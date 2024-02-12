فتح باب التقديم لبرنامج Student Development 2024 من "كانون"

البرنامج، الذي بات في عامه الثامن، ساعد حتى الآن في تمهيد الطريق لأكثر من 1000 مصور صحفي طموح، وربط المواهب الشابة من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بعدد من ألمع الأسماء في القطاع.

• ما يصل إلى 100 طالب سيتلقون الإرشاد من خبراء القطاع الذين يمثلون أهم وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى سفراء "كانون"

• ستتم دعوة القائمة النهائية المكونة من 25 طالباً للمشاركة في ورشة عمل مدتها 4 أيام في مدينة جيرونا، بما في ذلك زيارة مهرجان Visa pour l'Image، حيث يمكنهم لقاء كوكبة جديدة من المتخصصين والزملاء

• يتم قبول الطلبات في الفترة ما بين 12 فبراير و7 مارس للطلاب من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة "كانون أوروبا" عن فتح باب المشاركة في النسخة الثامنة لبرنامج Student Development من "كانون" لعام 2024، وهو برنامج سنوي مرموق مصمم لمساعدة المصورين الصحفيين الطموحين على تطوير حياتهم المهنية. وتوفر هذه المبادرة الرائدة في القطاع إمكانية التعرف على المتخصصين ذوي الخبرة من مجتمع التصوير الفوتوغرافي، مع فرصة حضور أبرز فعاليات القطاع.



وقد أثبت برنامج Student Development مكانته كمنصة فعالة تدعم انطلاقة الجيل الجديد من المصورين الصحفيين. واستطاع خريجوه السابقون العمل في وكالات أنباء مرموقة ووسائل إعلام معروفة عالمياً، كما استمروا في بناء حياتهم المهنية الناجحة. وفاز محمد مهدي (مواليد 1996)، وهو أحد خريجي البرنامج لعام 2022 ويركز في عمله على المجتمعات غير الملحوظة والمغمورة غالباً في مصر، بالجائزة الرئيسية ضمن جوائز "صور الصحافة العالمية" World Press Photo لعام 2023 في فئة (Open Format). بينما تم اختيار زميلته خريجة البرنامج ألكسندرا كوركود (مواليد 2000) لنيل جائزة "توم ستودارد للتميز" لعام 2023 تقديراً لأسلوبها المميز في تجسيد شعور العزلة والوحدة بين أوساط كبار السن في موطنها رومانيا. وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية في برنامج 2023، إبراهيم عليبور وفاطمة فهمي، للانضمام إلى برنامج 2024 VII Mentor الذي تديره أكاديمية VII.

وتم فتح باب المشاركة في نسخة 2024 أمام الطلاب والمتدربينi الذين يقيمون ويدرسون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية التقديم من 12 فبراير حتى 7 مارس. وستتاح أيضاً مقاعد محدودة للمواهب المرشحة من قبل المتخصصين في هذا المجال. وستعمل لجنة من المحررين من غيتي إيميجز (Getty Images) ورويترز (Reuters)ووكالة فرانس برس (AFP) والوكالة الأوروبية للصور الصحفية (EPA) على اختيار المجموعة الأولية من الشباب الواعدين في رواية القصص المرئية في المنطقة.

جلسات فردية للنصح والإرشاد

سيتعاون الطلاب المختارون مع أحد الموجهين الخبراء في البرنامج، وذلك من أجل مناقشة عملهم الحالي وتطلعاتهم المهنية على المدى الطويل خلال جلسات فردية مخصصة. وستساعد المراجعات الافتراضية خلال فصل الصيف المشاركين في تحسين محفظة أعمالهم وموجز المشروع - مع التركيز بشكل خاص على استكشاف خيارات التحرير المختلفة وطرق تعزيز المهارات السردية وتطوير بصمتهم وتوقيعهم الخاص.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال برنت ستيرتون، المصور الصحفي وسفير "كانون": "إنه برنامج فريد من نوعه يتيح فرصة لقاء مجموعة من أهم القيمين الفنيين والمحررين والمصورين – مما يجعله استثماراً حقيقياً في مستقبل التصوير الفوتوغرافي. وتظهر الإحصائيات أن نسبة ضئيلة فقط من أولئك الذين يدرسون التصوير الفوتوغرافي يصمدون في هذه المهنة طويلاً، وأنا متأكد أن البرنامج سيحدث فرقاً حقيقياً بالنسبة لأولئك الذين تم اختيارهم. وباعتباري نشأت في جنوب أفريقيا، كان يستحيل وصولي إلى عدد من أفضل المحررين والمصورين في العالم عندما بدأت مسيرتي المهنية، ناهيك عن صعوبة استعارة أفضل المعدات حينها".

ورشة عمل جيرونا ومهرجان Visa pour l'Image في مدينة بربينيان الفرنسية

ستتم دعوة ما يصل إلى 25 طالباً في سبتمبر لحضور ورشة عمل "كانون" التي تستمر لمدة أربعة أيام في مزرعة كاتالونية كبيرة في جيرونا بإسبانيا، وستختتم هذه الورشة مع إقامة لليلة في مهرجان Visa pour l'Image الدولي للتصوير الصحفي في مدينة بربينيان الفرنسية.

وستوفر ورشة العمل منتدى ودياً لتبادل الأفكار وبناء الروابط مع محترفين مشهورين من عالم التصوير الفوتوغرافي. بينما تتيح المراجعات الجماعية لمحفظة الأعمال فرصة تعليمية غنية للطلاب كونها تسمح لهم انتقاد أعمال زملائهم، وفي الوقت ذاته تلقي الآراء المتخصصة بخصوص أعمالهم.

وإلى جانب المشاركة في المعارض الرئيسية والعروض المسائية خلال مهرجان Visa pour l'Image، ستتاح للطلاب أيضاً فرصة المشاركة في مراجعات إضافية لمحفظة أعمالهم وتوسيع شبكة علاقاتهم.

لتقديم طلب الالتحاق ببرنامج Student Development من "كانون" لعام 2024 أو الاطلاع على معايير القبول، يرجى زيارة الرابط: https://en.canon-me.com/get-involved/student-development-programme/

الحواشي:

للاطلاع على كامل الشروط والأحكام، يرجى الانتقال إلى هذه الصفحة: https://en.canon-me.com/get-involved/student-development-programme/terms-and-conditions/

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

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