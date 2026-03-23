فايف ون توك تحتفل بخمسة عشر عاماً بتحديث عالمي شامل للعلامة التجارية وتعزّز حضورها في الشرق الأوسط

سنغافورة، 23 مارس 2026 /PRNewswire/ -- بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها، تدخل شركة فايف ون توك (51Talk)، المنصة العالمية لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت للأطفال بنظام الدروس الفردية، مرحلة جديدة من التطور الدولي، مدفوعةً بتحديث عالمي شامل للعلامة التجارية.

ويعكس هذا الإنجاز النمو المتواصل الذي حققته الشركة في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا والشرق الأوسط منذ إطلاقها استراتيجية التوسع العالمي في عام 2021. كما يجسّد تطوراً استراتيجياً في مسيرتها، مع انتقالها من مرحلة التوسع السريع في الأسواق إلى مرحلة ترسيخ الأسس العالمية طويلة الأمد للعلامة التجارية.

وبالنسبة إلى العائلات، يأتي هذا التحديث بنظام بصري أكثر وضوحاً وسهولةً في الاستخدام، إلى جانب واجهات أكثر وداً صُممت لتعزيز التفاعل. ومن تخطيطات الدروس المبسطة إلى التفاعلات المستندة إلى شخصية العلامة التجارية، صُمم كل تفصيل ليمنح الأطفال رحلة تعلّم تعزّز الثقة بالنفس، وتوفّر لهم تجربة أكثر جاذبيةً ودعماً.

نظام عالمي أقوى للعلامة التجارية

تجمع الهوية البصرية المحدَّثة العناصر المرئية للعلامة التجارية وواجهات المنتج ونقاط التواصل ضمن نظام عالمي متكامل. وقد صُمم هذا النظام ليمنح العلامة التجارية قدراً أكبر من الوضوح والاتساق، بما يعزز التعرّف إليها ويرسّخ ثقة العائلات بها حول العالم.

ويضمن هذا التحول أن يحظى المتعلمون في مختلف الأسواق بحضور متسق وعالي الجودة للعلامة التجارية، بينما تواصل فايف ون توك مسيرة نموها الدولي.

تقديم توكي: شريك تعلّم جديد

في صميم هذا التحديث تأتي شخصية توكي (Toki)، شخصية العلامة التجارية الجديدة لفايف ون توك وشريك التعلّم الجديد لديها. وتجسّد توكي الفضول والثقة والجرأة على التواصل، وقد جرى دمجها في الفصول الدراسية الرقمية وواجهات المنتج لتشجيع المشاركة الفاعلة وإضفاء مزيد من الدفء على بيئة التعلّم.

ومن خلال توكي، تؤكد فايف ون توك إيمانها بأن تعلّم اللغة الإنجليزية بفاعلية يقوم على الجمع بين منهج منظَّم وارتباط عاطفي، بما يمكّن الأطفال ليس من فهم اللغة فحسب، بل من التحدث بثقة والتعبير عن أنفسهم بحرية.

تعزيز دعم التعلّم في المملكة العربية السعودية من خلال 51Talk English Club

في 22 فبراير، افتتح الفرع الثاني من 51Talk English Club أبوابه رسمياً في الرياض. ويشكّل النادي امتداداً لمنظومة التعلّم عبر الإنترنت، إذ يجمع بين دوره كمركز خدمة للعائلات وكونه مساحة حضورية لممارسة اللغة الإنجليزية.

وإلى جانب الحصص الفردية المنتظمة عبر الإنترنت، يمكن للأطفال المشاركة في ورش عمل منظَّمة، وجلسات قراءة موجَّهة، وأنشطة لعب الأدوار، وتحديات التحدّث، وهي أنشطة صُممت لتعزيز استخدام اللغة في مواقف واقعية وبناء الثقة في التواصل. كما يوفر المركز للعائلات دعماً تعليمياً عملياً وشخصياً، في بيئة تفاعلية أقرب إلى الواقع تتجاوز حدود الفصل الدراسي الرقمي. ويعزز فرع الرياض الصلة بين التعلّم عبر الإنترنت وممارسة اللغة في مواقف واقعية.

نظرة إلى المستقبل

بعد خمسة عشر عاماً على تأسيسها، تواصل فايف ون توك رسالتها في تمكين المتعلمين الصغار من التحدث بثقة والتواصل مع العالم. ومع ترسيخ نظام عالمي أقوى للعلامة التجارية وتوسع حضور 51Talk English Club في الشرق الأوسط، تبدأ فايف ون توك فصلها التالي، مقدمةً لعائلات المنطقة تجربةً أكثر وضوحاً ودفئاً واتساقاً لتعلّم اللغة الإنجليزية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.51talk.com

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2933396/file_v3_00vf_cb3a672b_69b4_422e_bc47_60b57b4b068g.mp4

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2933394/1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2933395/2.jpg