فلويد مايويذر يواجه الأيقونة اليونانية "آيرون" مايك زامبيديس في أثينا ضمن "معركة الأساطير"

غير المهزوم في مواجهة الذي لا يُقهر

أثينا، اليونان, 5 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- سيدخل فلويد "ماني" مايويذر جونيور، الملاكم الأنجح والذي لم يُهزم قط في التاريخ، إلى الحلبة في أثينا، مهد الألعاب الأولمبية وأحد الأسس التي انطلقت منها الرياضة العالمية.

في 27 يونيو 2026، سيتصدر مايويذر حدث "معركة الأساطير" (BATTLE OF THE LEGENDS)، وهو حدث عالمي ضخم، حيث سيواجه مايك "آيرون" زامبيديس، رياضي الفنون القتالية الأكثر شهرة في اليونان، في نزال استثنائي لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر، يجمع بين القارات والعصور وثقافات القتال المختلفة.

يُعد الملاكم الأمريكي المحترف، صاحب السجل الخالي من الهزائم (50-0)، والفائز بخمس عشرة بطولة عالمية كبرى عبر خمس فئات وزنية تمتد من وزن الريشة الفائق إلى وزن خفيف متوسط، وبطلًا أولمبيًا برونزيًا. ويُعد أحد أفضل الملاكمين الدفاعيين في تاريخ هذه الرياضة، إذ يمتلك سجلاً مهنياً يتسم بالدقة والاستمرارية على أعلى مستوى. كما أن مايويذر هو صاحب اللكمات الأكثر دقة بين الملاكمين المحترفين.

ويقف في مواجهته الأسطورة اليونانية في رياضتَي الملاكمة والكيك بوكسينغ، مايك "آيرون" زامبيديس. بصفته بطلاً للعالم 18 مرة، تنافس زامبيديس ضد أعظم الرياضيين من جميع أنحاء العالم في نزالات حابسة للأنفاس، ويمتلك سجلاً احترافياً مبهراً يضم 180 نزالاً، و158 فوزاً، و87 ضربة قاضية. وهو مشهور عالمياً بإنجازاته في المسابقات الدولية وفعاليات "K-1" في اليابان، ويتميز بمهاراته الاستثنائية في الملاكمة، وتقنيته التي لا مثيل لها، وأسلوبه القتالي الهجومي الفريد.

سيُقام الحدث في مركز "تليكوم" (Telekom Center)، في مجمع أوكا الأولمبي (OAKA)، مرحِّباً بآلاف المتفرجين في المدرجات وملايين المشاهدين حول العالم عبر منصات البث الدولية وقنوات توزيع الوسائط الرقمية.

من المقرر إقامة الحدث في 27 يونيو 2026، في مركز "تليكوم"، صالة أوكا في أثينا، بوصفه أحد أكثر الفعاليات الرياضية المرتقبة على مستوى العالم.

تُعد "معركة الأساطير" حدثاً نخبوياً للملاكمة يضم نزال "الحدث الرئيسي" بين فلويد "ماني" مايويذر و"آيرون" مايك زامبيديس، بالإضافة إلى نزالين على اللقب العالمي يضمان رياضيين من الطراز العالمي، إلى جانب أنشطة ترفيهية مصاحبة وحفل موسيقي مباشر.

ستكون تذاكر الحضور متاحة عبر Ticketmaster. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل والإعلان الرسمي عن موعد بدء البيع في مرحلة لاحقة.

تفتخر "معركة الأساطير" برعاية SEAJETS، أكبر شبكة للسفن عالية السرعة، مع X-treme Stores، أكبر سلسلة للياقة البدنية في اليونان وقبرص، بصفتها الداعم الرسمي للحدث.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2876867/BATTLE_of_the_LEGENDS_Mayweather_vs_Zambidis.jpg

