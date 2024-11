Los líderes del sector sanitario transformarán el turismo médico mundial en la cumbre de 2025 en Florida

24-25 de febrero de 2025 | Amrit Ocean Resort, Singer Island, FL

PALM BEACH GARDENS, Florida, 21 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- La industria de la salud se está preparando para uno de sus eventos más esperados del año: la Cumbre Mundial de Turismo Médico 2025. Del 24 al 25 de febrero, visionarios, líderes de la industria y altos ejecutivos de la salud se reunirán en el lujoso Amrit Ocean Resort en Florida para un evento exclusivo de dos días diseñado para inspirar, conectar y dar forma al futuro de la atención médica internacional.

Basándose en el legado del Congreso Mundial de Turismo Médico, la cumbre de este año se centra en innovaciones innovadoras, sesiones dirigidas por expertos y oportunidades invaluables para establecer contactos. Con el sereno telón de fondo de Singer Island, la cumbre ofrece un entorno íntimo para que 250 ejecutivos interactúen directamente con las principales aseguradoras mundiales, representantes gubernamentales y proveedores de atención médica.

La Cumbre Mundial de Turismo Médico 2025 promete:

Redes de primer nivel con líderes mundiales del sector sanitario

Forjar relaciones con actores clave en el sector del turismo médico, incluidas las aseguradoras globales, los ejecutivos de hospitales y los funcionarios gubernamentales, todos dedicados a ampliar las oportunidades en el mercado internacional de la salud.

Información de primera mano de expertos de la industria

Obtenga acceso exclusivo a estrategias que redefinen la experiencia del paciente internacional, aumentan el volumen de pacientes y optimizan los modelos comerciales. Los asistentes también se sumergirán en los avances de la salud digital y el impacto de las soluciones tecnológicas en los viajes médicos.

Lanzamiento de la innovadora plataforma "Better by MTA"

La cumbre presentará la próxima versión de "Better by MTA", una plataforma digital innovadora, creada en asociación exclusiva con Mastercard, diseñada para mejorar la transparencia, la coordinación y la confianza en los viajes médicos. Al unir a los proveedores de atención médica, los facilitadores y los pacientes dentro de un ecosistema global sin fisuras, Better by MTA está listo para redefinir los viajes médicos para una nueva era.

Una ubicación privilegiada en el Wellness-Integrated Amrit Ocean Resort

Ubicado entre siete acres de playa, Amrit Ocean Resort ofrece el escenario perfecto para la relajación, la reflexión y la reinvención. Con más de 155 habitaciones centradas en el bienestar e instalaciones de vanguardia, el complejo combina el lujo con el bienestar holístico, ofreciendo un refugio refrescante para los participantes de la cumbre.

Jonathan Edelheit, director general y fundador de la Medical Tourism Association, destacó la importancia de este encuentro: "La Cumbre Mundial de Turismo Médico es un cambio de juego para la industria. Better by MTA se ha lanzado con gran éxito con los principales hospitales que se han unido a la plataforma. Estamos reinventando los viajes médicos. Este evento se trata de establecer nuevos estándares para la atención médica internacional y fomentar conexiones que darán forma a su futuro ".

Disponibilidad limitada: ¡regístrese ahora!

Los espacios son limitados para garantizar interacciones significativas y experiencias personalizadas para cada asistente. No pierda esta oportunidad sin precedentes para estar a la vanguardia de la innovación en la atención médica global.

Para más información y para asegurar su lugar, visite aquí.

Acerca de la Medical Tourism Association (MTA)

La Medical Tourism Association (MTA) es una organización comercial sin fines de lucro 5016(c6) dedicada a eliminar las barreras que entorpecen una atención médica asequible, transparente y de clase mundial. Fundada en 2007, la MTA continúa creando conciencia sobre los viajes médicos a la vez que impulsa la adopción de las mejores prácticas en el sector. Los recursos digitales de la MTA ahora se extienden a 1 millón de lectores para servir como un recurso y autoridad confiable sobre la información relacionada con el turismo médico. La MTA ha ayudado a lanzar marcas líderes del sector, en Corea del Sur, Dubai, Washington DC, el estado de Florida y Abu Dhabi. La MTA trabaja con gobiernos, proveedores de atención médica, aseguradoras y otras partes interesadas desde la conceptualización de su proyecto hasta el lanzamiento y durante todo el proceso de comercialización.

Acerca de Amrit Ocean Resort & Residences

Amrit Ocean Resort & Residences es un complejo de bienestar de lujo de última generación en Florida que abarca siete acres frente al mar de la pintoresca isla Singer del condado de Palm Beach. Combinando los principios orientales con el lujo occidental, la oferta de Amrit se inspira en cinco pilares del bienestar: atención plena, nutrición, estado físico, relajación y sueño. El complejo cuenta con más de 103,000 pies cuadrados de instalaciones de spa y bienestar que abarcan cuatro pisos, donde un equipo de entrenadores de bienestar crea una programación integral para lograr una hoja de ruta de bienestar optimizada y personalizada de acuerdo con las necesidades y objetivos de los huéspedes. Destacan el circuito hidrotermal de Aayush, el único interior y exterior de este tipo en Florida, más de 25 salas de tratamiento y un Hammam de 1.200 pies cuadrados; y el Sistema de Apoyo de Bienestar Personal (PWSS), una tecnología de bienestar patentada que proporciona entrenamiento de bienestar personal antes, durante y después de la estadía de un huésped a través de una aplicación móvil disponible para los huéspedes que participan en programas selectos. La propiedad también cuenta con cinco conceptos gastronómicos inspirados en el bienestar, que incluyen AYRE, un restaurante totalmente vegano y ayurvédico; TULĀ, el restaurante principal del complejo que ofrece desayuno y cena; LALA, el salón y bar del vestíbulo de Amrit; TAAZA, el restaurante frente a la playa; y Jeevi, un mercado y cafetería del vestíbulo para llevar. Amrit también cuenta con una piscina ajardinada de tercer nivel con cabañas, tumbonas e impresionantes vistas del Océano Atlántico, además de más de 10.000 pies cuadrados de espacio para eventos con capacidad para reuniones y conferencias, incluidos eventos saludables exclusivos y programas de bodas de bienestar. Amrit forma parte de la colección Preferred Hotels & Resorts L.V.X., que representa propiedades de renombre que cuentan con los mejores alojamientos junto con un servicio personal atento, atractivo y exclusivo. Para más información, visite amritocean.com .

