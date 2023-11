فوز مشروع الحرم الجامعي الذكي الخالي من الكربون، الذي شيدته شركة Yancheng Power Supply التابعة لشركة State Grid Jiangsu بمقاطعة جيانغسو بالتعاون مع شركة Huawei، بجائزة Energy Globe Award

Birgit Murr presenting the award to Wang Sheng, General Manager of State Grid's Jiangsu Yining Energy Industry Group, and Dr. Anthony Hu, Chief Expert of Huawei's Electric Power Digitalization BU

شينزين، الصين، 20 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- شهدت مدينة شينزين الصينية منذ فترة وجيزة حفل توزيع جوائز Energy Globe. وكان المشروع الصيني الوحيد الذي حصل على هذه الجائزة هو مشروع الحرم الجامعي الذكي الخالي من الكربون الذي أنشئ بمقاطعة جيانغسو الصينية، والذي اكتمل بالتعاون بين شركة Huawei وشركة State Grid Jiangsu. جاءت الجائزة تكريمًا للمساهمات البارزة التي قدمتها شركة Yancheng Power Supply Company التابعة لشركة State Grid Jiangsu وكذلك شركة Huawei Electric Power Digitalization BU في مجالات تحول الطاقة والتنمية الخضراء والمستدامة. وفي هذا الصدد، صرحت السيدة Birgit Murr، القنصل التجاري والقائمة بأعمال رئيس القنصلية العامة النمساوية في مقاطعة قوانغتشو الصينية والتي تشرف على تقديم الجائزة، قائلة: "إن مشروع الحرم الجامعي الذكي الخالي من الكربون الذي أنشئ بمقاطعة جيانغسو الصينية نال إشادة العالم أجمع واعترافاً دولياً كنموذج لحياد الكربون العالمي والتنمية المستدامة".

وجرى تقديم الجائزة، التي استضافتها مؤسسة Global Energy Foundation النمساوية وشاركت في رعايتها منظمات دولية عدة على غرار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والوزارة الاتحادية النمساوية للعمل المناخي، لعدد قليل مختار من المشاريع التي تخطت 1000 مشروع. وجاء اختيار هذه المشاريع وفقًا لآراء لجنة من خبراء الطاقة العالميين وبعد إجراء جولات للعثور على أفضل المرشحين.

وترأس المهندس Anthony Hu من شركة Huawei المشروع الحائز على الجوائز، والذي استند إلى نموذج التحول T3 المقترح لتحويل الطاقة والتحول الخالي من الكربون والتحول الرقمي. وقد قام المشاركون في هذا المشروع ببناء ثلاثة سيناريوهات تطبيقية ركزت على إدارة الطاقة الذكية والحرم الجامعي الذكي والحرم الجامعي الذكي الخالي من الكربون

وتبلغ مساحة هذا المشروع ما يقرب من 25.7 فدانًا، ويشمل 134000 متر مربع من الإنشاءات الصديقة للبيئة التي تتبنى العديد من المبادئ مثل التصميم الأخضر والكفاءة الاقتصادية والذكاء والمشاركة والعمل الإرشادي. ويقوم المشروع سالف الذكر، من خلال اعتماده على خمس قيم أساسية تتمثل في إمدادات الطاقة الخالية من الكربون والتنسيق متعدد الطاقة والتمكين الرقمي والابتكار العابر للحدود، بدمج مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة المركزية والموزعة والهيدروجين وتخزين الطاقة.

في يونيو 2022، نال المشروع جائزة Champion Prize في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) كما حاز المشروع على جائزة Paulson Prize for Sustainability كواحد من أفضل 10 مشاريع عالمية لعام 2022. وقد فازت النظريات الأساسية للمشروع وكذلك رسوماته الهندسية ونماذجه بجائزتي Best Paper وBest Report في مؤتمر IEEE الدولي حول إنترنت الطاقة وتكامل أنظمة الطاقة ومنتدى International Power and Energy Development Forum لعام 2023.

