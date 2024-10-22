فرنسا تتجه نحو الفواتير الإلكترونية الإلزامية - بالاستفادة من حصول منصة Comarch الخاصة المُسجَّلة على الاعتماد

كراكوف، بولندا، 22 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- بينما تتجه فرنسا – على خطى العديد من البلدان الأوروبية – نحو نظام فواتير إلكتروني بالكامل، تحصل Comarch على الاعتماد بوصفها منصة خاصة مُسجَّلة للفوترة الإلكترونية هناك. من الآن فصاعداً، ستتمكن الشركة التي تتخذ من كراكوف مقراً لها من تقديم خدماتها للشركات الفرنسية خلال المرحلة التجريبية من الفوترة الإلكترونية الإلزامية لعام 2025 .

اعتماد المنصة الخاصة المُسجَّلة (PDP)

اعتماد PDP، أو اعتماد المنصة الخاصة المُسجَّلة، هو اعتراف رسمي يُمنَح لمنصات الفواتير الإلكترونية في فرنسا التي تفي بالمعايير التنظيمية لمعالجة الفواتير الإلكترونية. يضمن هذا الاعتماد أن المنصة يمكنها التعامل مع الفواتير الإلكترونية بشكل آمن وفعال بما يتوافق مع المتطلبات القانونية الفرنسية. وبالنسبة إلى منصات مثل Comarch، فإن تحقيق اعتماد PDP يدل على استعدادها لدعم الشركات في مراحل الفواتير الإلكترونية الإلزامية، بما في ذلك المرحلة التجريبية القادمة لعام 2025 والتنفيذ الكامل بحلول عامي 2026 و 2027.

يقول Rachid Ouzmine، استشاري تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) والفوترة الإلكترونية في Comarch: "إن Comarch الآن مع اعتماد PDP الذي حصلت عليه مؤخرًا في وضع يتيح لها دعم الشركات الفرنسية وغيرها في موضوع الفوترة الإلكترونية. إن التعامل مع Comarch لخدماتها في الفوترة الإلكترونية يضمن الامتثال لمتطلبات قوانين الفواتير الإلكترونية في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم. من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وحماية البيانات الحساسة وتبسيط عمليات الفواتير، نواصل مساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على البقاء متقدمة بخطوة على التغييرات التنظيمية".

مشهد الفوترة الإلكترونية في فرنسا

في فرنسا، تدخل الفواتير الإلكترونية قيد التنفيذ تدريجيًا في قطاع الأعمال كجزء من استراتيجية التحول الرقمي للبلاد. منذ عام 2020، يُطلب من الشركات الكبيرة وموردي القطاع العام تقديم وتلقي الفواتير إلكترونياً من خلال منصة Chorus Pro المركزية.

والعمل جارٍ الآن لتوسيع نطاق الإلزام بالفواتير الإلكترونية ليشمل الأعمال التجارية بين الشركات B2B، بدءًا من الشركات الكبيرة والمتوسطة بحلول عام 2026، حتى تُطبَّق في نهاية المطاف على جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، بحلول عام 2027. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف الإدارية وتحسين الدقة في المعاملات المالية. يجب على الشركات الامتثال للمتطلبات التقنية والقانونية الصارمة، بما في ذلك استخدام تنسيقات البيانات المنظمة والالتزام ببروتوكولات التقديم المحددة.

لقد صُمِّم النظام لتبسيط عمليات الفوترة، وضمان المزيد من الشفافية، ودعم الامتثال الضريبي.

كيف ستدعم Comarch فرنسا في تبني الفواتير الإلكترونية؟

ستدعم Comarch الانتقال إلى الفواتير الإلكترونية في فرنسا من خلال الاستفادة من منصتها الخاصة المُسجَّلة المعتمدة التي تسهل معالجة الفواتير الإلكترونية بسلاسة. صُمِّم الحل للتعامل مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الفنية التي تفرضها السلطات الفرنسية، فضلاً عن تقليل خطر التعرض للعقوبات وتقليل الأخطاء اليدوية إلى أدنى حد ممكن. ومع ميزات الأمان المتقدمة، يمكن أيضًا حماية البيانات المالية الحساسة. هذا الدعم حاسم في طريق فرنسا إلى اعتماد الفواتير الإلكترونية على نطاق واسع.

للتواصل: Michal Ostasz، [email protected]

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