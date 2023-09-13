في خطوة تهدف الى تعزيز حضورها بالسوق السعوديروكويل اوتوميشن تفتتح مركزا للتميز الرقمي بالخُبر لخدمة عملائها

حفل افتتاح مركز التمييز الرقمي يصاحبه تنظيم مؤتمر يسلط الضوء على حلول الاتمتة والرقمنة التي توفرها الشركة لمساعدة شركات القطاع الصناعي بالمملكة من إزالة الكربون من عملياتها

الخبر، المملكة العربية السعودية، 13 سبتمبر -- /PRNewswire/ 2023 أعلنت شركة روكويل اوتوميشن Rockwell Automation (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم عن افتتاح مركز التميز الرقمي (Digital Center of Excellence) في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف الى تعزيز حضورها بالمملكة وخدمة عملائها عن قرب، وترسيخ مكانتها في السوق المحلي كشركة عالمية رائدة في تقديم حلول الاتمتة والتحول الرقمي.

Rockwell Automation employees work on a high-tech pump demonstration while preparing for the opening of the company's Digital Center of Excellence in Al-Khobar, Saudi Arabia. The center of excellence will support government and local companies, large and small, to upskill their operations, which ties in with the Saudi 2030 Vision of enhanced economic growth, technical progress and sustainability.

وسيساهم مركز التميز الرقمي في دعم جهود المملكة لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء، ودعم التحول الرقمي في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث سيعمل المركز على دعم الشركات الحكومية والخاصة سواء في قطاع النفط والغاز او التعدين او المياه وغيرها من القطاعات الصناعية الاخرى، على رفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها وتحسين عمليات الصيانة وذلك من خلال توفير حلول تكنولوجية متقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف الى تمكين الشركات للوصول الى الاستفادة المثلى من إمكاناتهم ودعم القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية من خلال استقطاب الشركات العالمية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

وبالتزامن مع افتتاح المركز، تعقد شركة روكويل اوتوميشن مؤتمرًا حول إزالة الكربون من عمليات القطاع الصناعي من خلال حلول الاتمتة والتحول الرقمي، وذلك يوم 26 سبتمبر 2023 في فندق موفنبيك الخبر، المملكة العربية السعودية، حيث سيتطرق النقاش خلال المؤتمر حول التجارب المتعلقة بإزالة الكربون بما في ذلك احتجاز الكربون وتخزينه، والتحول الكهربائي، ومراقبة الانبعاثات وإدارتها من خلال تقنيات القياس والتحكم، ومنهجيات التحول الرقمي.

وسيشهد حفل افتتاح مركز التميز الرقمي حضور كوكبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة وشركاء الأعمال والعملاء ونخبة من الأكاديميين من جميع أنحاء المملكة.

وقال حسين الخاطر، المدير العام لشركة روكويل اوتوميشن في المملكة العربية السعودية: "تعمل شركة روكويل اوتوميشن في المملكة العربية السعودية منذ عدة عقود، حيث تحرص على دعم الشركات المحلية لتحسين عملياتها التشغيلية من خلال توفير حلول الاتمتة وتكنولوجيا التحكم؛ كما يعتبر افتتاح مركز التميز الرقمي خطوة لدعم مستهدفات رؤية المملكة وجهودها في تنويع الاقتصاد من خلال استقطاب المزيد من شركات التكنولوجيا العالمية الى المملكة. وسنعمل على مصاحبة عملائنا في جهودهم في عمليات التحول التكنولوجي والرقمي؛ حيث يساهم المركز في تمكين عملائنا من التعرف عن قرب على حلول الاتمتة والتكنولوجيا التي توفرها الشركة والتي تساعدهم في عمليات التحول الرقمي".

