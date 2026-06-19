قادة قطاع الصحة في أفريقيا وشركاؤهم يطلقون إطار عمل جديدًا لتعزيز رعاية مرضى داء الخلايا المنجلية في مختلف أنحاء القارة

يهدف Imara Sickle Cell Framework إلى مساعدة البلدان على تحويل أولويات السياسات إلى خدمات منسقة تشمل التشخيص والعلاج والرعاية مدى الحياة

نيروبي، كينيا، وكمبالا، أوغندا، 19 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أطلق قادة قطاع الصحة في أفريقيا وشركاؤهم اليوم Imara Sickle Cell Framework، وهي مبادرة إقليمية جديدة صُممت لمساعدة البلدان على تعزيز رعاية مرضى داء الخلايا المنجلية من خلال ترجمة أولويات السياسات إلى آليات عملية ومنسقة لتقديم الرعاية داخل النظم الصحية الوطنية.

لا يزال داء الخلايا المنجلية أحد أبرز التحديات في مجال الصحة العامة في أفريقيا. تشير البيانات الحديثة إلى أن القارة تتحمل ما يقرب من 80% من العبء العالمي، وأن مئات الآلاف من الأطفال يولدون مصابين بهذا الداء كل عام.1 وعلى الرغم من تحسن التوعية والفحص وإمكانية الوصول إلى العلاج في السنوات الأخيرة، لا يزال كثير من المرضى يواجهون رعاية مجزأة وتشخيصًا متأخرًا ومتابعة محدودة. لم يعد التحدي يتمثل في نقص المعرفة. بل يتمثل التحدي في ضمان أن تكون الرعاية مترابطة.

يركز Imara Sickle Cell Framework على «كيفية التنفيذ»، أي مساعدة البلدان على ربط الفحص والتشخيص والعلاج والإحالة والمتابعة والتدبير طويل الأمد ضمن مسار رعاية أكثر ترابطًا. بدلًا من تكرار الجهود العالمية والإقليمية القائمة، يدعم إطار العمل التنفيذ من خلال تزويد الحكومات والشركاء بنموذج عملي لتعزيز الرعاية على امتداد كامل رحلة المريض.

«تحتاج الأسر إلى دعم يتجاوز مرحلة التشخيص، ويشمل العلاج المنتظم ورعاية المتابعة بالقرب من المنزل»، قال الدكتور Chris Baryomunsi، وزير الصحة في أوغندا. «تدعم هذه المبادرة التزامنا بتحسين فرص البقاء على قيد الحياة وجودة حياة الأطفال المصابين بداء الخلايا المنجلية، وتعزيز فرص الحصول على الرعاية في مختلف أنحاء البلاد».

«لا يزال داء الخلايا المنجلية يشكل تحديًا صحيًا كبيرًا في كينيا، ولا سيما الأطفال وأسرهم ممن يعتمدون على التشخيص المبكر والرعاية مدى الحياة»، قال الدكتور Ouma Oluga، السكرتير الرئيسي في إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة الكينية. «من خلال Social Health Authority، نعمل على تعزيز إمكانية الوصول إلى التشخيص والعلاج والدم المأمون. يساعد Imara Framework على ربط هذه الخدمات ضمن منظومة رعاية أكثر تنسيقًا، بما يضمن حصول المرضى على الدعم الذي يحتاجون إليه طوال حياتهم».

التنفيذ الأولي جارٍ في أوغندا وكينيا وكوت ديفوار. يُقدَّم إطار العمل بوصفه نهجًا مشتركًا يمكن تكييفه مع النظم الوطنية والاحتياجات المحلية، مع الإبقاء على هدف مشترك يتمثل في تحسين استمرارية الرعاية للأشخاص المصابين بداء الخلايا المنجلية.

«يدعم ائتلافنا أي جهد يعزز التزام الحكومات، ويحقق المواءمة، ويحد من التجزؤ في رعاية مرضى داء الخلايا المنجلية. يقدم Imara مخططًا عمليًا لتحويل هذه الالتزامات إلى رعاية تصل فعليًا إلى المرضى»، قال Mario Ottiglio، مسؤول الأمانة العامة في World Coalition on Sickle Cell Disease.

«لقد أُحرز بالفعل تقدم مهم في الاعتراف بداء الخلايا المنجلية بوصفه أولوية في مجال الصحة العامة»، قال Eyong Ebai، المدير العام لأفريقيا لدى Terumo Blood and Cell Technologies. «تتمثل الخطوة التالية في ضمان ترجمة هذه الأولويات إلى رعاية منسقة تدعم المرضى طوال حياتهم. صُمم Imara لمساعدة البلدان على تعزيز سلسلة الرعاية هذه».

يتسق إطار العمل مع الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومات الأفريقية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية لتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز النظم الصحية، وتوسيع فرص الحصول على الرعاية للأشخاص المصابين بداء الخلايا المنجلية.

منظمة الصحة العالمية. داء الخلايا المنجلية. 6 أغسطس 2025. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sickle-cell-disease

نبذة عن Imara Sickle Cell Framework

يُعد Imara Sickle Cell Framework مبادرة متعددة الجهات المعنية صُممت لتعزيز رعاية مرضى داء الخلايا المنجلية على امتداد كامل رحلة المريض، من التشخيص المبكر إلى التدبير المستمر طوال الحياة.

صُمم إطار العمل لمساعدة البلدان على الانتقال من التدخلات المجزأة إلى نظم رعاية منسقة. يجمع بين الحكومات والأطباء ومنظمات المرضى وخدمات الدم وشركاء التنفيذ لتحسين فرص الحصول على الفحص والتشخيص والعلاج ورعاية المتابعة وتدبير المضاعفات طويلة الأمد.

يرتكز Imara على 10 مجالات من مجالات التدخل ذات الأولوية عبر الرعاية الأولية والثانوية والثالثية. تهدف هذه المجالات إلى مساعدة البلدان على تحديد الثغرات، وتحقيق المواءمة بين الشركاء، وتعزيز النظم اللازمة لتقديم رعاية متسقة.

يركز التنفيذ الأولي على أوغندا وكينيا وكوت ديفوار.

لمزيد من المعلومات عن Terumo Blood and Cell Technologies، يرجى زيارة: https://www.terumobct.com/

لمزيد من المعلومات عن World Coalition on Sickle Cell Disease، يرجى زيارة: https://www.worldscdcoalition.org/