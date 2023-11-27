Yavaş ve Soslu: Heinz® hızın ikinci planda kaldığı ve gerçek kalitenin son sırada yer aldığı dünyanın ilk ketçap yarış pisti Slowmaster 57'yi tanıttı!

DUBAİ, BAE, 27 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın en hızlı arabaları F1 sezonunun finali için Yas Marina Pisti'nde saatte 200 milin üzerinde hız yaparken Heinz® en yavaş bitirmenin gerçek bir kalite göstergesi olduğunu daha soslu bir Ketçap Grand Prix'si ile kanıtladı.

Heinz®, en sevdiğiniz Heinz® ketçabının kalite ve kalınlık hız sınırını asla aşmamasını sağlamak için tasarlanmış dünyanın ilk ketçap yarış pisti rampası olan Slowmaster 57'yi sunar!

Slow and Saucy: Heinz® unveils the Slowmaster 57 - The world’s first ketchup racetrack where speed takes a backseat and true quality finishes last!

Heinz Ketçap'ın her bir partisinin kalınlığını ve tutarlılığını değerlendirmek için dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarında kullanılan Heinz fabrikasının ünlü "quantifier" makinesinden esinlenen Heinz®, herkesin Heinz'ın ünlü kalitesini ve kalınlığını yavaşlık testine tabi tutabileceği özel olarak tasarlanmış minyatür model bir cihaz olan dünyanın ilk Slowmaster 57'sini geliştirdi.

Slowmaster 57 o kadar basit ki; 20 cm'lik bir ray üzerinde 45 derecelik bir eğimle inşa edilmiş benzersiz tasarımlı bir rampaya sahip bir oyun gibi. Yarış başladığında sabır yarışı, ketçabın saatte 0,028 milden fazla olmayan bir hızla akmasıyla başlar; bu hız, en iyi, en zengin ve en taze malzemelerden yapılan otantik Heinz Ketçap için izin verilen maksimum hızdır.

"İçimizdeki Hamilton'ları, Verstappen'leri ve Alonso'ları kanalize ederek bir değişiklik yapmak ve kendimize ait bir yarış düzenlemek istedik. Slowmaster 57, yapay kıvam arttırıcı içermeyen gerçek, olgun domateslerden elde edilen %100 tamamen doğal içerikler sayesinde Heinz Ketçap'ımızın ne kadar yavaş ve tatlı aktığını herkesin test etmesini sağlar. Bu, herkese daha hızlı olmanın her zaman daha iyi olmadığını ve yavaşlığın gerçek doğal kalitenin bir işareti olduğunu hatırlatıyor." dedi Kraft Heinz MEA Pazarlama Müdürü Passant El Ghannam.

Ketçap uzmanları, en sevdikleri ketçabın yavaşlığını test etmek için e-ticaret platformlarında ve özel oyun kafelerinde satışa sunulan sınırlı sayıdaki ürünlerle kendi Slowmaster 57 rampalarını kurabilirler.

THE KRAFT HEINZ COMPANY HAKKINDA

The Kraft Heinz Company'de (Nasdaq: KHC), Let's Make Life Delicious (Hayatı Lezzetli Kılalım) amacımızdan ilham alarak dönüşümü yönlendiriyoruz. Tüketiciler yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. 2022 yılı net satışlarımız yaklaşık 26 milyar dolardır ve ikonik ve gelişmekte olan gıda ve içecek markalarımızı küresel ölçekte büyütmeye kararlıyız. Tüketici odaklı altı ürün platformundan oluşan bir portföyde Kraft Heinz'ın tüm gücünü ortaya çıkarmak için büyüklüğümüzden ve çevikliğimizden yararlanıyoruz. Küresel vatandaşlar olarak kendimizi dünyanın sağlıklı ve sorumlu bir şekilde beslenmesine yardımcı olurken sürdürülebilir ve etik bir etki yaratmaya adadık. Yolculuğumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.kraftheinzcompany.com adresini ziyaret edebilir veya bizi LinkedIn ve X üzerinden takip edebilirsiniz.

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