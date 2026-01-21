北京國貿大酒店：以「都市生活目的地」定位，打造京城高端旅居新範式

北京2026年1月21日 /美通社/ -- 在繁華的北京核心商務中心區，所屬香格里拉集團的北京國貿大酒店以其獨特的「都市生活目的地」定位，融合生活方式、消費理念、社交互動等屬性並關注挖掘本地文化藝術底蘊與資源稟賦。矗立於城市之巔，坐落於高聳入雲的國貿大廈，聯通國貿商城及寫字樓，酒店成爲都市精英的社交中心以及歡聚的絕佳之所。憑藉其高端休閒及商務、多樣歡聚場景、創意寰球美食以及康養療愈體驗等多元化的服務矩陣，北京國貿大酒店正重新定義着北京都市生活的品質與格調。

四大「雲端」體驗

雲端棲居-拓展高端休閒市場，酒店將推出更符合時下流行趨勢的客房套餐主題，如：運動旅行、休閒差旅、情緒療愈/悅己等理念，爲賓客提供北京城中格調下榻體驗。雲端歡聚之所-酒店憑藉其豐富多樣的活動及餐飲場景，可滿足賓客0-104歲的歡聚需求。無論是浪漫的婚宴、溫馨的寶寶宴及壽宴，還是各種慶祝活動，酒店讓每一次歡聚成爲難忘回憶。雲端美食之旅-80層全面整合而成「悠享美食空間」，亞式及西式美食和精緻下午茶輪番奉上。國貿79創新定義高端西餐體驗，廚藝團隊以西式料理技藝演繹中式食材並深度挖掘本地文化。今年跨界攜手中華老字號品牌東來順，探索西餐與京式食趣及文化的結合。在私宴空間中，賓客可品嚐到主廚定製的奢美筵席，彰顯品味及格調。雲端療愈-氣水療爲賓客提供「東方五感療愈之旅」，打造城市中心的「情緒避風港」；健身中心坐踞78層，配套恆溫無邊天際泳池及水下音響系統。

「雲遊逸享」標誌性活動系列

爲賓客帶來豐富多彩的娛樂選擇並讓每一次入住充滿驚喜，酒店將中國非遺文化植入體驗中，近期與非遺木板拓印傳承人及朱炳仁•銅攜手爲酒店空間藝術賦能並弘揚中國深遠文化。此外，酒店每年舉辦垂直馬拉松活動，與千名跑者支持「全民健身」倡議，凝聚社區力量。音樂更是深入酒店品牌基因，一年一度的新年音樂會活動與賓客共迎新禧。「2026紫禁之巔•新年音樂會」攜手中國音樂學院交響樂團，於三層羣賢宴會廳隆重舉辦，奉上多首世界名曲經典選段。

爲海外旅客打造「家外之家」

在拓展國際市場方面，北京國貿大酒店特別推出家庭旅行客房套餐及特惠，爲海外旅客提供全方位的貼心服務。酒店加設了多種語言的服務人員，確保賓客在溝通上毫無障礙。同時，酒店的部分菜單也提供多種語言版本，讓海外賓客能夠輕鬆點餐和享受服務。此外，酒店還安裝了錢幣兌換機。更值得一提的是，酒店與國貿商城緊密聯通，海外遊客可直接至國貿商城辦理退稅，享受便捷的購物體驗。

香格里拉致力於成爲人們至愛的服務企業，以可持續的經營方式和待客之道，爲人們創造豐富多彩的美好生活，賦能我們的同事、造福社區、保護地球環境並傳承亞洲的優秀傳統。北京國貿大酒店秉承同一理念，從多方面踐行企業社會責任，例如酒店樓體建築得到「LEED EB 鉑金級認證」及「WELL鉑金級認證」，爲賓客提供更加健康、舒適、安全的空間環境，達到綠色可持續性發展。

SOURCE 北京國貿大酒店