قادة صناعة الرعاية الصحية يستعدون لتحويل مشهد السياحة العلاجية العالمية خلال قمة 2025 في فلوريدا

يومي 24 و25 فبراير 2025، منتجع Amrit Ocean، جزيرة سينجر، فلوريدا

مدينة بالم بيتش غاردنز، ولاية فلوريدا, 22 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- صناعة الرعاية الصحية تستعد لأحد أكثر الأحداث انتظارًا في العام: قمة السياحة العلاجية العالمية 2025. في يومي 24 و25 فبراير، سيجتمع كبار المفكرين وقادة الصناعة والمديرون التنفيذيون في قطاع الرعاية الصحية في منتجع Amrit Ocean الفاخر بولاية فلوريدا، لحضور فعالية حصرية تستمر يومين تهدف إلى الإلهام وبناء العلاقات وتشكيل مستقبل الرعاية الصحية الدولية.

بناءً على نتائج مؤتمر السياحة الطبية العالمي، تركز قمة هذا العام على الابتكارات الرائدة، والجلسات التي يقودها خبراء، وفرص زيادة شبكة العلاقات القيمة. في جزيرة سينجر الهادئة، توفر القمة بيئة مُرحِبة لـ 250 من كبار المديرين التنفيذيين للتفاعل المباشر مع أبرز شركات التأمين العالمية، وممثلي الحكومات، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

تعد قمة السياحة العلاجية العالمية 2025 بالآتي:

شبكة علاقات متميزة من قادة الرعاية الصحية العالميين

بناء علاقات مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع السياحة العلاجية، بما في ذلك شركات التأمين العالمية، ومديري المستشفيات، والمسؤولين الحكوميين، جميعهم ملتزمون بتوسيع الفرص في سوق الرعاية الصحية الدولية.

رؤى مباشرة من خبراء الصناعة

الحصول على وصول حصري إلى الاستراتيجيات التي تغير تجربة المرضى الدولية، وزيادة أعداد المرضى، وتحسين نماذج الأعمال. سيغوص الحضور أيضًا في التطورات الرقمية في مجال الرعاية الصحية وتأثير الحلول القائمة على التكنولوجيا على السفر العلاجي.

إطلاق منصة "Better by MTA" الرائدة

ستقدم القمة النسخة القادمة من منصة "Better by MTA" - وهي منصة رقمية تغير وجه الصناعة، تم إنشاؤها في شراكة حصرية مع Mastercard، وهي مصممة لتعزيز الشفافية والتنسيق والثقة في السفر العلاجي. من خلال توحيد مقدمي خدمات الرعاية الصحية والوسطاء والمرضى في نظام بيئي عالمي متكامل، تهدف منصة Better by MTA إلى تغيير السفر العلاجي ليناسب العصر الجديد.

موقع ممتاز في منتجع Amrit Ocean المتكامل للصحة والعافية

منتجع Amrit Ocean يقع على سبعة أفدنة شاطئية يقدم بيئة مثالية للاسترخاء والتأمل والابتكار. مع أكثر من 155 غرفة ضيافة تركز على الصحة والعافية ومرافق حديثة، يجمع المنتجع بين الفخامة والرفاهية الشاملة، لتوفير ملاذ منعش للمشاركين في القمة.

أبرز Jonathan Edelheit، الرئيس التنفيذي ومؤسس جمعية السياحة العلاجية، أهمية هذا التجمع بقوله: "قمة السياحة العلاجية العالمية هي حدث مؤثر في الصناعة. تم إطلاق Better by MTA بنجاح كبير، حيث انضمت أبرز المستشفيات إلى المنصة. نحن نعيد تخيل السفر العلاجي. تتمحور هذه الفعالية حول وضع معايير جديدة للرعاية الصحية الدولية وتعزيز الروابط التي ستشكل مستقبلها."

الأماكن محدودة - سجل الآن!

الأماكن محدودة لضمان تفاعلات مثمرة وتجارب مصممة خصيصًا لكل مشارك. لا تفوت هذه الفرصة التي لا تُعوض لتكون في طليعة الابتكار في الرعاية الصحية العالمية.

