Floyd Mayweather affronte l'icône grecque « Iron » Mike Zambidis à Athènes lors du BATTLE of the LEGENDS (Combat des légendes)

Invaincu vs Incassable

ATHÈNES, Grèce, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Floyd « Money » Mayweather Jr, le boxeur le plus titré et le plus invaincu de l'histoire, montera sur le ring à Athènes, le berceau des Jeux Olympiques et les fondements mêmes du sport mondial.

Le 27 juin 2026, Mayweather sera la tête d'affiche du BATTLE OF THE LEGENDS, un méga-événement mondial, et affrontera Mike « Iron » Zambidis, l'athlète de sports de combat le plus emblématique de Grèce, lors d'un super combat unique en son genre qui jettera un pont entre les continents, les époques et les cultures de combat.

HISTORY IS ABOUT TO BE MADE: Floyd “Money” Mayweather vs “Iron” Mike Zambidis, Saturday, June 27, 2026, TELEKOM CENTER, OAKA, Athens, Greece

Le boxeur professionnel américain avec le record d'invincibilité de 50-0 qui a remporté 15 grands championnats du monde dans cinq catégories de poids, des poids super-plumes aux poids moyens légers et a été champion olympique de bronze . L'un des meilleurs boxeurs défensifs de l'histoire du sport avec un palmarès extraordinaire défini par la domination, la précision et la longévité au plus haut niveau. Mayweather est le boxeur le plus précis parmi les boxeurs professionnels.

Face à lui se tient la légende grecque de la boxe et du kickboxing, Mike « Iron » Zambidis. 18 fois champion du monde, Zambidis a affronté les plus grands athlètes du monde entier dans des combats à couper le souffle, avec un palmarès professionnel impressionnant de 180 combats, 158 victoires et 87 KO. Il est mondialement connu pour ses exploits dans les compétitions internationales et les événements du K-1 au Japon, et se distingue par ses compétences exceptionnelles en boxe, sa technique inégalée et son style de combat particulièrement agressif.

L'événement se déroulera au Telekom Center, dans le complexe olympique d'OAKA, et accueillera des milliers de spectateurs en direct et des millions de téléspectateurs dans le monde entier grâce à des plateformes de diffusion internationales et à la distribution de médias numériques.

Prévu pour le 27th of June2026, au Telecom Center, OAKA Arena à Athènes, il s'agit de l'un des spectacles sportifs les plus attendus au niveau mondial.

« BATTLE of the LEGENDS » est un événement de boxe élite qui comprend un combat principal avec Floyd « Money » Mayweather contre « Iron » Mike Zambidis, tandis que et deux combats pour le titre mondial auront lieu, mettant en vedette des athlètes de classe mondiale, ainsi que des activités de divertissement parallèles et un concert en direct.

La vente des billets se fera par l'intermédiaire de Ticketmaster. De plus amples détails et l'annonce officielle de la mise en vente seront révélés ultérieurement.

BATTLE OF THE LEGENDS est fièrement sponsorisé par SEAJETS le plus grand réseau de navires à grande vitesse, avec X-treme Stores la plus grande chaîne de fitness en Grèce et à Chypre en tant que soutien officiel de l'événement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2876867/BATTLE_of_the_LEGENDS_Mayweather_vs_Zambidis.jpg

Pour toute question concernant les médias ou toute demande relative à BATTLE OF THE LEGENDS, veuillez contacter les représentants officiels de l'événement :

SO FINE! Communications Management:

Tonia Fouseki

[email protected]

+30 210 9211011

Pour les mises à jour officielles et les annonces, suivez « Iron » Mike Zambidis sur les médias sociaux :

Instagram : @ironmikezambidisofficial

Facebook : Iron Mike Zambidis (Page officielle)

TikTok : @ironmikezambidis

www.ironmikezambidis.com