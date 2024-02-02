في إطار توسعة شراكاتها الإستراتيجية، تُعلن ACES عن إبرامها عقدًا مع مطار نويدا الدولي

نيودلهي, 2 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تُعدُّ شركة ACES India Private Limited شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات المتقدمة والأنظمة الإلكترونية (ACES-Saudi Arabia)، الرائدة الدولية في مجال البنية التحتية الرقمية المحايدة، وقد أعلنت عن تحقيق خطوة هائلة في مشروعها التوسعي، وذلك بتوقيع عقد لمدة 10 سنوات مع مطار نويدا الدولي (NIA).

From Left Nicolas Schenk, NIA-Chief Development Officer, on his Left Dr. Akram Aburas (ACES CEO) From center Nicolas Schenk, NIA-Chief Development Officer, on his Right NIA Team, on his Left Dr. Akram Aburas (ACES CEO) and to his Left Amit Sharma (Director ACES India), Mohammed N Mazher (Managing Director ACES India) and ACES team

وتمثل هذه المناسبة الهامة تتويجًا للمداولات الكثيفة والتفاهم المتبادل والرؤية المشتركة بين ACES ومطار نويدا الدولي. وتعزز الاتفاقية التزام ACES بتقديم البنية التحتية المتنقلة المتطورة لشبكتي 4G و5G (وفقًا لإرشادات وزارة النقل (DoT)) في المطار. وباعتبار ACES مشغلًا مضيفًا محايدًا، فستضمن خدمات الهاتف المحمول العالية السرعة للمسافرين في مطار نويدا الدولي وشركائه وموظفيه.

حضر حفل توقيع العقد الذي أقيم في 31 يناير 2024، أصحاب المصلحة الرئيسيون، بما في ذلك فريق القيادة في ACES الذي يضم الدكتور/ أكرم أبوراس (الرئيس التنفيذي)، والسيد/ محمد مظهر (المدير العام لشركة ACES الهند) والسيد/ Amit Sharma (مدير ACES في الهند)، وفريق ACES مع ممثلين من مطار نويدا الدولي، بما في ذلك السيد/ Nicolas Schenk، الرئيس التنفيذي للتطوير، والسيدة/ Nitu Samra، المديرة المالية.

وبشأن هذا الإنجاز اللافت، أعرب الدكتور أكرم عن اعتزازه بالتعاون مع مطار نويدا الدولي وأكد التزام ACES بتوفير بنية تحتية متنقلة حديثة ذات اتصال سلس في مطار نويدا الدولي.

وقال السيد Christoph Schnellmann، الرئيس التنفيذي لمطار نويدا الدولي: "يسعدنا أن نتشارك مع شركة ACES India للبنية التحتية لخدمات الهاتف المحمول. تُعدُّ ACES شركة رائدة في مجال البنية التحتية الرقمية المحايدة وتتمتع بخبرة عالمية ثرية وستفيدنا هذه الشراكة معها في تعزيز التجربة الرقمية في مطار نويدا الدولي."

معلومات عن ACES:

إن شركة ACES India Private Limited شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ACES السعودية، وتعدُّ شركة دولية رائدة في مجال البنية التحتية الرقمية المحايدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وتشتهر شركة ACES بدورها كمشغل مضيف محايد ومزود خدمة مُدارة لخدمات الاتصالات وتغطية الهاتف المحمول المتطورة، وكذلك تقدم حلولًا مبتكرة تضع مستخدميها في طليعة مشهد صناعة الاتصالات. بل تهدف الشركة إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات المتنقلة وحلول تكنولوجيا المعلومات للمضيف المحايد، مما يؤثر بشكل إيجابي في المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وتشمل المشاريع البارزة توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة، وقطار الرياض، ومطار جدة، إضافة إلى المشروعات الدولية مثل مطار بنغالور، وبورصة Surat Diamond Bourse، وفندق Taj، وخط مترو مومباي رقم 3، وغيرها. (https://www.aces-co.com/) (https://www.aces-co.com/)

معلومات عن مطار نويدا الدولي

سيربط مطار نويدا الدولي (رمزه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) هو DXN) منطقة دلهي الكبرى وغرب ولاية أوتار براديش مع مدن أخرى في الهند والعالم. وسيجمع هذا المطار ذو المستوى العالمي بين الكفاءة السويسرية الرفيعة المستوى، والضيافة الهندية الكريمة، لتقديم تجارب غنية ومناطق ترفيهية وخدمات تجارية شاملة للمسافرين. وسيكون مطار نويدا الدولي أول مطار في فئته في الهند يحقق صافي انبعاثات صفرية، مما يضع معيارًا جديدًا لعمليات التشغيل المستدامة في المطارات.

تم تأسيس مطار يامونا الدولي الخاص المحدود (YIAPL) لتطوير وبناء وتشغيل المشروع الجديد الجاري تجهيزه، وهو مطار نويدا الدولي. وتتولى الشركة، وهي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة Zurich Airport International AG، مسؤولية تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شراكة وثيقة مع حكومة ولاية أوتار براديش وحكومة الهند. بدأت فترة امتياز مطار نويدا الدولي في 01 أكتوبر 2021 وستستمر لمدة 40 عامًا.

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