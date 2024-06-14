فريق Lynk & Co Cyan Racing يحقق انتصارًا كبيرًا مع اكتساح منصة التتويج في جولة 2024 TCR USA

هبنر، أوريغون ، 14 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- في 8 يونيو ، انتصر فريق لينك آند كو كيان ريسينج (Lynk & Co Cyan Racing) بمجموع أربعة نهايات على المنصة في جولة إف آي إيه تي سي آر 2024 العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية (2024 FIA TCR World Tour USA) في مضمار ميد أوهايو 2024 FIA TCR World Tour USA في Mid-Ohio. ووراء عجلة قيادة سيارة لينك آند كو 03 تي سي آر (Lynk & Co 03 TCR) ، تم إثبات هيمنة الفريق من خلال تحقيق فوزين ، ونتيجة واحدة في المركز الثاني ، وأخرى في المركز الثالث.

Lynk & Co Cyan Racing drivers celebrate their major victory. Lynk & Co Cyan Racing triumphed with four podium finishes at the 2024 FIA TCR World Tour USA round at Mid-Ohio.

تتجسد فلسفة لينك آند كو التي تظهر من خلال شعار "أكثر من مجرد سيارة" في دعمها لثقافة رياضة السيارات العالمية. واعتبارًا من عام 2023 ، حقق فريق لينك آند كو كيان ريسينج ما مجموعه ست بطولات عالمية سنوية ، بما في ذلك أربع بطولات للفرق وبطولتين للسائقين. وفي الجولة السابقة في المغرب ، حصد فريق لينك آند كو كيان ريسينج أيضًا البطولة. هذه الانتصارات المتتالية هي شهادة على دعم العلامة التجارية للسباقات، بالإضافة إلى الجينات التنافسية لشركة لينك آند كو.

بفضل مهاراتهم المتفوقة والتعديل الدقيق لسيارة لينك آند كو 03 تي سي آر ، حقق فريق لينك آند كو كيان ريسينج النصر في أول محاولة لهم في هذه الحلبة الصعبة؛ حيث يعد مضمار سيارات ميد أوهايو الرياضي (Mid-Ohio Sports Car Course)، الموجود في وسط أوهايو ، مضمارًا مشهورًا وصعبًا في عالم السباقات الأمريكي. وتمثل المنحنيات المتتالية والتضاريس المتعرجة للمضمار، الذي يمتد لمسافة 3.63 كيلومترًا مع 13 منعطفًا ، تحدياتٍ كبيرة. وقد شهد هذا المضمار التاريخي أول ظهور لفريق لينك آند كو كيان ريسينج؛ حيث شرعوا في أول تحدٍ لهم على الإطلاق هنا ، وحصلوا على الإعجاب من السائقين والمشجعين على حد السواء.

في مواجهة تحدي المضمار ذي الصعوبة العالية ووزن التعويض الثقيل في بداية ظهورهم ، أسهم العمل الجماعي الصلب بين سائقي فريق لينك آند كو كيان ريسينج في تعظيم قدر ميزاتهم المهارية في إطار التنافس الجماعي. وفي الجولة الثانية ، بعد بداية فوضوية ، شكلت سيارات لينك آند كو 03 تي سي آر الأربع جبهة موحدة. وفي نهاية المطاف ، اجتاح يان إيرلاشيه، و ما شينخوا، و تيد بيورك المنصة ، وحصدوا المركز الأول، والثاني والثالث على التوالي.

تكرس لينك آند كو جهودها للابتكار وتطوير تكنولوجيا السيارات ، مما يضمن أن الخبرة في السباقات تكمل مهارة التعامل مع سيارات الإنتاج الخاصة بهم. وبفضل التصميم المعياري المدمج (CMA) الاستثنائي لشركة لينك آند كو، فإن سيارة لينك آند كو 03 تي سي آر التي يستخدمها فريق لينك آند كو كيان ريسينج على المضمار تحتفظ بمحرك 2.0T الأصلي ونظام الهيكل الخاص بنموذج الإنتاج لينك آند كو 03 تي سي آر ، ويتم تعزيزه أكثر من خلال تعديلات السباق الاحترافية. تحتفظ سلسلة 03 بسجل أداء قوي ، وتحسن باستمرار أدائها وجودتها من خلال السباقات المتراكمة. ومن خلال نقل التكنولوجيا من المضمار إلى الشارع ، تعمل لينك آند كو باستمرار على تحسين أداء السيارات ، مما يضمن أن كل سيارة تعكس التزامًا بأداء متفوق وتجربة قيادة استثنائية. هذا السعي المتواصل هو السحر الفريد الذي تتميز به رؤية العلامة التجارية لينك آند كو، والذي يتجسد في شعار "تغيير مفهوم التنقل إلى الأبد".

نبذة عن Lynk & Co:

أُطلِقت العلامة التجارية لينك آند كو في عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المدن المنفتحين. ولينك آند كو ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالمية، ومنفتحة، ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات والعالم من حولهم.

للتواصل:

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2437846/Lynk___Co_Cyan_Racing_drivers_celebrate_major_victory.jpg