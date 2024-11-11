في إطار تسريع التحول الرقمي، H3C تعرض أحدث منتجاتها وحلولها في معرض GITEX Global 2024 Middle East - Arabic Middle East - English APAC - English H3C 11 نوفمبر, 2024, 10:35 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- انطلقت فعاليات معرض GITEX Global 2024 رسمياً في دبي، الإمارات العربية المتحدة. حققت شركة H3C حضورًا بارزا من خلال عرض حلولها المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - والتي تشمل السحابة والشبكات والأمن والحوسبة والتخزين والمحطات - إلى جانب التعاون في النظم الإيكولوجية الدولية تحت شعار "التفاني من أجل مستقبل أكثر ذكاءً". Continue Reading

H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE, visits H3C booth Tony Yu Engages with H.E. Helal Al Marri, Director General of Dubai Department of Economy and Tourism 3 4 5 6 7

يُعد معرض GITEX Global 2024 أحد أكبر معارض التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، وقد استقطب مئات الآلاف من المتخصصين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين والشركات. تحت شعار "الذكاء الاصطناعي كل شيء"، يركز المعرض على الذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات وتكنولوجيا الهاتف المحمول والتكنولوجيا المستدامة، مما يعزز التحول في الصناعة والتبادل العالمي. خلال هذا الحدث، ستستضيف H3C أيضًا قمة H3C NAVIGATE العالمية 2024، حيث ستطلق رسمياً التخطيط العالمي "الذكاء الاصطناعي + النظام الإيكولوجي". واسترشاداً بالاستراتيجيتين الأساسيتين "الذكاء الاصطناعي في كل شيء" و"الذكاء الاصطناعي للجميع"، تستعد H3C للانضمام إلى الشركاء والعملاء العالميين في التقدم نحو عالم جديد ذكي.

في معرض GITEX Global 2024، جذب جناح H3C اهتمامًا كبيرًا. وقد زار الجناح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الضيوف البارزين. وقد عرض غاري هوانغ، الرئيس المشارك لشركة H3C ورئيس International BG، التطورات الخارجية لشركة H3C وأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة في الخارج.

التقى توني يو، رئيس مجلس إدارة شركة Unisplendour والرئيس التنفيذي ورئيس شركة H3C، مع سعادة السيد هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لمناقشة تطوير أعمال شركة H3C في دبي بشكل معمق.

"الذكاء الاصطناعي في كل شيء": قيادة التحول الرقمي والذكي العالمي

تواصل H3C تطوير استراتيجيتها "الذكاء الاصطناعي في كل شيء" من خلال تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي المحلي عبر خط منتجاتها بالكامل من خلال الابتكار التكنولوجي. هذا النهج يعزز ريادتها التكنولوجية وقدرتها التنافسية للمنتجات من خلال الاستفادة من التأثير المضاعف لقوة الحوسبة جنبا إلى جنب مع الاتصال، لدمج قدرات الحوسبة المتنوعة بعمق مع الاتصال الموحد، وإرساء أساس متين لتطوير صناعة AIGC.

في المعرض، تعرض شركة H3C العديد من التطورات التكنولوجية الرائدة، وتسلط الضوء على ستة قدرات رائدة تجمع بين الابتكار في تطوير وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: الأداء العالي للحوسبة والتخزين، ونطاق الاتصال الرائد والكفاءة، ومنصة السحابة الكاملة + الذكاء الاصطناعي، والدفاع النشط عن السلامة، وتجربة التشغيل والصيانة الذكية المطلقة، وإدارة استهلاك الطاقة بكفاءة. وتوفر هذه الابتكارات دعماً أكثر ذكاءً وفعالية للبنية التحتية الرقمية لدعم التحول الرقمي للمؤسسات العالمية.

1. إطلاق خوادم ومنتجات تخزين جديدة عالية الأداء للحوسبة والتخزين

طرحت شركة H3C أحدث خوادم H3C UniServer R4900/R4700 G7 على مستوى العالم، والتي تتميز بقوة حوسبة عالية الكفاءة والنشر المرن والحماية متعددة الطبقات. هذا يمثل ذالك طفرة في مجال الحوسبة والتخزين، حيث تلبي هذه المنتجات الطلب المتزايد على قوة الحوسبة. تشارك H3C أيضًا بنشاط مع النظم الإيكولوجية العالمية مثل اتحاد OCP، وتساهم في مبادرات مثل مشروع OAI، وتقود الابتكار التكنولوجي في مجالات الحوسبة والتخزين.

2. إطلاق مفاتيح مركز البيانات التسلسلية لريادة نطاق الاتصال والكفاءة

باعتبارها مساهما مهما في المنظمات المعيارية مثل IETF وUEC، تواصل H3C ريادتها في طليعة تكنولوجيا الشبكات العالمية. واستجابة لاتجاهات الابتكار التكنولوجي العالمية، أطلقت H3C مجموعة كاملة من مفاتيح مراكز البيانات الذكية، بالتعاون مع شركاء مثل Broadcom وNVIDIA لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وتحقيق التكامل الفعال بين الحوسبة والاتصال. يقوم مفتاح مركز البيانات H3C 51.2T، الذي يتميز بتقنيات 112G SerDes وCPO/LPO، بتحسين نطاق الشبكة بشكل كبير مع تقليل زمن انتقال التوجيه. من خلال استخدام أحدث تقنيات موازنة التحميل مثل Cell وSprayLink وFGLB، تعمل H3C على تحسين كفاءة الاتصال بشكل كبير وتجنب ازدحام الشبكة. علاوة على ذلك، سهلت منتجات وحلول الواي فاي Wi-Fi 7 من H3C نشر الشبكات المتكاملة في الفنادق الذكية والقطاعات الأخرى، مما أدى إلى توسيع سيناريوهات تطبيق الحرم الجامعي الذكي، الأمر الذي يسلط الضوء على ريادة H3C وابتكاراتها في مجال الاتصال الشبكي عالي الجودة.