لمزيد من المعلومات ولحجز مكانك، تفضل من هنا.

نبذة عن جمعية السياحة الطبية (MTA):

جمعية السياحة الطبية (MTA) هي منظمة تجارية غير ربحية 5016(c6)تكرس عملها لكسر الحواجز التي تحول دون الحصول على رعاية صحية بتكلفة معقولة وشفافة وذات مستوى عالمي. تأسست جمعية السياحة الطبية (MTA) في عام 2007، ومازالت تواصل زيادة الوعي بالسفر الطبي مع تبني أفضل الممارسات في هذه الصناعة. تمتد الموارد الرقمية لـ MTA الآن إلى مليون قارئ لتكون بمثابة مصدر موثوق به وهيئة للمعلومات المتعلقة بالسياحة الطبية، وقد ساعدت MTA في إطلاق علامات تجارية رائدة في الصناعة، في مناطق مثل كوريا الجنوبية، ودبي، وواشنطن العاصمة، وولاية فلوريدا، وأبو ظبي. تعمل MTA مع الحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين والأطراف المعنية الأخرى بدءًا من وضع تصور لمشروعهم وحتى إطلاقه وطوال عملية التسويق.

نبذة عن منتجع ومساكن Amrit Ocean

يعد منتجع ومساكن Amrit Ocean منتجعًا فاخرًا من الجيل الجديد مخصصًا للصحة والعافية، يقع في ولاية فلوريدا، ويمتد على مساحة سبعة أفدنة شاطئية خلابة في جزيرة سينجر بمقاطعة بالم بيتش. من خلال دمج المبادئ الشرقية مع الفخامة الغربية، تُبنى عروض Amrit على خمسة ركائز للعافية: صفاء الذهن، والتغذية، واللياقة البدنية، والاسترخاء، والنوم. يتميز المنتجع بأكثر من 103,000 قدم مربع من مرافق السبا ومرافق الصحة والعافية في أربعة طوابق، حيث يقوم فريق من مدربي الصحة والعافية بتصميم برامج شاملة لتحقيق خارطة طريق مخصصة للصحة والعافية تتماشى مع احتياجات وأهداف الضيوف. من أبرز المرافق في المنتجع مقصورة Aayush المائية الحرارية، وهي الوحيدة من نوعها في فلوريدا التي تجمع بين الأماكن الداخلية والخارجية، بأكثر من 25 غرفة علاجية وحمام بمساحة 1,200 قدم مربع؛ وكذلك نظام الدعم الشخصي للصحة والعافية (PWSS)، وهي تكنولوجيا متقدمة ومرخصة تقدم تدريبًا شخصيًا للصحة والعافية قبل وأثناء وبعد إقامة الضيف عبر تطبيق هاتف متاح للضيوف المشاركين في برامج مختارة. يضم المنتجع أيضًا خمسة مفاهيم طعام مستوحاة من الصحة والعافية: AYRE، وهو مطعم نباتي بالكامل يركز على منظومة الأيورفيدا؛ وTULĀ، المطعم الرئيسي في المنتجع الذي يقدم الإفطار والعشاء؛ وLALA، صالة استقبال وبار المنتجع؛ وTAAZA، المطعم الشاطئي؛ وJeevi، سوق استقبال مخصص للطعام الجاهز ومقهى. يتميز منتجع Amrit أيضًا بحوض سباحة في الطابق الثالث مزخرف بمباني الكابانا وأسرّة نهارية، مع إطلالات رائعة على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى أكثر من 10,000 قدم مربع من المساحات المخصصة للفعاليات، مع إمكانية استضافة اجتماعات ومؤتمرات، بما في ذلك الفعاليات الصحية المميزة وبرامج حفلات الصحة والعافية للزفاف. منتجع Amrit جزء من مجموعة Preferred Hotels & Resorts L.V.X.، وهي مجموعة تمثل العقارات الشهيرة التي تتميز بأرقى أماكن الإقامة مع خدمة شخصية حريصة ومميزة وحصرية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .amritocean.com