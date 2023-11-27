في التأني السلامة شركة هاينز تكشف الستار عن جهاز سلوماستر 57، أول مضمار سباق في العالم يجمع بين التأني وبطء الأداء، تحقيقاً للجودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- كشفت شركة هاينز المشهورة بصنع أفضل كاتشب في العالم، النقاب عن جهاز "سلوماستر 57"، وهو أحدث ابتكارات فريق هاينز والمصمم خصيصاً لضمان معايير الجودة الرفيعة وحدود السماكة المثالية للكاتشب. ففي الوقت الذي تخوض فيه أسرع سيارات العالم سباقات بسرعات تزيد عن 200 ميل في الساعة في حلبة مرسى ياس في موسم الفورمولا 1 ، تألقت شركة هاينز في قلب موازين حلبات السباق وأثبتت أن السير بوتيرة بطيئة وخطى ثابتة هما أفضل معايير الجودة.

Slow and Saucy: Heinz® unveils the Slowmaster 57 - The world’s first ketchup racetrack where speed takes a backseat and true quality finishes last!

وقد طورت شركة هاينز جهاز "سلوماستر 57" المستوحى تصميمه من الجهاز ضمان الجودة الخاص بهاينز، وهي آلة تستخدم في مصانعها حول العالم لتقييم سماكة قطرات الكاتشب وتماسكها. ويُعد جهاز "سلوماستر 57" نموذجاً مصغراً من تلك الآلة حيث أصبح بإمكان أي شخص أن يضع جودة وسماكة كاتشاب هاينز الشهير في اختبار البطء.

ويعد استخدام جهاز "سلوماستر 57" بسيطاً للغاية، فقد تم تصميمه على هيئة لعبة ذات منحدر متدرج بزاوية 45 درجة ويمتد على مسار 20 سم، لينطلق بعد ذلك واحد من أكثر السباقات المشوقة مع تدفق قطرات الكاتشب بسرعة لا تزيد عن 0.028 ميل في الساعة، وهو الحد الأقصى من السرعة المطلوبة لمواءمة أصالة الكاتشب المصنوعة من أجود المكونات الغذائية الطازجة.

وفي ذلك، أكدت بسنت الغنام، رئيسة قسم التسويق في شركة كرافت هاينز الشرق الأوسط وأفريقيا قائلةً: "أردنا إضافة لمسة تعكس تفردنا وتميزنا في حلبة السباق من خلال توجيه قدراتنا التي تضاهي بقوتها وبراعتها أداء أبرز رموز عالم الفورمولا 1، بدءاً من لويس هاميلتون، مروراً بـ ماكس فيرستابين وصولاً لـ فرناندو ألونسو. ومما لا شك فيه أن جهاز "سلوماستر 57" يتيح لمستخدميه إمكانية اختبار مدى بطء تدفق صوص الكاتشب الغنية بالنكهات الطبيعية، والمعد من الطماطم الطازجة التي تُغني عن استخدام المكثفات الصناعية، تمثيلاً للمقولة الشهيرة "في العجلة الندامة وفي التأني السلامة"، فما بالك حين يكون التأني عنواناً للجودة والأصالة.

يمكن الآن لعشاق الكاتشب شراء جهاز "سلوماستر 57" لاختبار بطء الكاتشاب المفضل لديهم، مع إصدارات محدودة متاحة عبر الإنترنت وكذلك في مقاهي الألعاب المختارة.

نبذة عن شركة كرافت هاينز

نحن نقود التحول في شركة كرافت هاينز (Nasdaq: KHC)، المستوحى من هدفنا، وهو جعل الحياة لذيذة. المستهلكون هم محور كل ما نقوم به. مع صافي مبيعات عام 2022 بحوالي 26 مليار دولار، نحن ملتزمون بتنمية علاماتنا التجارية الشهيرة والناشئة في مجال الأغذية والمشروبات على نطاق عالمي. نحن نستفيد من نطاقنا وخفة حركتنا لإطلاق العنان للقوة الكاملة لـكرافت هاينز عبر مجموعة من ست منصات منتجات يحركها المستهلك. كمواطنين عالميين، نحن ملتزمون بإحداث تأثير مستدام وأخلاقي مع المساعدة في إطعام العالم بطرق صحية ومسؤولة. تعرف على المزيد حول رحلتنا من خلال زيارة www.kraftheinzcompany.com أو متابعتنا على "LinkedIn" و"X".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2285000/THE_KRAFT_HEINZ_COMPANY.jpg