3. تمكين المعالجة المتوازية للبيانات الضخمة لعصر السحابة والذكاء الاصطناعي

تقوم H3C باستمرار بالابتكار في معالجة البيانات وتطوير حلول السحابة والذكاء الاصطناعي. يتصدر نظام الأتمتة السحابية (CAS) من H3C، الذي تم تطويره على مدى أكثر من عقد من الزمان، السوق الصينية بأداء ومزايا فائقة.

في مراكز البيانات السحابية، تعرض H3C خزانات متكاملة وتكنولوجيا التبريد السائل المتكاملة، وتستكشف طليعة الحوسبة والاتصال. تدعم هذه المنصة بشكل قوي التطبيقات الذكية في عصر الذكاء الاصطناعي، مما يضمن معالجة البيانات بكفاءة. من خلال التنسيق الموحد، تحقق H3C إدارة متنوعة لموارد الحوسبة، ما يزيد من التآزر بين الحوسبة والشبكة، وتقديم كفاءة الحوسبة المثلى والخدمات القائمة على السيناريو. تعمل منصة AGI DevOps الشاملة على تحسين استخدام الموارد بشكل أكبر، مما يعزز التعاون الوثيق بين التطبيقات الذكية في الصناعة وموارد الحوسبة.

4. الدفاع النشط للسلامة لضمان سلامة الشبكة

في معرض GITEX Global، قدمت H3C سلسلة جدران الحماية الجديدة، بما في ذلك نماذج M9000-X المتطورة وF5000-AI/F1000-AI المتوسطة إلى المنخفضة المستوى، مما يعزز موثوقية خط إنتاجها الأمني. يتميز النموذج الرئيسي بإنتاجية تزيد عن 4.5 تيرابايت في الثانية ويتميز بتصميم معياري احتياطي بالكامل، مما يضمن ثباتا وموثوقية بنسبة 99.999% على مستوى الاتصالات. وبفضل محرك اكتشاف الذكاء الاصطناعي المدمج ومنصة التطبيقات الأمنية المفتوحة، فإنه يدعم العديد من عمليات الكشف، مما يضمن سلامة الخدمات المتعددة. من خلال الأداء المتفوق والتصميم الموثوق به، تقدم H3C حلول أمنية نشطة، مما يمكن المستخدمين من معالجة تحديات أمن الشبكات المعقدة.

5. إطلاق مجموعة كاملة من منتجات التبريد السائل المتكاملة لإدارة استهلاك الطاقة بكفاءة

في معرض التكنولوجيا، قدمت H3C مجموعة شاملة من خدمات الخوادم ومراكز البيانات التي تغطي دورة الحياة بأكملها، بما في ذلك الاستشارات والتصميم والبناء والتشييد والتشغيل والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم H3C أشكال متنوعة من المنتجات، مثل الخوادم/المفاتيح المبردة بالسائل، وأنظمة التبريد السائل للخزانة بأكملها، وحلول مراكز البيانات المبردة بالسائل الكاملة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة. تعزز هذه التقنيات المبتكرة كفاءة الطاقة في مراكز البيانات وتدفع عجلة التقدم في مجال التكنولوجيا الخضراء.

"الذكاء الاصطناعي للجميع": تمكين مختلف الصناعات لتشكيل مستقبل رقمي مشترك

خلال المعرض، عرضت H3C حلولا مخصصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والاتصالات والتعليم. في مجال الرعاية الصحية الذكية، تقدم H3C حلول شبكات مدارة بواسطة السحابة مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح النشر السهل والسريع، ويعزز بشكل فعال الكفاءة التشغيلية ويقلل من تعقيدات الإدارة. في مجال تجارة التجزئة الذكية، أطلقت H3C، بالتعاون الوثيق مع Hanshow Technology، متاجر غير مأهولة تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتقدم تجربة تسوق ذكية جديدة للمستهلكين. في قطاع الاتصالات، عرضت H3C ثلاثة حلول رئيسية: فروع المؤسسات، والإدارة الموحدة للتشغيل والصيانة للموارد غير المتجانسة، وقدرات مراكز البيانات السحابية. وقد تم تطبيق هذه الحلول بنجاح في مشاريع دولية مهمة مثل مشغل الاتصالات الرائد في باكستان، Zong، وأكبر شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة، Etisalat، مما يدل على الميزة التنافسية لشركة H3C وخبرتها العملية في الأسواق العالمية.

خلال الحدث، وقعت H3C أيضًا مذكرات تفاهم استراتيجية مع سبعة عملاء وشركاء عالميين، مما يمثل التزامًا بتعميق التعاون في جميع أنحاء العالم، والاستكشاف المشترك للفرص الجديدة في العصر الذكي، ومساعدة عملاء الصناعة في تسريع التحديثات الذكية.

التعاون السلس عبر المسافات، H3C تتصدر الصناعة بتميز عالمي. تلتزم H3C بمبدأ "التفاني من أجل مستقبل أكثر ذكاءً"، وتعمّق H3C تخطيطها العالمي "الذكاء الاصطناعي + النظام الإيكولوجي"، مما يسرّع الابتكار التكنولوجي والتعاون في النظام الإيكولوجي. ويقود هذا الأمر معا التنمية المستدامة عالية الجودة للاقتصاد الرقمي ويدعم رؤية الرقمنة الشاملة، ويشكل مخططًا حيويًا للمستقبل الرقمي.

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