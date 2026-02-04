فوز Dot Pad في معرض GESS 2025، ودفع مسيرة التعليم الشامل في منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- حصل جهاز Dot Pad، وهو شاشة لمسية رائدة طوّرتها شركة Dot Inc.، على تقدير بارز خلال جوائز GESS للتعليم 2025 (المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم)، التي أُقيمت في دبي في 12 نوفمبر 2025. وقد نال المنتج جائزة " (الاحتياجات التعليمية الخاصة) SENو جائزة مزوّد العام لموارد ومعدات التعليم الدامج "، وذلك بعد اختياره من بين عدد قياسي من المشاركات التي مثّلت 61 دولة حول العالم. يسلط هذا التكريم الضوء على الأهمية المتزايدة عالمياً للتقنيات التعليمية الداعمة للتعليم الشامل.

Malak Aljadaan, a visually impaired accessibility consultant from Jordan, is exploring the Jordanian flag through the Dot Pad and reacting with amazement. Pictured is Ahrum Choi (center), Director of Dot Inc., holding the “SEN and Inclusive Resource and Equipment Supplier of the Year” trophy at the GESS Education Awards 2025.

يُعدّ Dot Pad شاشة محسوسة متعددة الأسطر تعمل بنظام بريل القابل للتحديث، صُمّم خصيصاً للمتعلمين المكفوفين وضعاف البصر. وعلى عكس أجهزة البرايل التقليدية التي تركز بشكل أساسي على النصوص الخطية، يتيح Dot Pad للمستخدمين الوصول إلى الرسومات والمخططات والخرائط البيانية والتعبيرات الرياضية والمعلومات المكانية عن طريق اللمس. وتُمكّن هذه القدرات المتقدمة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية من التفاعل بعمق أكبر مع مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وغيرها من المواد التعليمية المعتمدة على المحتوى البصري، مما يدعم مشاركتهم المتكافئة في بيئات التعليم العام والتعليم المتخصص.

استناداً إلى هذا الاعتراف الدولي، تعمل شركة Dot Inc. على توسيع اعتماد جهاز Dot Pad في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة Topland، الموزّع الرسمي لمنتجاتها في المنطقة. وتعمل كلٌّ من Dot Inc. وTopland بشكل وثيق مع المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية لتعزيز إدخال تقنيات التعليم الدامج بما يتماشى مع أولويات القطاع التعليمي في المنطقة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال آندي فولكنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة"Topland إن شراكتنا معDot Inc تتيح لنا تقديم تقنيات مساعدة رائدة عالمياً إلى منطقة الشرق الأوسط، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم f للمتعلمين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. وفي مجموعة Topland، لا ننظر إلى إمكانية الوصول باعتبارها إضافة جانبية، بل نعتبرها أساساً لنظام تعليمي أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل."

تلعب شركة Topland دوراً محورياً في تنفيذ الحلول على المستوى المحلي، وتطوير الأسواق، وبناء الشراكات، بما يضمن دمج حلول Dot Pad بفعالية ضمن أنظمة التعليم والمبادرات المرتبطة بإمكانية الوصول في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، يبرز Dot Pad كحل عملي وقابل للتوسع لمعالجة التحديات التعليمية الممتدة التي يواجهها المتعلمون من ذوي الإعاقة البصرية في المنطقة.

وقد حظي Dot Pad بتقدير واسع من المستخدمين والمدافعين عن إمكانية الوصول. وقد شاركت ملك الجعدان، الموظفة السابقة في منصب مسؤولة مساعدة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعمان – الأردن، تجربتها قائلة": Dot Pad هو أروع جهاز استخدمته على الإطلاق. كنت أتمنى لو كان متاحاً لي عندما كنت في المدرسة. من خلال التطبيق، أستطيع استكشاف العديد من المزايا، بالإضافة الى ان القدرة على قراءة القران بلغة برايل متعددة الخطوط هي اكثرتمكيناً من مجرد الاستماع. هذه التقنية تدعم فعلاً إمكانية الوصول والتصميم الدامج للمتعلمين ذوي الإعاقة البصرية."

وفي المرحلة المقبلة، تعتزم Dot Inc. وTopland مواصلة تطوير تقنيات الواجهات اللمسية، مع تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين. ومن خلال الجمع بين الأجهزة المبتكرة، والشراكات المحلية، والالتزام بالتطوير الدامج، تسعى Dot إلى ضمان حصول المتعلمين من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط على فرص متكافئة في الوصول إلى المعرفة والتعليم والفرص.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2869193/Photo1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2874575/2nd_photo.jpg