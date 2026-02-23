فريق هانكوك iON Race يصمد أمام سرعة جدة وحرارتها وظروف الليل في سباق الفورمولا إي المزدوج

حقق باسكال ويرلين الفوز في الجولة الرابعة، بينما انتصر أنطونيو فيليكس دا كوستا في الجولة الخامسة، حيث دعمت سباقات هانكوك iON Race المنافسة القائمة على الاستراتيجية، بينما تعاملت الفرق مع درجات حرارة المسار والإطارات المتغيرة تحت الأضواء الكاشفة.

جدة، المملكة العربية السعودية, 23 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- بصفتها الشريك الحصري للإطارات في البطولة، قدمت شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا (المشار إليها فيما يلي باسم هانكوك)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الإطارات تابعة لمجموعة هانكوك وشركاه (رئيس مجلس الإدارة هيونبوم تشو)، الدعم الكامل للمتسابقين طوال الجولة المزدوجة للموسم الثاني عشر في حلبة كورنيش جدة بالمملكة العربية السعودية. وتحت أضواء الحلبة، شهدت بطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA ليلتين من السباقات الحماسية التي اختبرت مهارات السائقين وإدارة الإطارات إلى أقصى حد.

On-track action from Rounds 4 and 5 of Formula E Season 12 at the Jeddah E-Prix

في الجولة الرابعة بتاريخ 13 فبراير، حقق باسكال فيرلاين من فريق بورشه للفورمولا إي الفوز بفضل وتيرة ثابتة وتمركز حاسم على مسار جدة السريع. وفي الليلة التالية، فاز أنطونيو فيليكس دا كوستا من فريق جاغوار TCS ريسينغ بالجولة الخامسة بعد أن وازن السائقان بين السرعة القصوى وإدارة الطاقة والإطارات حتى خط النهاية.

وقد صُممت حلبة كورنيش جدة، التي يبلغ طولها 3.001 كيلومتر وتضم 19 منعطفًا، لتتناسب مع نظام الكبح المتجدد وديناميكيات الطاقة في سباقات الفورمولا إي، حيث جمعت بين مسارات مستقيمة طويلة وسريعة ومنعطفات متعرجة ومناطق كبح شديدة.

طوال عطلة نهاية الأسبوع، وفر إطار هانكوك آيون ريس تماسكاً موثوقاً به تحت الأحمال العالية مع الحفاظ على تحكم حراري ثابت ومقاومة دوران مثالية - وهو توازن أساسي في فورمولا إي، حيث يرتبط أداء الإطارات ارتباطاً وثيقاً بكفاءة الطاقة واستراتيجية السباق.

وقال مانفريد ساندبيخلر، المدير الأول لقسم رياضة السيارات في هانكوك: "شهدت حلبة جدة تحت الأضواء سباقين مليئين بالتحديات، لكل منهما طابعه الاستراتيجي الخاص. أظهر iON Race أداءً مستقرًا ومتسقًا في ظروف تطور فيها خصائص الحلبة ودرجات حرارة الإطارات خلال كل جلسة. يُعدّ هذا الأداء المتوقع للإطارات أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة الفرق على تنفيذ استراتيجياتها على حلبة سريعة ومعقدة تقنيًا كهذه، وستُستخدم البيانات التي جُمعت هنا بشكل مباشر في برنامج تطوير iON المستمر لدينا.

"عقب السباق المزدوج، استضافت الفورمولا إي برنامج دعوة صُنّاع المحتوى العالمي EVO Sessions 2 في 15 فبراير. وقد أطلق البرنامج لأول مرة بعد سباق ميامي إي بري الموسم الماضي، وحقق أكثر من 280 مليون مشاهدة عبر منصات الفورمولا إي الرقمية، مما عزز الانتشار العالمي لتقنية iON Race من هانكوك. شارك عشرة من صُنّاع المحتوى الدوليين — من بينهم خابي لام، بهزينغا، ذا بيرنت تشيب، والمقدمة إيزي هاموند ، في قيادة سيارة GEN3 Evo القادرة على بلوغ سرعة 322 كم/س والتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 1.86 ثانية على الحلبة الرسمية. كما تولى كالفريزي وفيكستار أدوار مديري الفرق في EVO Sessions 2. وخلال البرنامج، قدّم iON Race تماسكًا قويًا وثباتًا في التحكم، مستعرضًا أداءه المتقدم لإطارات السيارات الكهربائية في بيئة سباقات عالية السرعة.

تنتقل الفورمولا إي بعد ذلك إلى الجولة السادسة في مدريد في 21 مارس 2026، حيث ستقام المنافسات على حلبة سيركويتو دي مدريد جاراما ذات الطابع الدائم الأكثر ضيقًا وتعقيداً من الناحية التقنية،بينما يواصل iON Race من هانكوك لعب دور محوري في دعم السباقات التنافسية على الحلبة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2916551/Photo_1__Formula_E_S12_Round_4_5_Jeddah_E_Prix_Race.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2866236/Hankooktire_CI_Logo.jpg