فتح باب التسجيل في الموسم السابع عشر من برنامج "نجوم العلوم"

برنامج مؤسسة قطر التعليمي الترفيهي يدعو المبتكرين العرب لتحويل أفكارهم إلى حلول مؤثرة

الدوحة، قطر, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- استكمالاً لمسيرته في تعزيز الابتكار العلمي، يستمر"نجوم العلوم"، البرنامج التعليمي والترفيهي الرائد، التابع لمؤسسة قطر، في تلقي طلبات التقدم للمشاركة في موسمه السابع عشر، مناشدًا المبتكرين العرب الطموحين من كافة أنحاء العالم بالمسارعة في تقديم طلب الالتحاق وذلك قبل 31 ديسمبر 2024.

برنامج الترفيهي التعليمي "نجوم العلوم"، يستقبل طلبات التقديم من المبتكرين العرب الطموحين للمشاركة في موسمه السابع عشر المقبل. الفائز بالمركز الأول في الموسم السادس عشر من "نجوم العلوم"، يمان طيار من سوريا عن ابتكاره "جينو". و ندى الخراشي من مصر، الحاصدة على المركز الثالث عن ابتكارها "بيوفولت". خريجو مجتمع برنامج "نجوم العلوم" في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

وكان البرنامج قد اختتم موسمه السادس عشر، بتتويج المبتكر يمان طيار، الباحث في علم الوراثة، حيث حظي اختراعه الرائد في مجال العلاج الجيني بإعجاب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم، وهو يستعد حاليًا لإلحاق شركته ببرنامج الاحتضان التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر. وفي هذا الإطار يعلق يمان قائلاً: "سعدت بالدعم الكبير لمجالات العلوم وريادة الأعمال في قطر، الذي شهدته طوال فترة برنامج "نجوم العلوم" ومازال مستمرًا رغم انتهائه، وهو ما دفعني للانتقال من أستراليا إلى قطر، وأنا حالياً بصدد تسجيل شركتي ضمن برنامج حاضنة الأعمال التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا".

ويضيف طيار: "لقد يسر لي برنامج "نجوم العلوم"، كافة السبل لتأسيس مشروع ناجح، لذا فأنا أناشد العقول العربية اللامعة باتباع ذات النهج، لتحويل رؤاهم المبتكرة إلى واقع ملموس. إن اختراع "GENO"، الذي جعلني أحظى بلقب "نجوم العلوم"، سيفسح المجال أمام الوصول إلى علاجات جينية متطورة، من شأنها إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى، وأنا حقًا متحمس لاتخاذ الخطوة التالية".

وعن المتسابقة ندى الخراشي، التي وصلت إلى نهائيات الموسم السادس عشر، فهي لم تمثل جزءًا من فريق خريجات "نجوم العلوم" اللامعات فحسب، بل وقع عليها أيضًا اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط لتكون ضمن لائحة 30 تحت سن 30. وقد حظي مشروعها المبتكر "BioVolt" باهتمام البرنامج، لقدرته على توليد الكهرباء من رطوبة الهواء، عبر استخدام أسلاك نانوية بكتيرية، ليشكل مصدرًا للطاقة المستدامة، يخدم المجتمعات التي تفتقر إلى مصادر الطاقة.

تتحدث الخراشي عن تجربتها، مسلطةً الضوء على روح الزمالة والتعاون التي رافقتها خلال رحلتها مع "نجوم العلوم"، قائلة: "تلقيت إرشادًا مهنيًا وشخصيًا غير مسبوق، لمست من خلاله لطف وكرم المرشدين وزملائي المرشحين. لقد اجتهدنا جميعًا لكي نصل إلى هدفنا، وأسهمت هذه البيئة الرائعة في ترسيخ إيماني بقدراتي، ومنحتني فرصة رائعة لخوض تجربة لا مثيل لها".

منذ انطلاقه في عام 2009، ذيع صيت برنامج "نجوم العلوم"، الذي تبنى تطوير مهارات رواد العلوم من مختلف أنحاء العالم العربي، وها هم خريجيه الذين يتجاوز عددهم 168 مبتكرا من 18 دولة، يحدثون طفرة كبيرة في مختلف المجالات والصناعات.

من بين خريجي "نجوم العلوم" المتميزين، يأتي دكتور أحمد نبيل، خريج الموسم التاسع، وعضو لجنة التحكيم، والطبيب لدى مستشفى سانت ماري في لندن، الذي عكف من خلال شركته "جلف ميديكال تكنولوجيز"على تطوير منظار"Klens" الجراحي، الذي طرحه من خلال "نجوم العلوم"، وتعتمد فكرة عمله على تعزيز رؤية واضحة عند إجراء عمليات جراحية طفيفة التوغل. وفي أغسطس 2024 تعاونت شركة "جلف ميديكال تكنولوجيز" مع مجموعة "مايو كلينك"، أكبر مؤسسة طبية غير ربحية في العالم، لمواصلة تطوير هذه التقنية. يعلق د. نبيل على هذا التعاون قائلًا: "لقد تطلب الوصول إلى هذا الإنجاز جهدًا دؤوبًا وعملًا جادًا، ويشكل تعاوننا مع مايو كلينك خطوة استراتيجية، لا لصالح "جلف ميديكال تكنولوجيز" فحسب، بل للمنطقة بأكملها. إن جلب ابتكار محلي إلى الرعاية الصحية العالمية، بالتعاون مع مؤسسة رائدة، يلقى الضوء على حتمية تلبية الاحتياجات التي تواجهنا، ويعكس دور مؤسسة قطر في دعم وتعزيز الأفكار المبتكرة".

بينما يواصل خالد أبو جسوم، أول متسابق قطري يفوز بجائزة "نجوم العلوم" في موسمه الرابع، مساعيه في إحداث طفرة في مجال تكنولوجيا الأغذية، عبر ابتكاره لأجهزة الطهي الذاتي، حيث يطرح منتجه "أوليفر فليت" حلولاً مبتكرة، مصممةٌ خصيصًا لتلبية احتياجات الخدمات الغذائية. ويعلق أبو جسوم: "نطمح إلى تحقيق ريادة في مجالنا، حيث يعيد قطاع الخدمات الغذائية صياغة دوره، خاصة وأن أطروحتنا حول التعاون بين الإنسان والروبوت، قد اكتسبت زخمًا جيدًا في هذه الصناعة المزدهرة".

ومع ختام عام 2024، تتواصل مساعي "نجوم العلوم" في تعزيز ثقافة الإنتاجية والابتكار. للانضمام إلى شبكة المبدعين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.starsofscience.info والتقدم بطلب الاشتراك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 16 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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