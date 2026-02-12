هانكوك تضيء ساحل البحر الأحمر لتحدي بطولة سباق ( فورميلا إي) الليلي "إي- بري جدة"

الموسم 12 من فورمولا إي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض سباقين مزدوجين في الجولتين 4 و 5 يومي 13 و 14 فبراير 2026

تجمع حلبة كورنيش جدة المعدلة بين السرعات العالية ومناطق الكبح التقنية تحت الأضواء الكاشفة

صُممت إطارات "iON Race" من هانكوك لتوفير ثبات مستمر ، واستقرار في درجة الحرارة، وأداء موفر للطاقة في الظروف الليلية الصعبة

جدة، المملكة العربية السعودية، 12 فبراير 2026/PRNewswire/ -- تتطلع شركة إطارات هانكوك والتكنولوجيا المشار إليها فيما يلي باسم "هانكوك"، الشركة الرائدة عالميًا تحت مظلة مجموعة "هانكوك آند كومباني " (برئاسة السيد هيون-بوم تشو)، نحو ساحل البحر الأحمر للجولتين 4 و5 من الموسم 12 مع وصول بطولة العالم "أي بي بي فيا فورمولا إي" إلى جدة لسباق "إي-بري" 2026. سيقام السباق المزدوج يومي 13 و14 فبراير تحت الأضواء، مع سباقين ليليين متتاليين في حلبة كورنيش جدة المضاءة.

On-track action from Rounds 3 and 4 of Formula E Season 11 at the Jeddah E-Prix

تقدم حلبة كورنيش جدة تحديًا فريدًا؛ حيث تم تعديل مسارها الذي يبلغ طوله 3.001 كيلومتر من تكوين الفورمولا 1 ليناسب خصائص الكبح المتجدد وديناميكيات الطاقة في الفورمولا إي. يمزج المسار بين المستقيمات الطويلة والسريعة ومناطق الكبح القوية مع المنعطفات التقنية والحادة التي تتطلب استقرارًا ودقة في الجري. وفي الليل، يؤدي غياب التسخين الشمسي المباشر إلى تطور تدريجي في درجة حرارة الحلبة وحالة السطح طوال المساء، مما يؤثر على مستويات التماسك والسلوك الحراري ضمن نطاق تشغيل الإطار.

تم تصميم إطارات "iON Race" من هانكوك لتوفير تماسك موثوق تحت الأحمال العالية مع الحفاظ على تحكم حراري مستمر ومقاومة تدحرج محسنة، وهو توازن حاسم في الفورمولا إي، حيث يرتبط أداء الإطارات ارتباطًا وثيقًا بكفاءة الطاقة واستراتيجية السباق. وتبرز قيمة هذه القدرة بشكل خاص في شوارع جدة، حيث تولد المقاطع عالية السرعة المستمرة ومناطق الكبح المتكررة متطلبات حرارية كبيرة تحت الأضواء. في هذه الظروف، تتطلب درجات حرارة الحلبة والإطارات المتغيرة إطارًا يمكنه الاستجابة الفورية مع الحفاظ على أداء ثابت ويمكن التنبؤ به طوال كل جلسة.

وصرح مانفريد ساندبيكلر، المدير التنفيذي لقسم هانكوك موتورسبورت: "تضيف الأجواء المثيرة في جدة تحت الأضواء بُعدًا آخر لهذه الحلبة المتطلبة بالفعل. ومع السرعات العالية، ومناطق الكبح المتكررة، وظروف الحلبة المتغيرة طوال المساء، يصبح استقرار الإطارات واتساقها من العوامل الحاسمة. لقد صُممت إطارات iON Race لمنح الفرق منصة موثوقة لتقديم أفضل أداء لديهم في كل من التصفيات والسباق."

سيكون سباق جدة إي-بري 2026 مرة أخرى علامة بارزة في موسم فورمولا إي، حيث يقدم سباقات عالية الكثافة تحت الأضواء الكاشفة على طول البحر الأحمر. وبمزيج من السرعة والاستراتيجية والأداء الليلي، من المقرر أن يكون سباق جدة المزدوج اختبارًا حاسمًا في بداية الموسم - مع وجود إطارات iON Race من هانكوك في قلب الحدث.

