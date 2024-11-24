في يوم الابتكار الأوروبي 2024، دعت Huawei إلى التعاون لإطلاق إمكانات أوروبا

مدينة باريس، 24 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- استضافت Huawei يوم الابتكار الأوروبي 2024 في باريس، وهو حدث جمع قادة التكنولوجيا الأوروبيين، وممثلي الأعمال، وخبراء الابتكار لاستكشاف فرص التعاون عبر الحدود وبين الصناعات المختلفة. تحت شعار هذا العام "إطلاق إمكانات الابتكار الأوروبي"، تناول الحدث التحديات الحيوية في التحول الرقمي في أوروبا، مقدمًا استراتيجيات لتعزيز النظم البيئية الإقليمية وتعزيز التنافسية العالمية.

دفع التقدم الرقمي في أوروبا من خلال التعاون

“Driving Digital Innovation in Europe” Panel Discussion

صرح Jesus Contreras، رئيس العمليات والمدير المالي في EIT Digital: "الابتكار ليس مسعًى فرديًا أبدًا؛ بل يعتمد على التعاون والتبادل بين جميع الأطراف". وأكد على أن الابتكار الرقمي يزدهر عندما يتحد الشركاء والعملاء العالميون ذوو وجهات النظر المتنوعة، ما يضيف طاقة وزخمًا للجهود التعاونية.

قام Nicola Caputo، وزير إقليم كامبانيا (إيطاليا) وعضو اللجنة الأوروبية للأقاليم، بتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها أوروبا في تحوّلها الرقمي، مثل نقص الوعي الرقمي، وتأخر تبني التقنيات التجارية، والتغطية غير المتساوية لشبكات الجيل الخامس (5G). ودعا إلى ضرورة تعزيز الحكومات للتعاون عبر الحدود من أجل دفع التنافسية العالمية لأوروبا في الاقتصاد الرقمي.

قال Ximo Puig، ممثل إسبانيا الدائم لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): "الابتكار في جوهره هو إطار عمل. ويجب على الحكومات والشركات والمجتمع الاستفادة من إطار العمل هذا معًا لتعزيز التنمية طويلة الأمد وبناء عالم متصل بشكل كامل."

قال Laurent Lafforgue، متخصص الرياضيات الشهير في Huawei Technologies فرنسا: "التقدم السريع في الابتكار التكنولوجي يعتمد على الأسس النظرية المتينة. والأبحاث النظرية المتينة أمر أساسي لتحقيق التقدم التكنولوجي المستدام والطويل الأمد."

التزام Huawei بالاستثمار على المدى الطويل

عقَّب Yu Liang، نائب رئيس Huawei Cloud Global Ecosystem: "الابتكار هو عملية طويلة الأجل". وأكد التزام Huawei بتعزيز التعاون المفتوح الذي يدفع نحو تحقيق قيمة اجتماعية وتجارية على حد سواء. كما أعلن Yu عن شراكة Huawei مع Station F لإطلاق برنامج حاضنة يركز على الاستدامة، بهدف دعم 10 شركات ناشئة في قطاعات مثل التجزئة، والسيارات، والتصنيع للأغراض الصناعية، ومساعدتها على تحقيق نمو سريع خلال فترة تمتد لسبعة أشهر.

تعزيز التحول الرقمي وبناء مستقبل أوروبا

في منتدى "قيادة التحول الرقمي للمبتكرين الناشئين في أوروبا"، الذي استضافته كل من Euronews وHuawei، شدد المشاركون على ضرورة التعاون بين القطاعات المختلفة وتعزيز النظم البيئية المفتوحة. شملت قائمة المتحدثين الرئيسيين: Horst Heitz، رئيس اللجنة التوجيهية في SME Connect؛ والسيدة Ana Paula Nishio de Sousa، مدير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)؛ وAlexander Pisemskiy، الرئيس التنفيذي لشركة Zenpulsar؛ وGaurav Tripathi، الرئيس التقني لشركة Partex NV. وقد أكدوا على أهمية إنشاء منصات مفتوحة لتبادل البيانات ونظم بيئية تعاونية لتعزيز بيئة ابتكار أكثر شمولاً ومرونة.

قال Zhu Xiaoming، نائب رئيس تطوير الصناعات العالمية في Huawei Cloud: "ستواصل Huawei Cloud الاستثمار في أوروبا من خلال تقديم بنية تحتية سحابية مستقرة وموثوقة، والعمل مع الوكالات الحكومية والجامعات لتطوير المواهب الرقمية، ودعم الشركات الناشئة للتوسع عبر الأقاليم". وأشار إلى أن التحول الرقمي في أوروبا يتقدم بوتيرة أبطأ مما هو مستهدف في خطة العقد الرقمي الأوروبي 2030، لا سيما في مجالات مثل البيانات والذكاء الاصطناعي.

تعزيز الشمول والسيدات المبتكِرات

قادت السيدة Berta Herrero، رئيس قسم التنوع والمساواة والشمول في شركة Huawei أوروبا، مناقشة حول تمكين النساء المبتكِرات. تضمن أعضاء اللجنة السيدة Rebeca de Sancho Mayoral، المستشار البارز في مجال الابتكار في الاتحاد الأوروبي والوصول إلى التمويل في المفوضية الأوروبية؛ والسيدة Egle Ciuoderiene، مؤسس Duevo؛ والسيدة Iva Tasheva، المؤسس المشارك ورئيس الأمن السيبراني في CyEn؛ والسيدة Gaia Verzelli، خريجة مدرسة قيادة النساء التابعة لـ Huawei. وقد شاركن جميعًا رؤى حول مبادرات تمويل وسياسات الاتحاد الأوروبي المصممة لدعم رائدات الأعمال، ودعوا إلى زيادة مشاركة النساء في نظام الابتكار التكنولوجي لتعزيز بيئة شاملة ومتنوعة.

دعوة إلى العمل

وفي ختام الحدث، دعا Tony Yong Jin، مدير شؤون بيئة الأعمال في المنطقة الأوروبية لدى Huawei، جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدفع الابتكار الرقمي وبناء أوروبا أكثر اتصالًا، وشمولًا، واستدامة. وقال: "اليوم، أدعونا جميعًا إلى تبني الابتكار الرقمي ليس فقط بسبب ما يعد به، ولكن بسبب تأثيره العميق على الفرد والعائلة والمجتمع".