للتداول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام الفرص التداولية. قم بتنزيل تطبيق "فانتاج" من "متجر التطبيقات" أو "جوجل بلاي".

‫تداول بذكاء vantage@

‫تحذير المخاطر: ينطوي تداول "عقود الفروقات" على مخاطر كبيرة. قد تخسر أكثر من استثمارك الأولي.

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