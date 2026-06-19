Les responsables africains du secteur de la santé et leurs partenaires lancent un nouveau plan visant à renforcer la prise en charge de la drépanocytose sur tout le continent

Le plan Imara sur la drépanocytose a pour objectif d'aider les pays à traduire leurs priorités politiques en mesures coordonnées de diagnostic, de traitement et de prise en charge tout au long de la vie

NAIROBI, Kenya et KAMPALA, Ouganda, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les responsables africains du secteur de la santé et leurs partenaires ont lancé aujourd'hui le plan Imara sur la drépanocytose, une nouvelle initiative régionale élaborée dans le but d'aider les pays à renforcer la prise en charge de la drépanocytose en traduisant les priorités politiques en actions concrètes et coordonnées au sein des systèmes de santé nationaux.

La drépanocytose demeure l'un des principaux défis de santé publique en Afrique. Selon des données récentes, le continent représente près de 80 % de la charge mondiale de cette maladie et des centaines de milliers d'enfants naissent chaque année avec cette pathologie.1 Bien que la sensibilisation, le dépistage et l'accès aux traitements se soient améliorés ces dernières années, de nombreux patients sont encore confrontés à une prise en charge fragmentée, à des retards de diagnostic et à un suivi limité. Le problème ne réside plus dans un manque de connaissances. Le défi consiste à garantir la coordination des soins.

Le plan Imara sur la drépanocytose se concentre sur la façon d'y parvenir : aider les pays à articuler le dépistage, le diagnostic, le traitement, l'orientation vers des spécialistes, le suivi et la prise en charge à long terme au sein d'un parcours de soins plus cohérent. Plutôt que de faire double emploi avec les initiatives mondiales et régionales existantes, ce plan facilite la mise en œuvre en proposant aux gouvernements et aux partenaires un modèle pratique visant à renforcer la prise en charge tout au long du parcours de soins du patient.

« Les familles ont besoin d'un soutien qui va au-delà du diagnostic, notamment d'un traitement régulier et d'un suivi médical à proximité de leur domicile », a déclaré Dr Chris Baryomunsi, ministre de la Santé de l'Ouganda. « Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre engagement à améliorer la survie et la qualité de vie des enfants atteints de drépanocytose et à renforcer l'accès aux soins dans tout le pays. »

« La drépanocytose reste un défi sanitaire majeur au Kenya, en particulier pour les enfants et les familles qui dépendent d'un diagnostic précoce et de soins tout au long de la vie », a déclaré Dr Ouma Oluga, secrétaire principal au département d'État des Services médicaux au ministère de la Santé du Kenya. « Grâce à l'Autorité de santé sociale, nous améliorons l'accès au diagnostic, aux traitements et à un sang sûr. Le plan Imara permet de relier ces services au sein d'un système de soins mieux coordonné, afin que les patients bénéficient du soutien dont ils ont besoin tout au long de leur vie. »

La mise en œuvre initiale est en cours en Ouganda, au Kenya et en Côte d'Ivoire. Ce plan est présenté comme une approche commune pouvant s'adapter aux systèmes nationaux et aux besoins locaux, tout en conservant comme objectif commun l'amélioration de la continuité des soins pour les personnes atteintes de drépanocytose.

« Notre coalition soutient toute initiative visant à renforcer l'engagement des pouvoirs publics, à harmoniser les pratiques et à réduire la fragmentation dans la prise en charge de la drépanocytose. Imara propose un plan d'action concret pour traduire ces engagements en soins accessibles aux patients », a déclaré Mario Ottiglio, responsable du secrétariat de la Coalition mondiale contre la drépanocytose.

« Des progrès importants ont déjà été réalisés pour faire reconnaître la drépanocytose comme une priorité de santé publique », a déclaré Eyong Ebai, Directeur général pour l'Afrique chez Terumo Blood and Cell Technologies. « La prochaine étape consiste à veiller à ce que ces priorités se traduisent par une prise en charge coordonnée qui accompagne les patients tout au long de leur vie. Le plan Imara a été conçu pour aider les pays à renforcer ce continuum de soins. »

Ce plan s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés plus largement par les gouvernements africains, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et l'Organisation mondiale de la Santé pour améliorer le diagnostic précoce, renforcer les systèmes sanitaires et élargir l'accès aux soins pour les personnes atteintes de drépanocytose.

Organisation mondiale de la Santé. La drépanocytose. 6 août 2025. Consulté le 12 juin 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sickle-cell-disease

À propos du plan Imara sur la drépanocytose

Le plan Imara sur la drépanocytose est une initiative multipartite visant à renforcer la prise en charge de la drépanocytose tout au long du parcours de soins du patient, du diagnostic précoce à la prise en charge à vie.

Ce plan a pour objectif d'aider les pays à passer d'interventions fragmentées à des systèmes de soins coordonnés. Il rassemble les gouvernements, les cliniciens, les associations de patients, les services de transfusion sanguine et les partenaires chargés de la mise en œuvre afin d'améliorer l'accès au dépistage, au diagnostic, au traitement, au suivi et à la prise en charge des complications à long terme.

Imara s'articule autour de 10 domaines d'intervention prioritaires couvrant les soins primaires, secondaires et tertiaires. Ces domaines ont pour objectif d'aider les pays à identifier les lacunes, à coordonner l'action des partenaires et à renforcer les systèmes nécessaires à la mise en place de soins cohérents.

La mise en œuvre initiale se concentre sur l'Ouganda, le Kenya et la Côte d'Ivoire.

Pour plus d'informations sur Terumo Blood and Cell Technologies, rendez-vous sur : https://www.terumobct.com/

Pour plus d'informations sur la Coalition Mondiale contre la Drépanocytose, rendez-vous sur : https://www.worldscdcoalition.org/