وسيضم مركز التميز الرقمي منطقتين تفاعليتين، حيث تأخذ الأولى الزائر في رحلة رقمية تفاعلية تتضمن شرحا حول قدرة التكنولوجيا في تعزيز عمليات الصيانة وذلك باستخدام مضخة كمثال، حيث سيتمكن زوار المركز من القيام بمحاكاة تجربة إصلاح وصيانة مضخة وذلك باستخدام نظارات مايكروسوفت للواقع المختلط «هولولنز 2« Microsoft HoloLens والهاتف الذكي. هذه التجربة ستستخدم تكنولوجيا Vuforia® - حل الواقع المعزز ومنصة إنترنت الأشياء و ThingWorx و Kepware (نظام اتصال أجهزة الاستشعار) و Fiix وهو عبارة عن نظام إدارة الصيانة المحوسبة، والتي ترتبط جميعها بنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

اما المنطقة الثانية من المركز والمخصصة لقطاع النفط والغاز، فتتيح للزائر التعرف على تجربة إعادة احياء حقل نفط متصل من خلال ثلاثة عروض توضيحية تفاعلية تسلط الضوء على نجاعة حلول الاتمة الذكية في تحسين الإنتاج، وكيف تساهم منتجات Sensia من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. وتجمع حلول منتجات Sensia، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة شلومبرجي، اكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم، بين اتمتة العمليات والتحكم في الوقت الفعلي وتقنيات إنترنت الأشياء التي توفرها شركة روكويل، مع الحلول التي توفرها شركة شلومبرجي كقدرات اجهزة القياس والتحليل والبرمجيات.

ويسلط العرض التوضيحي الأول الضوء على كيفية تشخيص المضخة الغاطسة الكهربائية (ESP) واختبارها وتوقع أدائها. وسيتمكن الزوار من التعرف على كيفية جمع البيانات من خمسة آبار وتحليلها والمعلومات الهامة المكتسبة باستخدام نظام Avalon، وهو المنصة التي تعتمد على التكنولوجيا المفتوحة وتدعم السلسلة الجديدة من منتجات Sensia والتي توفر حلولا مستقلة والية ومتصلة؛ بالإضافة الى برنامج Avocet – وهو برنامج عمليات الانتاج والذي يوفر نظام دعم القرار في الميدان، بالإضافة الى برنامج OFM –لتحليل بيانات البئر والخزان.

أما العرض التوضيحي الثاني فيتطرق الى إعادة تخصيص الإنتاج (production back allocation) من البئر وإدارة المياه المغمورة المستخدمة في الآبار البترولية المتدفقة بشكل طبيعي. حيث يستخدم برنامج Avalon لأخذ فكرة عن مجموعة البيانات ومراقبتها قبل إظهار كيفية استخدام برنامج Avocet لتلك البيانات وتنفيذ سير العمل. في حين يتطرق الجزء الأخير الى كيفية التحكم في إدارة المياه المغمورة بشكل فعال باستخدام تقنية OFM . ويتضمن العرض التوضيحي الثالث كيفية استخدام برنامجي Avalon و Eye Met.

وقال إديز إيرن، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة روكويل اوتوميشن: "توفر تكنولوجيا الاتمتة والتحول الرقمي حلولًا من شأنها تمكين قطاع النفط والغاز من رفع كفائته الإنتاجية وخفض التكاليف. ومن خلال مركز التميز الرقمي، نهدف الى الترويج للحلول والتكنولوجيا التي توفرها شركة روكويل وشركائها والتي تساهم في رفع الاداء التشغيلي لقطاع النفط والغاز في المنطقة؛ كما يُمكن المركز عملائنا المحليين سواءا من الشركات الحكومية او الخاصة من التعرف عن قرب عما يمكن أن تحققه هذه التقنيات الرقمية".

نبذة عن Rockwell Automation

روكويل اوتوميشن Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتمتة الصناعية والتحول الرقمي. نحن نربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانيات التي تملكها التكنولوجيا وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في Milwaukee, Wisconsin، وتوظف مايقرب من 28000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com .

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