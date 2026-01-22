فندق شانغريلا تشاينا وورلد ساميت وينغ، بكين: وجهة رائدة لنمط الحياة العصرية في قمة العاصمة الصينية

بكين، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ -- نجح فندق شانغريلا تشاينا وورلد ساميت وينغ، بكين (China World Summit Wing, Beijing) في إعادة صياغة مفهوم الفخامة الحضرية من خلال ترسيخ مكانته كوجهة حضرية متكاملة لنمط الحياة العصرية. ويقف هذا الفندق الأيقوني كوجهة سياحية ومركز اجتماعي رائد للاحتفالات في منطقة الأعمال المركزية النابضة بالحياة في بكين، حيث يقدّم تجارب لا تُضاهى تلبي الأذواق الرفيعة للنخبة من جميع أنحاء العالم.

وقد شهدت «التجارب المميِّزة» (Hallmark Experiences) في الفندق هذا العام تطويرًا شاملًا لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات؛ بدءًا من باقات الترفيه الراقية المواكِبة لأحدث الصيحات، مثل رحلات العمل الترفيهية (Bleisure)، والعطلات الرياضية (Sportcation)، و«ملاذ العافية» (Wellness Escape)، وصولًا إلى مجموعة متنوعة من عروض الاحتفالات، مثل حفلات الزفاف، وحفلات استقبال المواليد، والاحتفال بذكرى الزواج. ويُعد الفندق ملاذًا لتجارب الطهي المبتكرة؛ حيث يتبنّى الطابق الثمانون بأكمله مفهوم «الاسترخاء وتناول الطعام» (Chill & Dine)، مقدِّمًا مزيجًا من المأكولات الآسيوية والغربية، إلى جانب جلسات شاي ما بعد الظهيرة الفاخرة. كما يجمع مطعم Grill 79 الفاخر بين مهارة الطهي الغربي والمكوّنات الصينية الأصيلة، بينما صُمِّمت غرفة الطعام الخاصة لتقديم تجربة طهي راقية مع قوائم طعام مخصّصة حسب الطلب. وفي منتجع «تشي ذا سبا» الصحي (CHI, The Spa)، تُصاغ رحلة للحواس الخمس على النمط الشرقي لتوفير أقصى درجات الهدوء والسكينة، جنبًا إلى جنب مع نادٍ صحي مجهز بأحدث التجهيزات ومسبح إنفينيتي لا متناهٍ.

كما تسهم الفعاليات الاجتماعية المميِّزة التي ينظّمها الفندق في تحويل كل زيارة إلى رحلة لا تُنسى من التجارب الحضرية الأصيلة والفاخرة. وقد أتاحت أوجه التعاون مع فنون التراث الثقافي الصيني غير المادي، مثل الحِرَف النحاسية الشهيرة وفن النحت على القوالب الخشبية، للضيوف فرصةً للاطلاع على جوهر الثقافة الصينية العريقة. وبصفته أعلى فندق في بكين، يستضيف الفندق سنويًا فعالية «السباق العمودي (Vertical Run)» الوحيدة في المدينة، بهدف إشراك المجتمع المحلي وتعزيز نمط الحياة الصحي. كما تضفي الحفلات الموسيقية التي يحييها موسيقيون عالميون ومحليون مشهورون أجواءً من السحر الخالص.

ويلتزم الفندق أيضًا بتوفير تجربة «بيتكم بعيدًا عن البيت» للضيوف الدوليين، ليشعروا بالترحاب والراحة، بما يضمن لهم إقامة لا تُنسى في بكين. وتشمل هذه المبادرة توفير موظفين يتحدثون لغات متعددة لضمان تواصل سلس، بالإضافة إلى قوائم طعام مفصّلة ومتعددة اللغات تلبي تفضيلات الطهي المتنوعة، وتوفير جهاز لصرف العملات الأجنبية في الموقع لتسهيل المعاملات المالية بالعملات الأجنبية. وبفضل موقعه المتميّز، يتصل الفندق مباشرة بمركز «تشاينا وورلد مول» التجاري (China World Mall)، حيث يتيح مركز فوري للإعفاء من الضرائب واستردادها للضيوف الاستمتاع بتجارب تسوّق مريحة وسهلة وخالية من المتاعب.

وتسعى مجموعة شانغريلا للضيافة إلى أن تكون مجموعة الضيافة الأكثر محبة، من خلال تقديم ضيافة تمكِّن موظفيها، وتنهض بالمجتمعات المحلية، وتحافظ على كوكب الأرض، وتحتفي بالتراث الآسيوي. ويقع فندق شانغريلا تشاينا وورلد ساميت وينغ، بكين في مبنى حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة LEED لفئة المباني القائمة (LEED-EB) وشهادة WELL، بما يعكس التزامه بالمبادرات الخضراء والاستدامة البيئية.